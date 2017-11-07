krasnoyeznamya.ru
Столетие Великой Октябрьской социалистической революции отмечается 7 ноября. В 1917 году в Санкт-Петербурге, а на тот момент еще Петрограде, произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране 70 с лишним лет.
В советские времена это был главный праздник. Выходными до 1992 года были 7 и 8 ноября. Этот день не обходился без митингов и демонстраций трудящихся. Ежегодно на Красной площади проходил военный парад.
История праздника претерпела первые изменения в 1995 году. Президент Борис Ельцин переименовал Октябрьскую революцию в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). Спустя еще год вышел новый указ Ельцина о присвоении празднику нового имени — День согласия и примирения. Следующие изменения внес президент России Владимир Путин в декабре 2004 года – 7 ноября был переименован в День воинской славы России, а также появился праздник 4 ноября — День народного единства.
Интересен тот факт, что Октябрьская революция теперь празднуется в ноябре. На самом деле восстание случилось 25 октября. Секрет кроется в том, что буквально через год после революции Россия перешла на григорианский календарь. По новому исчислению жизнь сдвинулась на 13 дней вперед, и революция выпала на 7 ноября.
В наши дни очертания праздника крайне размыты, и соцопросы показывают, что историю этого события знают далеко не все. Сейчас для россиян становится все более актуальным День народного единства, который в РФ отмечается 4 ноября.
Материал был опубликован впервые на Amic.ru 7 ноября 2015 года
Комментарии
"Великая революция создала в России футуристический строй, строй будущего. Нынешний откат к архаичной общественно-исторической модели говорит лишь об одном - будущее пока еще не наступило. Но наступит обязательно, нельзя вечно находиться в прошлом. Революция так еще и не завершилась."
(с)
Никуда не пропал праздник... холуи отметили его 4-го, ну а люди сегодня отмечают.
Дядька, С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ!
С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ! РДГ.
Тов. Дядька, а ваша личность будет сегодня шагать в стройных рядах на митинге?
Куда? Туда. Когда много говорят о недопустимости переписывания истории, просто имеют ввиду других. Самим можно
Всех с праздником Великой Октябрьской Революции!!!
И уйдут в не бытие и преданы суду ТЕ, кто отменил этот праздник!!!
Всех с праздником Великой Октябрьской Революции!!!
И уйдут в не бытие и преданы суду ТЕ, кто отменил этот праздник!!!
Тов. Грашданин, наша личность будет.
Мы странный народ, выискивающий по крупицам в своей истории чудные происшествия вроде взятия нижегородском ополчением московского кремля, оборонявшегося польским гарнизоном и будущим царем Михаилом Романовым. И в упор не хотим признавать события, которое вывело наш народ и нашу страну в лидеры мирового исторического процесса - впрочем, мы и лидерство это потеряли вслед за исторической памятью.
Всех с праздником
Демонстрации, шарики гвоздички читок с беляшем за углом
Всем весело, все празднуют
КПСС слава Ленину слава
Все в едином строю, куда? - пофиг
Главное все вместе
Ура товарищи
Да здраствует нынешняя стабильность
Даешь 25 млн рабочих мест
И так далее итп ура ура ура
есть
Такое впечатление, что опрос проводили в детском саду
Надеюсь Аврора ещё разок шарахнет.
Почему в детском саду? Зайдите в любой офис по перепродажам рогов и копыт, там успешные менеджеры так же ответят.
Дядька
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
07:57 Золотые слова!
Парадокс! Историю переписывают бывшие ортодоксальные коммунисты. Хотя Путин и не бывший, свой билет в отличии от Ельцина не сдал...И опять ложь в статье по соцопросу! Уверен, что про 7 ноября население знает гораздо больше чем про 4.
жидовский переворот был в октябре 17того...
КвПъ 7 ноября 2015 г.
08:37
Дык, никто и не спорит, но он был!
Через 15 мин откроется магах
И первый полтинник за 7 ноября
Ура!!!!
Всем праздновать и гулять
КвПъ 7 ноября 2015 г.
08:37
Ваши победили. Чего так переживаете?
С праздником ВСЕХ!!!
Маргиналам, которым лишь бы выпить... предлагаю затихариться на обочинах времени до завтра. Сегодня праздник трезвый .
Он переживает скоропостижности окончания трепла и холуёв.
Дядька, с праздником
И я уже выпил
Дядька, с праздником
И я уже выпил
Дядька!
Ересь несеш всякую....
Такой праздник и трезвый!!!
Ты пади пиндос засланый или гейроповец
А может ты - хунта или каратель?
Давай народ не путай
Всем бухать и радоваться
Да нет, я всё тот же Дядька.... Протрезвел и удивился, как всё запущено и как много развелось клинических идиЁтов.
Страшное это было времечко - семнадцатый год.
Страшное и кровавое.
Как и три последующих.
Но Итоги из него выросли неплохие.
Счастлив тем, что захватил их лично. В полной мере.
Да и часть Истории это нашей.
Неделимая.
Неотъемлемая.
Не стереть, не замолчать.
Хотя силы и средства в этот процесс забвения сейчас вкладываются немеряные.
Поэтому, все же с Праздником!
Рождения первого социального государства!
События, так или иначе, но изменившего весь последующий Мир.
Всех с Праздником! Надеюсь, вернутся ещё счастливые времена.
Не знаю как там идеи,но 7 ноября каждый год собирались у еврейского магазина,а поскольку работали посменно,то там можно было встретить весь коллектив.Весело было!!Наливочки,настоечки,разные закусочки.Веселыми проходишь площадь Советов и в районе Партизанской кучками по гостям.Какие воспоминания!
Веселыми проходишь площадь Советов и
в районе Партизанской кучками по гостям.Какие воспоминания!
Эх!
С праздником всех, дорогие товарищи!!!!
Да, мы не сделали наших людей самыми богатыми. Но нищих детей не было.
Да, многое из фармакологии завозилось из-за границы. Сейчас завозится всё. Начиная с бинтов. И продаётся так, что мало кто покупать может.
Да,второгодники и в наших школах были. Но не было целых школ для второгодников.
Да, в нашей армии солдаты чистили картошку. Но мы знали, что армия есть. Сейчас, увы, никто этого не знает.
Да, тюрьмы не пустовали. Но наши дети спокойно возвращались домой около 12.
Да, нам не удалось построить самое справедливое общество. Но мы сделали попытку.
С праздником!
..Мы родились в стране,
которой больше нет,
но в Атлантиде той
мы были,
мы любили.
Лежит наш красный флаг
в Измайлове врастяг.
За доллары его
«толкают» наудачу.
Я Зимнего не брал.
Не штурмовал рейхстаг.
Я - не из «коммуняк».
Но глажу флаг и плачу.
Евгений Евтушенко
Всех с праздником!!!! Ура,ура, ура!!!!!
Безусловно стоит помнить этот день чтобы не повторять подобных ошибок и не ввергать страну в еврейские игры.
Дядька
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
07:44
Чё, от кормушки отлучили дак подался в оп позицию?
САРПП 7 ноября 2015 г.
09:15 Всех с праздником!!!! Ура,ура, ура!!!!!
С днём вооружённого переворота, организованного Бланком и ему подобными?
У кормушки никогда не был, я не нынешний либераст, готовый за окурки кому угодно отлизать. Прошу вас гость, идите ужо в своё стойло.
С днём вооружённого переворота, организованного Бланком и ему подобными?
судя по каментам еврейское лобби в нашей стране все еще сильно. Лысова то когда прикопаем уже?
Однако надругались представители одной нации над Конем, Ухом и гостем.
Дядька
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
09:22
Если Вы в стойле, не надо зазывать туда нормальных людей!
Нормальный? Ню,ню.... шавка едорасная.
Дядька
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
09:26
похмелитесь, любезный, может полегчает
Мы родились в стране, которой больше нет..
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/106/866/106866259_FILEbMC2g1.jpg
День седьмого ноября
Красный день календаря.
На сегодняшний день (первая суббота ноября каждого года) выпала Димитровская родительская поминальная суббота. Так что каждый отметит и почтит свое. А для меня День 7 Ноября всегда праздник, а отменившего праздник в 90-х, лично я вижу в аду.
looking
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
09:23 Однако надругались представители одной нации над Конем, Ухом и гостем.
Я про Бланка и большевиков писал, а ты тут межнациональную рознь затеваешь?!
- гость - 7 ноября 2015 г.
09:33
Точно. Извини ошибся. Над тобой большевики во главе с Бланком, а не представители одной нации.
Дядька
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
07:44
Дядька, пока ты стоишь лицом к своему прошлому, ты стоишь опой к своему будущему.Так шта задумайся!
looking
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
09:35
латентный педераст, не?
Еще отметим! 17-ый год-то не за горами! А народишко наш хоть и доверчивый чрезмерно, и терпеливый, но ведь понял уже, что светлое капиталистическое будущее - это обман, тупиковая ветвь развития. Так что господа капиталисты не зря вещички-то пакуют.
Куда хочу, туда стою и не позволяю всяким утыркам подленько гадить в Великий праздник... I'll be back детка.
- гость - 7 ноября 2015 г.
09:40
Да куда же мне до вас явных пассионариев.
Дядька опять всем лайки ставит!?))
С праздником, Вас,товарищ Дядька!
кстати,знаю и помню о том, что в отношении меня, с вашей стороны наложены санкции, но лично я,беря пример с самого, ставлю общее дело превыше местечкового, в отличии от вас
еще раз с праздником вас и всех..кто сидит в пруду(с)
За 10 лет выросло новое поколение что ли? Не верю статистике.
С праздником всех!
Здравствуйте Варя...хм... лайки это как? Слово то какое то мыльно-кислое.
Обиделись значит, ну это лучше равнодушного тролизма.. С праздником Вас!!!!
идея, безусловно, была принесенная из вне, но она бы не прижилась если бы на нее не было всеобщего запроса.
а запрос сформировался в результате того что у власти был исторический лох и неудачник - николаша.
Михалыч... Больше.. Лет 20-ть мозги промывают.
Все на Октября! Все на митинг!!!
Дядька, да я имею в в виду то, что праздновали до 1992 года. 13 лет - и всё забыли?
Чёта вас мало. Празднующих. И всё одни и те же.
4- е это алкаш борька с похмела придумал.
Он много по пьяне накуралесил.
А теперь могилу время о времени гадят.
краснорожие и обрюзгшие люмпены с особой нежностью вспоминают время, когда они тайком в едином порыве могли накатить четок и закусить сырком Дружба, а потом пойти поорать перед трибунами, где на них брезгливо свысока смотрели товарищи из ЦК
убогие существа
Для меня, безусловно, это не праздник, а день скорби.
Для меня это не революция, а переворот.
Михалыч
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
10:04
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Увы, но 23 года прошло с тех пор... а это новое поколение
- гость - 7 ноября 2015 г.
10:34
вот только жаль о том, что от осинки не родятся апельсинки, а, потомок убогих существ
На модном слове "мадригал"тихонько Дядька задремал )
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.
текст здесь:
http://www.sb.by/print/post/c-dnem-oktyabrskoy-revolyutsii.html
Президент Республики Беларусь
Александр ЛУКАШЕНКО.
Взвейтесь кострами...
пойду галстук поглажу
пистоль 7 ноября 2015 г.
11:24
евпата поздравь! ГЫЫЫЫЫ
С неба милостей не жди,
Жизнь для правды не щади.
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
Коментаторским с утра накатили
А кто на митинг пошел то?
евпат, поздравляю тебя!
правильный праздник... не правильный... историю то свою знать надо!!! позорники, кто не знает, что за праздник!
Всех с праздником Великого октября! И даже тех , кто на него гадит .Только благодаря ему вы умеете читать и писать и имеете социальные условия , пособия , льготы .Без него так бы и говорили барам -"чего угодно ?" и в пояс кланялись .
Ещё раз всех с праздником !
Прошло всего 30 лет а сколько холуёв появилось ,ничтожеств ,продавших будущее детей и внуков за похлёбку и печенюшки , способных только хавать и хапать загребущими руками то , что видят завидущими глазами .
12:51
Читать я умею не благодаря октябрьскому эвридэйскому перевороту, а благодаря школе и учителям, семье и себе лично. А в школу я бы и без переворота ходил. Даже если не брать во внимание тот факт, что в большинстве развитых стран среднее образование бесплатное, или то предположение, что за 100 лет Россия обязательно должна была претерпеть те или иные социальные преобразования, а не должна была остаться самодержавием с крестьянским населением с плугом и кобылой, то и тогда бы получил образование. Ибо сословие позволяло)
Ту пистольский
Привет. В сегодняшнем дне вижу только повод вспомнить собственные школьные походы на демонстрацию в этот день)
евпат 7 ноября 2015 г.
13:09
гыыы сословие)))
старший помощник младшего ротмистра)))
гость 13.12
осторожнее, чувак...евпату тебе горб поломать - это раз плюнуть )
Валерий Рашкин: Надо ликвидировать социальное расслоение, и тогда говорить о единстве и примирении - See more at: http://www.nakanune.ru/news/2015/11/6/22419670/#sthash.YeCOP9o6.pPEHtmun.dpuf
13:12
Да кто бы говорил))) или мне барнаульская реинкарнация Билла Гейтса количеством денег в лицо тычет?))
13:16
А ты действительно, осторожнее себя веди. Мало ли)
евпат 7 ноября 2015 г.
13:30
ну я говорю и чо? )) ходил бы ты щас в лаптях и перед каждым городовым на вытяжку вставал)))
Наша власть - тупа и бездарна.
Она не заслуживает того, чтобы быть властью.
Это уже ясно даже младенцам.
Она - политический банкрот. (скоро и экономический)
Глупость, жадность и непрофессионализм.
20 лет власти - это 20 лет упущенных возможностей.
Как минимум.
А в основном - это провалы и ошибки.
Если бы не эта тупость, мы могли бы жить в другой стране.
Но самым большим провалом является полное отрицание, отстранение, отмежевание от Октябрьской революции, социализма, СССР.
Это была непростительная ошибка, и она будет стоить власти власти.
--------
Зомбооснованиями для глумливого вытаптывания 70 лет своей истории послужили расстрел царской семьи, репрессии 37 года и дефицит товаров и услуг, ах да - отсутствие свободных выборов и монополия на власть одной партии)))
Последнее отбрасываем сразу, в этом смысле ничего не изменилось.
По поводу царской семьи...
Французы тоже убили своего короля и кучу аристократов помельче.
Тем не менее они празднуют День взятия Бастилии и поют Марсельезу.
Репрессии...
Ах какие были репрессии во времена Инквизиции, ах сколько было уничтожено староверов во время Раскола. А китайская культурная революция? Она не помешала Китаю?
Дефицит...
Про это как-то даже несерьёзно говорить на уважаемом Форуме.
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Я вижу одно - мы потеряли темп, время, то самое единство и ДЕНЬГИ.. Огромные ДЕНЬГИ, которые мы могли бы сделать на этом Великом Брэнде!!!
Простите мне мою предпринимательскую жилку, но это же как раз ВАЛЮТА!
И не только для Сечина и ДериЕГОпаски))
13:33
Ошибаешься.
Не надо быть состоятельным на уровне Гейтса, чтобы полицейского игнорировать. Это зависит от собственного мироощущения.
А кроме того, это полицейские должны навытяжку стоять перед гражданами. И только с жуликами они должны быть жесткими. Ситуацию осознаешь?
Великая Октябрьская Социалистическая Революция повернула мир в сторону социалистического развития. Глубокие изменения социального строя произошли даже в странах классического капитализма, где правящим классам пришлось поделиться своими доходами с народом - вместо армии бесправных пролетариев был создан "средний класс". Однако с началом 21-го века глобальная рыночная экономика уперлась в тупик капиталистического развития. Пропасть между ничтожно малой кучкой богачей и всем остальным человечеством велика как никогда, а сознание людей осталось социалистическим в каких бы формах оно ни проявлялось - хоть в религиозной, хоть в светской. Все люди мира, где бы они ни жили, требуют социальной справедливости и социальных гарантий - вот это и есть следствие Великой Октябрьской Социалистической Революции.
День седьмого ноября
Красный день календаря.
Посмотри в свое окно - все на улице красно! Ура!
13:48
Пустышкой оказалась твоя "великая революция".
Мало того, что во всем мире отказались от неё, так и на её Родине - в России, она потерпела крах. Страну победившей гэволюции никто не завоевывал, она сама по себе дух испустила. Это поражение самой идеологии. Кто был никем - тот никем и останется.
Валентин Катасонов: Предложение иностранцам скупить российские активы за бесценок - госизмена - See more at: http://www.nakanune.ru/articles/111104#sthash.mlCdRAPa.wUSNka6U.dpuf
С Днем справедливости - Днем Великой Октябрьской Социалистической революции!
Поздравляю всех с 98-й годовщиной Великого Октября. Днем, ненавистным ворам всех мастей за то, что внятно напоминает о справедливости и о неминуемой участи тех, кто рассчитывает попирать ее вечно и безнаказанно. Пока еще есть надежда, хотя и очень слабая, что власть одумается и, начав исполнять свои обязанности перед страной (а не перед глобальной буржуазией), сделает революцию ненужной. Но надежды на лучшее никогда не сбудутся для тех, кто не готов к худшему.
Страну победившей гэволюции никто не завоевывал, она сама по
себе дух испустила.
Она бы и раньше развалилась если бы не Вов, отмобилизировавшая страну. Чего сейчас вообще хочет КПРФ? Коммунистическая идея провалилась во всем мире, нигде ничего путного из нее не вышло. Ибо сама идея бредовая а не только методы ее воплощения в жизнь.
Благодаря нынешней власти и сладкой парочке население России потеряло ВСЕ, не только память!!! Позор власти, мне не нужна такая власть!!!
С праздником!!! С Днем Великой Октябрьской социалистической революции!
Мне совершенно не верится в то, что власть одумается и добровольно вернёт наворованное. Больше надежды на народ, который сам проснется и освободит для себя Россию.
Ви
Плюсую
14:15, 14:21
Одни лозунги. Жуйте их вместо еды.
Большевики спасли русскую цивилизацию http://topwar.ru/85804-bolsheviki-spasli-russkuyu-civilizaciyu.html
"..7 ноября перестало быть праздником...",
не дождутся паразиты, вся пена-шваль сойдет и у людей мозги и руки встанут "на место"
Только что закончился парад на Красной площади. Он превратился из дня посвящённого ВОСР в ещё один день прославляющий победу в ВОВ. Не слова не было официально сказано о самой революции в честь которой проводился парад в 1941 году, когда до победы были годы.
В подобном поведении власти прослеживается её желание забыть исторический факт построения социалистического государства справедливости, одержавшего победу на фашистской Германией. В тоже время примазаться к великим свершениям его, которые были и которыми пользуемся до настоящего времени.
ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА САМОЛИКВИДАЦИИ РОССИИ http://worldcrisis.ru/crisis/2114193
Сегодня, 98 годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции, праздник всех граждан СССР и всего человечества. Праздник создания на Земле первого социалистического государства, государства рабочих и крестьян, служащих и интеллигенции. Этот день никогда не будет забыт в истории человечества, как бы не старались компрадоры и капиталисты всех мастей заставить людей забыть о нём, вытирая его из человеческой памяти и календарей, подменяя его симулякрами, типа того, который сегодня намечается на Красной площади.
Октябрь сегодня, это еще позволяющие илиткам присваивать бабло и собственность местрождения (не секрет, что все они открыты и в большинстве своем освоены советскими геологами) нефте и газопроводы, заводы, фабрики и комбинаты, города, от Комсомольска-на-Амуре и Магнитогорска, до Шевченко и Навои, Турксиб и БАМ, освоение космоса и мирный атом. Октябрь - это праздник великих побед и свершений советского народа. Всех его достижений просто не перечесть.
Октябрь нельзя забыть и стереть. Он как пепел Клааса стучит во многих сердцах и напоняет их гордостью и радостью.
С праздником!
Победить фашизм можно и индивидуально, каждому - лично. Смена индивидуального доминирования Личных интересов над Семейными и потом Общественными воссоздаст непобедимый базис для фашизма - интернационализм. Коллективизм и индивидуализм все еще не примерены. Победив индивидуализм непременно самоуничтожится, со всем миром в придачу, зачатки этого уже видны «золотой миллиард», ограничение рождаемости идеологически и социальными условиями и пр. Все это в совокупности обуславливает деградацию мирового сообщества, что ведет к расцвету средневековья - золотой поры католицизма, только уже планетарному.
А для того чтобы организовать серьезный кнут и обеспечить пряник для народов и элит Большой России, нужны новые финансовая и социально-экономическая системы.
если вы не хотите получить удар в спину от своего же народа, и хотите расчитывать на него в деле 1) защиты Родины, 2) строительства Большой России, позаботьтесь хотя бы о том, чтобы дети в вашей стране были нормальным образом накормлены, выучены, вылечены и заняты полезным делом. И о том, чтобы в вашем обществе не было столь жуткого диссонанса между очевидной бедностью, с одной стороны, и кичливым сверхпотреблением, с другой. Позаботьтесь о том, чтобы основной массе населения хватало и денег и сил на содержание семьи, на получение хорошего образования.
То есть, для граждан РФ необходимы:
1) Обезпеченный государством реальный прожиточный минимум для всех и реальный социальный минимум для семей с детьми (с повышенными стандартами потребления).
2) Реально безплатное образование (до двух средне-специальных плюс до двух высших).
3) Реально безплатное полное здравоохранение (включая лечение, медикаменты и профилакторно-санаторное обезпечение) для детей* и их родителей, а также для инвалидов.
4) Реально безплатное базовое здравоохранение для всех остальных.
С Россией не все понятно, но есть надежда, что часть ее элиты ставит на "национализацию" страны, на большую степень суверенитета именно национальной, российской элиты.
Мое мнение - национально ориентированные элиты крупных серьезных государств могут в 21-м веке дать бой наднациональному финансовому олигархату и мировой корпоратократии. Просто из собственных корпоративных, шкурных интересов, для самосохранения. Но они могут, действуя исключительно в русле своих задач, помочь (сами о том не подозревая) делу противостояния наступлению нечисти.
Видимо, вам ваше беСплатное образование не пригодилось
То есть, с высокой степенью вероятности, будущий царь, Великий Хромой Гончар будет, очевидно, зодчим. Либо архитектором по профессии, либо просто Строителем с большой буквы: Великим созидателем, строителем новых природно-хозяйственных комплексов, новых городских агломераций, новой России.
Для граждан РФ необходимо реализовывать свои возможности,то, что Вы безграмотно предлагаете 14:57,есть пособие для инфантильных.
С праздником всех,кто себя с ним отождествляет!
Помню тока слякоть,скорее бы пройти, и в компашку к салатикам типа оливье и винегрет - собственно для чего на демонстрацию и ходили. Выходной день всё ж,их тогда мало было - ценили.
Хорошо, что этот позорный праздник для нашей страны в далеком забытом прошлом. Скольких безвинных полегло по всему миру ради кучки бесновавшихся и рвавшихся к власти нищебродов. Лагерный барак полуголодных, малообразованных, воинственных людей не выдержал проверку историей. Там в клоаке истории этому празднику и место. Есть настоящие обшечеловеческие ценности понятные и любимые всеми народами планеты Земля. Весь мир зарабатывает своим трудом при созданных правительствами своих стран условиях: нужное и необходимое образование, здравоохранение, достойную жизнь. И только совок пытавшийся все получить на халяву и бесплатно удивлялся то, качеству обслуживания, то бесполезности и ненужности образования, то пьянице соседу получившему бесплатно жилье и загадившего его..... На свалку истории такой праздник.
Хорошо, что таких гостей мало.
А.Вассерман: «Переход к социализму будет неизбежен»
Это надо знать всем и не забывать ,парад в Москве в 1941 году был в честь Великой Октябрьской Социалистической Революции ,в честь её 24 годовщины.А не в честь путинского парад- парада.
При Сталине всякие скрынники,васильевы,гусинские,березовские,абрамовичи,маршалы табуреткины и тому подобные персонажи никогда бы не плодились!И страна бы намного богаче была !
Не будет единства и согласия в стране где управляет криминал,мошенники,олигархи,барыги и т.д. Так хочется власти, но память у народа хорошая,что они сотворили со страной и народом. Тем более этот праздник придумала ельцинская братия,чтобы люди забыли Октябр.ьскую революцию, Но так не бывает. Пусть празднуют,кто уничтожил СССР,Советскую власть.
"...лидеры всех фракций выходят на улицу в одном ряду и хотят подчеркнуть единство народа и России перед внешними угрозами".
ПЕРЕД ВНЕШНИМИ УГРОЗАМИ!!!
Но все забывают о ВНУТРЕННИХ УГРОЗАХ, которые ГРАБЯТ народ: нищенский прожиточный минимум и МРОТ, социальная незащищенность и коррупция... За 25 лет дЕРмократии ЧИНОВНИКИ довели страну до необходимости создания 25 миллионов рабочих мест...
День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).http://topwar.ru/85784-den-provedeniya-voennogo-parada-na-krasnoy-ploschadi-7-noyabrya-1941-goda.html
Ну хотя бы таким образом отмечают день Октября. Стыдно ведь признаться, что не получилось вливание в западную экономику. У народа конечно этот праздник останется навсегда, к огорчениям власти. Молодежь в расчет не берем - этот праздник далек от них. Их пичкают страшилками об забитой жизни пионеров и комсомольцев, народа в отсутствии еды и предметов потребления, пустыми полках в магазинах... Ну а те, кто помнят СССР - будут отмечать
- гость - 7 ноября 2015 г.
16:23
Батька то мужик, а не эти метрысекусалы.
Именно президент Путин отменил 7 ноября как праздник Революции. Именно он усердно выкорчевывает все социалистические праздники и традиции, насаждая религиозные, вместо движения вперед- движение назад - в безграмотную и мракобесную царскую Россию.
нельзя забывать даты! Все мы выросли в СССР, и те кто сейчас гадят в СМИ большинство выросло и училось в вузах,бесплатно! Не известно что из них получилось бы в другой реальности...может побирались бы где нибудь в "цветущей" европе. Собрать бы этих либерастов, и под конвоем (как пленных фашистов) провести по Красной площади на всеобщее обозрение. Чтоб ветераны на них смотрели ...
Утром первая мысль- Праздник.
С праздником граждан СССР! Тех, кто жил в этой стране, тех кто строил СССР, защищал в годы ВОВ-для них это праздник.
Как бы то ни было, СССР дал любому гражданину страны право на образование,и это право реализовывалось всеми. Люди заканчивали школу и учились, многие учились и работали. Особенно те, кто в годы ВОВ ушли защищать страну от врага. Потом надо было восстанавливать страну и уже в конце 50- х люди семейные, с детьми садились за парты в вечерних школах после рабочей смены, заканчивали школу, затем получали профессию в техникумах или институтах.
В СССР с начала образования страны была хорошо поставлена санитарно-просветительская работа-страна боролась против эпидемий, особенно детских болезней от которых была высокая смертность,болезней домашнего скота, передающихся человеку, медпомощь стала дгступной всем, в любом отдаленном населенном пункте. Это тоже была заслуга государства.
Это поздравление хочется посвятить тем, кто счилал, что защита интересов страны -это их судьба, и защищал,так, как никто и нигде,восстанавливал страну из разрухи и увеличивал её мощь уезжая на стройки Сибири и там росли города, развивалась промышленность,лучшие выпускники ВУЗов уезжали в разные уголки страны, становились руководителями, развивали науку, создавали новые направления науки, растили смену молыдых учёных.
Иногда собираясь вместе, вспоминали о прешедшем и пели песни.
"Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново,
Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова,
Вот уж окна зажглись-я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала
Мне не мало дано: ширь земли и равнина морская
Мне известна давно бескорысная дружба мужская,
В звоне каждого дня как я счастлив, что нет мне покоя,
Есть любовь у меня-Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Как поют соловьи-полумрак, поцелуй на рассвете
И вершина любви-это чуда великое Дети,
Вновь мы с ними пройдем: детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки потом- всё опять повторится сначала"
Эта песня, где каждое слово име
Мне понравилось как бандеров по Донецку провели.
Спасибо, за поздравление. drinks Всем с праздником!
Остались воспоминания, как весь народ дружно отмечал этот праздник. На демонстрацию ходили охотно-коллективы были дружные, лишний раз встретиться в нерабочей обстановке-все ЗА! После демонстрации- кто в гости, кто на пикник коллективом. Еще была такая традиция,в домах заселенных молодыми специалистами-ставили в коридоре стол, несли у кого-что есть и веселелись всем домом-песни пели,танцевали. Было здорово!
Ребята, всем ПЛЮСЫ! Молодцы, что помним и не забываем! 7 Ноября - это наша история, это - мы с вами. Пока мы помним и передаём эту память по наследству - страна будет жить. Середина и конец 80-х показали, что бывает, когда память подводит и появляются те, кто плюёт в своей историю. Последствия того времени аукнулись сейчас.
Всё таки есть надежда, что вся падаль сдохнет и Россия возродится!!!
С Праздником Товарищи!Мы жили в Великое время,жаль что не смогли сберечь всё то что нам оставили наши отцы и деды.
Ото всей души поздравляю Всех Вас,дорогие товарищи и единомышленники,с Днём 7 Ноября!С Великой Октябрьской Социалистической Революцией!.
Хочу добавить,что Великой страны не стало не оттого,что не сберегли. А от того,что предали те,кому доверяли, от кого предательства не ждали.
Да, предали, потом вырастили манкуртов.... Всё вспомнится.
Дело в том, что в советское время образование , медицина были бесплатными. Дети могли ходить в секции и кружки, и родителям не нужно было тратить на это все свои сбережения. Социализм - это социальное общество, общество , где благо человека стоит во главе угла. Никто не призывает к диктатуре и железному занавесу.
Действительно, уже близкий переход к обществу ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ неизбежен, так как это предопределено нынешним Промыслом ВСЕВЫШНЕГО (БОГА, АЛЛАХА, ОТЦА АБСОЛЮТА и т.д.). Но это уже, наверняка. не будет какой-либо из «измов»!!! Ведь, далее человечеству предстоит жить в совершенно НОВОЙ МЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА…
Смотрел по "мир" речь президента Беларусии,концерт в честь инаугурации.......как всё душевно и прекрасно!Речь Батьки прежде всего о народе об армии ,здорово сказал......по родному и с заботой!Да за него и в 5 и в 6,7,8 раз пойдут и проголосуют!Полное и безоговорочное уважение !
- гость - 7 ноября 2015 г.
15:43
;o)
Насчет, "полегло по всему миру ради кучки бесновавшихся и рвавшихся к власти нищебродов", вы таки сильно удивитесь посмотрев данные демографов, к кому локалхосту в отделно взятой лесотундре привела Новая Эра первоначального накопления бабла "кучкой бесновавшихся и рвавшихся к власти, вчерашних нищебродов".
За вычетом потерь ВОВ, неизвестно где еще больше.
"Есть настоящие обшечеловеческие ценности понятные и любимые всеми
народами планеты Земля" - О, да! Этапы их внедрения на местах ежедневно горячо и бурно обсуждаются на этом вот ресурсе (даже в его теперешней лайт-версии).
Искреннее, идущее из глубины души, ликование комментаторов говорит нам о многом.
- гость - 7 ноября 2015 г.
16:31
В целом вы заметили верно.
Парад в честь парада. Исходные причины первого - за кадром.
За деревьями успешно спрятали весь лес. Что и требовалось.
Foxie
зарегистрированный
7 ноября 2015 г.
15:15
Ок. Только реализация возможностей существовала и в средневековом Газеле, и в античном Риме (У умелого гладиатора тоже были неплохие карьерные перспективы, согласитесь).
Сейчас, СССР для очевидцев - это идеалистический край, некий "город Солнца". Бредовые аспекты забылись, а чувство соцзащищенности запомнилось навсегда. Рекламой чупа-чупсом не затмишь. Перейдет только вместе с обладателями под березки. А для молодняка, романтичного молодняка, рассказы о былом - это уже волшебные предания о волшебной стране с реками из молока и кисейными берегами.
И этот феномен все равно останется, даже когда очевидцы уйдут по естественным причинам. Таково уж человеческое восприятие.
Речь о другом.
Без ВелОкСоцРева не было бы в принципе, т.н. европейских социал-капитализмов.
Мне эта модель нравится. Она относительно уравновешена, как в плане "реализации возможностей", так и в защите минимальных благ социума.
Но повторюсь. Этого бы не было.
Была бы очередная демократическая суверенность с лозунгом "сдохни ты
продолжение
" сегодня, а я завтра".
Спасибо.
Мирей Матьё поёт об Октябрьской революции
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2_oQAUH5s
"Мы поливаем свою историю, а француженка её славит. Когда нам станет стыдно?"
Может так поступать с людьми, превращённых в бездушное рабское создание сегодняшней пропагандой и не помнящих ничего из предыдущей жизни...
http://www.ych-group.ru/images.php?ID=2108
Гость, люди помнят.. тут троли на зарплате.
- гость - 7 ноября 2015 г.
16:26
А.Вассерман: «Переход к социализму будет неизбежен»
Ох, его бы слова богу в уши! Хочу вернуться туда, в социализм, хочу жить не богато, но уверенно и надежно! Хочу, как прежде верить в дружбу народов и братство! Хочу чтобы все зарубежье, как прежде, не смело бы ни присвоить себе победу войны, не повылазили бы мерзкие фашисты и не поганили нашу память. И вместе с украинцами пели бы песни за столом. Учились и лечились бы бесплатно и не гибли бы наши дети от наркотиков... Мы бы стояли друг за дружку горой. Все это дала нам Соц.Революция. Ради этого люди гибли, а мы все это предали и сейчас продолжаем плясать на костях. Бла-бла-бла. Нельзя поганить свою Историю. Она этого не простит. А потому, С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
Спасибо,родные! Батьку на царствие! Так Путин в 2004 это сегодняшнее придумал? Ах,нет, у них же политбюро теперь где-то в Вашингтоне?
Даааа. Революция во всем виновата и в бесплатной медицине, образовании, путевках в санатории, достойной оплате труда и т.д. Когда это было во время социализма, чтобы бухгалтерия получала зарплату больше квалифицированного работяги, не было, разве только главбух с начальником, но их и садили вместе.Взять образование, троечник 80-х в настоящее время равен отличнику, а про орфографию можно и институтских тыкать носом, так как платное образование. Юристов пруд пруди, осталось еще медиков заочно учить и все будет как в отсталых африканских странах.
С Праздником вас - нехристи!
Поздравляю всех с Днём Великой Октябрьской социалистической революции!
PS/ меня одного смущает время написания комментариев?
или амик уже в будущее умеет заглядывать?
тогда предлагаю их снарядить и узнать когда по долгам перед народом все платить начнут
7.11.2017 07:57
- гость -
С Праздником вас - нехристи!
И тебя, поклонник Поклонской.
Ну вообще, как раз 4 ноября - люди затрудняются сказать, что это вообще за праздник ))
Всех с Праздником!
Когда я учился в советской школе, то читая историю, не понимал зачем царя убили, храмы рушили, попов летать учили и полицаев перевешали. И вот дожил я до 2017 года, и теперь когда появился царь, полицаи, куча попов и хамов, вот теперь я понимаю
Из комменто видно, что с 15 по 17 год изменений в головах старщого поколения не произошло. Поэтому добить рассеюшку при них ге получится, а вот что будет после их ухода, еще вопрос
Праздник пытается уничтожить властная шпана, которую вывел в люди именно Октябрь! Вот поэтому ГОС ТВ запустил сериалы о продажности Ленина и Троцкого...
Революции ни в одной стране не делались народом, всегда их финансировали из внешнего мира заинтересованные люди, это исторический факт. Поэтому достижения сталинской экономики не стоит смешивать с октябрем, это разное
Живя в Советском Союзе, я не был коммунистом. Пожив в современной России, я им стал.
Всех с Праздником!
Люди!!! Всех в праздником!!! Встречаемся на демонстрации!!! Долой министров-капиталистов!!! Фабрики - рабочим, земля - крестьянам!!! Вся власть Советам!!! Ура!!!
А те, кто придумал 4 ноября пусть писаются в памперс каждое 7 НОЯБРЯ !!!
тут один больной тоже на 5 ноября "рывалюцию" назначил)
сам сидит в Париже, и смотрит по скайпу, как по стране немногочисленные шизофреники вышли на всеобщее посмешище)
один даже якобы Волгоград захватил) пара десятков престарелых маразматиков полкала по Волгограду и приставала к полицейским с просьбой не выполнять приказы "преступной власти")
7.11.2017 09:16
djusha67
опять номенклатурный отпрыск слюнями обделался при воспоминании времени, когда его партбилетные родственники рулили)
Из комменто видно, что с 15 по 17 год изменений в головах старщого поколения не произошло. Поэтому добить рассеюшку при них ге получится
Не все готовы стать раком ради туалетной бумаги, джинсов и 25 сортов колбасы из свиной шкуры с соей.
Дядька
НУ БЕРЕГА ТО ВИДЕТЬ НАДО!!!
ВСЕ ПРЯМ ХОЛУИ , ШАВКИ И БЫДЛО
А ВЫ ПРЫНЦЕССА НЕ ИНАЧЕ
7.11.2017 09:32
- гость -
ну, уж колбасы сейчас всякой полно, никто не заставляет вас есть дешевые сорта.
а отсутствие туалетной бумаги как-то помогало населению ощущать себя великим народом? или это настоящее унижение человеческого достоинства?
С праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции !
И что бы тут не говорили это была Великая революция , позволившая простым людям целой страны получить социальные блага .Прошло не много лет после переворота 1990 года , и понимаешь , как были правы наши прадеды , уничтожившие капитализм а нашей стране .Спасибо им , жаль, мы оказались недостойными потомками , продавшими их завоевания за жвачку и соевую колбасу . Но всё же ещё раз - С ПРАЗДНИКОМ Великого октября всех нас !
" И верю я Россия вспрянет ото сна" и вернёт все завоевания наших прадедов и дедов , вернет все завоевания ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ .
эх ностальгия!... тёплое стойло, на корм пусть силос, но зато у всех в кормушке одно и то же, (ну почти у всех), и была уверенность в завтрашнем дне, в том, что кормушку завтра опять наполнят (правда, когда перестали наполнять, весь коровник разбежался), кого-то на убой забирали - а не надо было мычать без команды. Почему же всё развалилось? Врниие мне моё стойло! Мммууу!!!!
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции!!!
Нынешняя жизнь уже отразилась на уме гостя 09:53 и иже с ним , что подтверждает , что с общим образованием в стране стало плохо , как и во всём другом .
9:29 Вы то, любезный, из пролетариев будете? Вот у меня мать - инженер по т\б на Меланжевом, отец - инженер-испытатель на Моторном...Ну и где НОМЕНКЛАТУРА?
Нашему населению, какой строй не предложи, всё извратят и испоганят, вмегда найдётся вождь, который будет всех иметь и лизоблюды, на которых ое опирается. То ли страна сильно большая, что вожди сташно далеки от народа? То ли миссия такая, показывать другим, как не надо делать? Но надо что-то делать.
Многие как раз затрудняются ответить чем знаменателен 4 ноября.
Амик не стал замарачиваться, материал 2015 года поднял, тип, цензура запретила шибко много о столетии революции писать.