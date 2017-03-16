Очередная магнитная буря 16 марта накрыла Землю. Несмотря на то, что она не очень сильна, многие люди сегодня успели ощутить недомогание. Но есть и скептики, которые считают данные проявления самовнушением. Amic.ru разбирался в том, что такое магнитная буря и чем она грозит человеку.

1 Как влияет магнитная буря на самочувствие человека? От магнитной бури нельзя нигде укрыться и спрятаться. Специалисты утверждают, что чувствительными к магнитным бурям являются примерно 70% населения нашей планеты. При этом каждый человек по-своему реагирует на подобные явления. Более того, реакция организма может быть разной при различных бурях. У кого-то может ухудшиться самочувствие еще за несколько дней до начала геомагнитного возмущения. Другие начинают плохо себя чувствовать в пик магнитной бури, а у некоторых резко ухудшается здоровье уже спустя какое-то время после магнитной бури.

2 Что такое магнитные бури и можно ли их предсказать? Череда магнитных бурь угрожает землянам в марте 2017-го Рассказываем, когда землянам стоит опасаться магнитных бурь в марте 6423 0



Предсказать магнитные бури возможно. Ученые это делают, наблюдая за Солнцем и его активностью. Причиной магнитных бурь на Земле является высокая солнечная активность. Вспышки на Солнце вызывают выброс в космос большого количества электронов и протонов. Эти частицы достигают Земли и вызывают изменение ее магнитного поля. Это и называется магнитной бурей. Это явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Бури могут быть различны по своей мощности – от незначительной до очень агрессивной.Предсказать магнитные бури возможно. Ученые это делают, наблюдая за Солнцем и его активностью.

3 Что может случиться при магнитных бурях? Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам. Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки. По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в пять раз увеличивается количество самоубийств.

4 Кому стоит опасаться магнитных бурь? Наиболее всего подвержены влиянию магнитных бурь люди, которые страдают сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь у таких людей могут возникать головные боли, боли в суставах. Возможны нарушения сна, раздражительность, обострение хронических заболеваний, ощущение слабости или упадка сил. По мнению врачей, это связано с тем, что изменение магнитного поля Земли ведет к замедлению кровотока в организме. Кровь густеет, и поэтому органы и ткани испытывают кислородное голодание. В первую очередь от этого страдают нервные окончания и мозг. Также ученые говорят, что органы человека тоже обладают своим магнитным полем. Поэтому магнитная буря способна вызывать резонанс и нарушать работу какого-либо органа. Это объясняет, почему во время одной магнитной бури может болеть голова, а при другой – беспокоить сердце.

5 Как выжить во время магнитных бурь? Людям, которые знают о своей метеозависимости, следует отслеживать информацию о прогнозах магнитных бурь и стараться в этот период избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций. Иметь под рукой привычные лекарства. В частности, следует избегать физических нагрузок, исключить из меню алкоголь и жирную пищу. Не нужно резко вставать с постели – это усилит головную боль и головокружение. Интересно, что очень хорошо снижает влияние магнитных бурь обычная вода. Поэтому прием душа и даже просто умывание может облегчить страдания больного. И помните: метеочувствительность – это не болезнь. В этот период проявляются признаки ваших настоящих заболеваний. Поэтому в первую очередь стоит установить точный диагноз.

Впервые опубликовано 08.04.2016

