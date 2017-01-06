Кто такие волхвы и что символизируют дары волхвов?

Многим известна история о том, как Вифлеемская звезда привела к новорожденному Иисусу волхвов. Они преподнесли спасителю дары — золото, ладан и смирну.
Считается, что волхвы были звездочётами и мудрецами. Они владели особыми знаниями, предвидели события и могли влиять на них. В славянской культуре им приписывают роль жрецов. Это люди, которые контактировали с духами и богами. Поэтому они занимали в общинах высокое положение. Также упоминания о них можно найти в мифах других народов.
Христианство негативно относится к магии, но волхвы при этом описываются положительно. Евангелист Матфей отмечает, что они совершили благочестивый поступок и приняли Иисуса.
Неизвестно, сколько волхвов пришли поклониться Спасителю. Считается, что их было трое, как и даров. В некоторых источниках даже называются их имена — Каспар, Мельхиор и Валтасар. Их изображают разновозрастными – молодым, зрелым и пожилым.
По преданию, их крестил святой апостол Фома и они стали христианами и проповедниками. Некоторые источники сообщают, что они стали епископами.
Кстати, в Кёльнском соборе хранятся мощи волхвов. Ранее они находились в Константинополе.
Все дары имеют символическое значение. Принесенное золото, а точнее 28 небольших золотых пластин с орнаментом, символизирует царскую славу.
Ладан еще во времена язычества считался чем-то божественным. А смирна символизирует жертву, которую Иисус принесет за искупление грехов людей. Именно это благовоние использовали при погребении.
Сначала дары хранились в Константинополе в храме Святой Софии. В XV веке турки завоевали город. Дары перевезли на Афон в монастырь Святого Павла.
Сейчас дары разделены и хранятся в десяти особых ковчегах.
Впервые опубликовано в сюжете "Новый год — 2016".Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Комментарии
Волхвы те же самые ванги, глобы и прочие насрадамусы. Одним словом шарлатаны.
Что гость 10,41, "Викинга" насмотрелся? Понравилось как твоих предков грязными темными чертями показали?
Как дары могут храниться где-то, если они были использованы? На какие шиши Иосиф с женой и ребенком путешествовали в Египет, 2 года там жили и вернулись обратно? Отвечаю - именно на деньги, вырученные с продажи Даров. Так что все попытки рясоголовых запудрить нам мозг имеют под собой только обман и желание нажиться на людской глупости.