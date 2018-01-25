О том, что 25 января, в Татьянин день, празднуется День студента, в России знают все. Но многие ли знают о том, кто такая Татьяна? ИА "Амител" вспоминает историю великомученицы и то, почему именно этот день так полюбили российские студенты.
Считается, что Татьяна родилась в семье богатого римлянина. Ее отец был тайным христианином и воспитал дочь в соответствии со своими убеждениями. В 226 году она была схвачена. Девушку жестоко мучили и истязали, но каждое утро мучители видели, что раны ее исцелялись, а сама она становилась все краше.
Татьяну отдали на съедение льву. Но зверь начал ласкаться к ней и лизать ей ноги. Девушку бросили в огонь, но он погас. Тогда было решено отсечь ей и ее отцу головы, что и было исполнено. Позднее Татьяна была признана святой.
Именно в Татьянин день, 12 января (по новому стилю отмечается 25 января. – Прим. редакции), в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета".
С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.
А учитывая, что в те времена именно с этого дня начинались студенческие каникулы, немудрено, что он стал любимым праздником молодежи.
В 2005 году правительство РФ закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.
И сегодня студенты все также устраивают шумные и веселые гуляния. Кстати, в Барнауле в Татьянин день тоже пройдет множество интересных мероприятий.
От солнышка каждому по кусочку
Почитали Татьянин день не только студенты. У наших предков к этому дню тоже свое особое отношение. Известно, что к этому времени заметно удлиняется день, поэтому женщины пекли хлебные ковриги в виде солнца. Их ели всей семьей и следили, чтобы каждому домочадцу обязательно достался кусочек "солнышка".
Мытье половиков
В этот день в деревнях рано утром девушки шли на реку мыть половики. Обратно девушке нести половик помогал парень, который за ней ухаживал. Затем половики развешивали сушиться на заборах. А соседи и родня жениха судили, насколько девушка чистоплотна.
И каравай печет, и хоровод ведет
Кроме того, считалось, что девочка, которая родилась в Татьянин день, обязательно будет хорошей хозяйкой. До сих пор нам известна поговорка: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет".
Комментарии
Про половики - очень мило Но похоже это не про Сибирскую часть России, а где-то у Чёрного моря. У нас половиками - только по льду долбили бы
обсмиёсси про половики... у Сибири - минус 30, в подмосковье - 15, но тоже что-то очень зябко половики драить.И какая нужда в этом была? оббил об снег, и все дела. Кстати, по рассказам моей прабабки в старину у крестьян даже постельного белья (в нашем понимании) не было. Матрац набивали соломой два раза в год, тогда же и стирали наматрасник. а перину вообще только просушивали летом. А то бы половики стирали они...
Судя по половикам глобальное потепление миф. Раньше то - на крещенских морозах половики стирали. А уж женихи были не чета нонешним, невестам свои могучим помогали мокрые половики от реки до забору нести.
Ну да, чушь какая-то с половиками... Может, стоит уточнить, чтобы не писать ахинею?