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Что за праздник Татьянин день: история и народные традиции

, ИА "Амител"
Рассказываем о народных приметах и любимом празднике студентов


О том, что 25 января, в Татьянин день, празднуется День студента, в России знают все. Но многие ли знают о том, кто такая Татьяна? ИА "Амител" вспоминает историю великомученицы и то, почему именно этот день так полюбили российские студенты.

1
А кто такая святая Татьяна?

Считается, что Татьяна родилась в семье богатого римлянина. Ее отец был тайным христианином и воспитал дочь в соответствии со своими убеждениями. В 226 году она была схвачена. Девушку жестоко мучили и истязали, но каждое утро мучители видели, что раны ее исцелялись, а сама она становилась все краше.

Татьяну отдали на съедение льву. Но зверь начал ласкаться к ней и лизать ей ноги. Девушку бросили в огонь, но он погас. Тогда было решено отсечь ей и ее отцу головы, что и было исполнено. Позднее Татьяна была признана святой.

2
Как Татьяну студенты полюбили

Именно в Татьянин день, 12 января (по новому стилю отмечается 25 января. – Прим. редакции), в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета".

С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов.

А учитывая, что в те времена именно с этого дня начинались студенческие каникулы, немудрено, что он стал любимым праздником молодежи.  

В 2005 году правительство РФ закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.

И сегодня студенты все также устраивают шумные и веселые гуляния. Кстати, в Барнауле в Татьянин день тоже пройдет множество интересных мероприятий.

3
Какие народные традиции связаны с этим днем?

От солнышка каждому по кусочку

Почитали Татьянин день не только студенты. У наших предков к этому дню тоже свое особое отношение. Известно, что к этому времени заметно удлиняется день, поэтому женщины пекли хлебные ковриги в виде солнца. Их ели всей семьей и следили, чтобы каждому домочадцу обязательно достался кусочек "солнышка".
 
Мытье половиков
 
В этот день в деревнях рано утром девушки шли на реку мыть половики. Обратно девушке нести половик помогал парень, который за ней ухаживал. Затем половики развешивали сушиться на заборах. А соседи и родня жениха судили, насколько девушка чистоплотна.

И каравай печет, и хоровод ведет

Кроме того, считалось, что девочка, которая родилась в Татьянин день, обязательно будет хорошей хозяйкой. До сих пор нам известна поговорка: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2016 11:04
- гость -

Про половики - очень мило Но похоже это не про Сибирскую часть России, а где-то у Чёрного моря. У нас половиками - только по льду долбили бы

0  0
25.01.2016 16:19
- гость -

обсмиёсси про половики... у Сибири - минус 30, в подмосковье - 15, но тоже что-то очень зябко половики драить.И какая нужда в этом была? оббил об снег, и все дела. Кстати, по рассказам моей прабабки в старину у крестьян даже постельного белья (в нашем понимании) не было. Матрац набивали соломой два раза в год, тогда же и стирали наматрасник. а перину вообще только просушивали летом. А то бы половики стирали они...

0  0
25.01.2018 07:23
- гость -

Судя по половикам глобальное потепление миф. Раньше то - на крещенских морозах половики стирали. А уж женихи были не чета нонешним, невестам свои могучим помогали мокрые половики от реки до забору нести.

0  0
25.01.2018 08:31
- гость -

Ну да, чушь какая-то с половиками... Может, стоит уточнить, чтобы не писать ахинею?

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