В Министерстве финансов РФ сочли курс рубля завышенным и предложили девальвировать его на 10%. Об этом пишет "Коммерсант". Напомним, что, по информации Reuters, возможность ослабления рубля в правительстве России обсуждали еще в феврале 2016 года. Однако тогда Минфин и Центробанк заявили, что не рассматривают возможности влияния на движение курса рубля ни в одну, ни в другую сторону.
О том, что такое девальвация и чем она опасна для экономики, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Читайте также: Минфин предлагает девальвировать курс рубля на 10% – СМИ
Девальвация – это снижение реального курса валюты по отношению к деньгам других стран. В нашем случае речь идет о падении курса рубля по отношению к доллару и евро. Например, если в ноябре 2015-го доллар можно было купить за 65 рублей, то в феврале цена его продажи превысила отметку в 80 рублей.
Кстати, это явление не является следствием финансового кризиса. Несмотря на то, что девальвация влечет снижение стоимости национальной валюты, центральные банки многих стран применяют ее в качестве инструмента управления денежными потоками.
Цели ослабления курса национальной валюты могут быть разные. Например, девальвацию могут проводить для уменьшения дефицита платёжного баланса страны, стимулирования экспорта, повышения конкурентоспособности национальных компаний на мировом рынке.
- открытая, когда Центробанк официально признает факт снижения стоимости национальной валюты;
- скрытая, которая возникает самостоятельно вследствие событий, происходящих с экономикой страны.
Девальвация ускоряет темпы инфляции, рост цены на импортные товары. Под угрозой находятся банковские вклады в валюте, которые потеряют в "весе".
На практике девальвацию простой житель Алтайского края может ощутить на своем кошельке. Допустим, если месяц назад на 100 рублей вы могли купить килограмм яблок, то теперь этих средств хватит только на 500 граммов.
Компании, приобретающие комплектующие или товар за доллары и евро, ощутят увеличение цены. Как следствие, вырастут цены на ноутбуки, телефоны, запчасти на автомобили, товары аптечного ассортимента. В результате на рынке снижается покупательная активность населения, сокращается спрос на эти товары и услуги.
Безусловно, резкая девальвация, которая была в 1998 году, пугает население. Та девальвация, которая идет сегодня, называется мягкой. По большому счету, большинство людей ее не чувствуют. Но девальвация обязательно приведет к последующему росту инфляции. Вслед за иностранными товарами подорожают отечественные.
Комментарии
Было бы классно по рублёвому кредиту проще расчитаться
12.02.2016 16:14 - гость -
при условии, что работодатели будут зарплату поднимать не раз в год на % инфляции, а чаще.
Мохнатушка всё ближе...
мне кажется банки не дадут , им еще лет 5 надо проценты по кредитам пособирать. А вот потом ...
Нам не привыкать она приходила приходит и будет приходить нравится ей у нас
Никаких мохнатушек не будет. В этом году ВВП, конечно, просядет ещё на пару процентов, а дальше уже наберут обороты те отрасли реального сектора, на которые благотворно повлияли санкции-антисанкции.
К тому же, если как прогнозируют, нефть в следующем году прыгнет выше сотни, некоторые называют и 200 долларов за баррель, то у нас всё будет хорошо и мы вернёмся на траекторию устойчивого развития.
BOSS2014 ну и сказочник )
BOSS2014 http://www.apecon.ru/WTI/Prognoz-tsen-na-neft-WTI-na-2015-2016-i-2017-gody.html
Бооосяяяя..
нефть будет 300 400.... не умеешь бухать-не лезь,студент
При условии, что работодатели вообще будут поднимать зарплату. Сколько помню, чтобы увеличить себе зарплату, надо или менять работодателя или пробиваться в руководство по должностной лесенке, если таковая вообще существует.
А говорят барсук бухает. ) босс с перебуха такое пишет!
Что касается рублёвых кредитов то банкам в сложившейся ситуации девальвация даже наруку так они получат меньше но получат иначе не получат ничего так как граждане не смогут выплачивать в том объёме что был ранее
К тому же, если как прогнозируют, нефть в следующем году прыгнет выше сотни, некоторые называют и 200 долларов за баррель, то у нас всё будет хорошо и мы вернёмся на траекторию устойчивого развития. Источник: © ИА "Амител"
Позвольте узнать откуда такой оптимизм?Да и собственно какое дело бюджету России до цены на нефть,если продажа нефти это только 9%от всего бюджета?
Бося я вот хоть пью ,но или закусываю или сежок покидаю и опять можно пить
А ты пади палёнки хапнул?
Полосатый
нефть будет 300 400....
мне вчера бабушка-соседка сказала, что у её троюродной сестры внучатая племянница в банке работает. так вот им позавчера на планёрке по секрету сказали, что доллар к лету будет рублей 5-6 стоить, потому что нефть больше тышши будет и то не для всех
При девольвации зп естественно поднимется если хлеб в магазе будет 10000 то зп уже не будет 10000 иначе работать не будут
Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2015 году вырос втрое по сравнению с 2014 годом и составил 73,851 миллиарда рублей. Это следует из опубликованной на сайте компании отчетности за прошедший год.
Ну что на боса накинулись. Пятница, имеет право, правда немного не рассчитал. Но завтра то отйдет
рублей 5-6 стоить, потому что нефть больше тышши будет и то не для всех
нафига такое счастье всем разболтал?
Щас Бося с ИМХОшкой побегут яму рыть и туда нефть закачивать а потом по тыще как продадут продадут....
Гостю 17*28
С чего зарплаты -то поднимут? Пенсии и то приняли решение не повышать
12.02.2016 17:32 Княжна
элементарно Ватсон)) в 90-х сколько лет было? зарплата росла, чуть ли не каждый месяц. поскольку бабло печатать не успевали)
Если правительство примет решение о девальвации это будет самым грамотным поступком за последнее время за который можно будет простить некоторые ошибки совершенные ранее
Ничерта в этой стране не будет пока не будем себя по человечески вести...
не оружием брякать и земли отжимать да браткам помогать, а торговать и созидать со всем миром
Были кредиты западные-и заводы строились и стройки работали и всё было неплохо Без денег и инвестиций-результат виден всем! Новороссию бросили Сирия бросаем Следуйщий шаг пойдём мириться и денег просить......
Ну чего вы на Босю накинулись, пропагандирует как умеет
Ну чего вы на Босю накинулись, пропагандирует как умеет
Пусть бухать научится,потом пусть в наш кружок записывается
Девольвация-панацея от импорта!Чем выше курс бакса,тем выгоднее производителям Надо продавать и производить своё,отечественное! По сабжу,малёхо не понял,как могут постадать валютные вклады? У мну от девальвации вклад в юанях никак не уменьшился!
барсук зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 17:45
Ну может не опытен еще, выпил мальца и ляпнул про нефть под 200
12.02.2016 17:46 Ru.банок
100местка ты снова фантазировать начала?
SAM зарегистрированный 12 февраля
Простим Босю-начал мальчик с крепкого..... Вон стамеска тож ахинею гонит....чё выгодно чё не выгодно...
А если бакс 1000 руб будет стоить? Мы все тут шейхами станем? и кредиты в банки за один день вернут ?
не пейте палёнку-привыкнете быстро
Следуйщий шаг пойдём мириться и денег просить.....
...майданить
У нас в стране девальвация , многим не понятная Бгг Как и Импортозамещение..
Ту гость от 17.48 Пить нада меньше,а сына не трожь!
Ru.банок а нафига нам делать выгоднее производителям, если производителей нет, а те крохи, которые и есть - производят все из сырья, которое покупается за границей за доллары, вследствии чего стоимость у этих товаров такая, что из-за границы выгоднее заказать, чем произведенное здесь купить
12.02.2016 17:54 Ru.банок
так сколько тебе говорят, форточник феодоссийский, завязывай бухать, а то несешь такую чушь, что даже бомжи ржут с тебя
Позвольте узнать откуда такой оптимизм?Да и собственно какое дело бюджету России до цены на нефть,если продажа нефти это только 9%от всего бюджета?
Нормальных людей, в отличие от всепропальщиков, оптимизм сопровождает по жизни. Оптимизм, как известно, не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Он лишь переходит из одной формы в другую.
Не путайте, 9% это доля ВВП, формируемая за счёт экспорта нефти. В федеральном бюджете налоговые и неналоговые поступления (НДПИ и пошлины) от продажи углеводородов (нефти, нефтепродуктов и газа) составляют около половины доходной части. Если конкретно, то 44%.
Федеральный бюджет это примерно половина консолидированного бюджета России. Что вызывают низкие цены на нефть? Сокращение поступлений в доходную часть федерального бюджета, что в свою очередь вызовет урезание социальных программ и расходов на госуправление и национальную безопасность.
Это неизбежно. Но вместе с тем не критично, так как постепенно на импортозамещении реальный сектор набирает обороты. Возьмите хотя бы сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность Алтайского края.
Для справки. Размер ВВП России в 2015 году 73 триллиона рублей. Федеральный бюджет России 2015 года - 15 триллионов рублей.
Фигнянок походу правда нифига не врубается? вклады в каких то юанях.....
да щас любое оборудование на импортной комплектухе собрано майнборд любой при баксе растущем просто золотым станет...
у нас 90% лекарств якобы отечественных-все на импортной субстанции которая пропорцианально растёт
Оттащите фу ганка от бутылки.. Бося походу уже пат стол сполз-тазик ищет
Босс ты мне хоть пять томов своих фантазий тут нарисуй-я в магазин захожу и вижу как и что изменилось... Мне до этой байды твоей как ВВП,НДПИ и прочей шняги-совсем поровну Я глазам верю-цены растут,фирмы закрываются,кредитов нет,стройки встали...
Захочешь туалет попугать-пей воды больше-легче выйдет!
Тем, кто удивляется предполагаемому росту цены на нефть до 200 долларов за баррель, читать здесь:
http://lenta.ru/news/2015/01/26/oilup/
Стоимость нефти достигла дна и скоро начнет расти. Такое мнение высказал генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри, передает РИА Новости. Он отметил, что цена на баррель может вырасти до 200 долларов в случае сокращения инвестиций в нефтяную отрасль.
«Сейчас цены около 45-55 долларов за баррель, и я думаю, что, может быть, они достигли дна, и очень скоро мы сможем увидеть некоторый отскок», — приводит агентство его слова.
И хотя эти слова были сказаны год назад, но все понимают, что когда объёмы добычи и запасы сократятся, отскок цены будет очень сильный. Чем позже, тем сильнее.
Эх Бося,Бося... горе ты луковое.....
Бос жгет напалмом, не закусывая
Как же граждане не понимают, что "от падения курса рубля - нам только лучше !". Именно так заявлял нам "бессменный и незаменимый". Так что ждём дальнейших "улучшений".
Что касается девальвации национальной валюты, то этот приём часто применяется правительствами многих стран в целях создания благоприятных условия для развития собственного производства и повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Общеизвестно, что, например, китайское правительство, не смотря на недовольство американцев, на протяжении десятилетий целенаправленно ослабляло курс юаня, что позволяло снижать себестоимость выпускаемой продукции и наращивать экспорт китайских товаров в развитые страны.
Девальвация хорошая штука. Можно будет в автобусе пятитысячник отдать не боясь получить по морде и идти дальше по своим делам.
барсуку! тут в гараже недавно обнаружил колонки с круговой направленностью, блин с сыном делали, конуса заказывал, точили, е- мае, давненько было, работали неплохо!
Босссу только надо добавить, что это полезно при избытке производства в ином случае либо границу наглухо закрываем, либо останемся без еды, автомобилей, и другого барахла, которое близлежащие соседи скупят. Девальвация при одновременном запуске печатного станка, полезная штука. А то что хотят сделать - это стерелизация денежных средств внутри страны, это не очень хорошо. Можно конечно меньше есть, меньше дышать, меньше рожать...меньше жить в конце концов, только лучше вещи называть своими именами.
я спать
дед и че на колонках слушали? песенку в студию
Девольвацию используют, для оздоровления , в странах 3го мира.
музыку Паша! музыку! ее завсегда было предостаточно, на любой вкус и цвет!
деду на цвет, это как?
PASHA зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 19:16 и другого барахла, которое близлежащие соседи скупят
Скупят - значит, вложенные деньги вернутся производителю, он выплатит з/п работникам, заплатит налоги в бюджет и направит средства в следующий производственный цикл. И так снова и снова. В конечном итоге это повысит внутренний спрос и позволит закрепиться на зарубежном рынке. Не так уж плохо.
Диду Ну если сами делали значит должны петь...... Я по малолетке даж катушечник собирал сам Лпм на люминевой станине со всего подряд что можно было где скрутить где свинтить- интересно было...... Потом кода АКАЙ 747 увидел- плюнул и понял что на нашей базе нихрена толком не получается Нам до них как до луны креветкой
на цвет, это как?
Это идёт от выражения "На вкус и цвет товарища нет". Либо от ЦМУ.
Паш! твоего тезку в криминальном мире звали цветомузыкой, есть такое понятие! ха-ха!
Боссу Только в следующем производственном цикле объемы производства упадут, а последующий цикл вообще может не состояться. Недавно только прилетел от таких. (если конечно государство не начнет инвестировать деньги в российскую экономику, а при нынешней власти даже таких предложений не поступает)
барсуку! лпм, делать самому конешно не стоит, вот веговская была последних выпусков двухплатная, навороченная по самые не могу (122) а вот акустика вполне так по силам, если конешно есть желание и интерес!
Бося Либо от ЦМУ
Представляю типперпл смотреть по цветомузыке....
Даже я стока не выпью
дед вспомнил, правда был такой.
PASHA зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 19:41 в следующем производственном цикле объемы производства упадут Почему они должны упасть, если получена прибыль?
Диду Ох зато ремонтировать эги ЛПМы от вег 122 ых Они настолько ненадежные Логика глючила Емкостя плавали Подмагничивание плавало
А какойто шарп двухкассетник и реверсный и надежный и пашет до сих пор Ну про Акаи тики накамичи я ваще даже не зикаюсь
барсуку! ну пашет, и чо, теперь застрелитЦа! бытовуха завсегда шла по пути удешевления и простоты, вон бум бокс взял парень и довольный по самое немогу, пущай клепают, у них свой путь развития, у нас свой, невозможно одной стране все делать замечательно!
у них свой путь развития, у нас свой
Камрад, зато японцы не умеют самолёты и атомные реакторы строить.
Боссу, я не в курсе почему, в теории не силен. Но в практике знаю почему они упадут. 1. Поднимут тарифы на энергоносители 2. Иностранные комплектующие подорожают и их будет закуплено меньше 3. Добавят новый налог или усилят администрирование по старым 4. Надо будет хоть на сколько то но поднять зп рабочему персоналу, что бы на работе в голодные обмороки не падали. (Либо увеличить затраты на существующие столовые) 5. Топам зп надо будет поднять соразмерно падению валюты (Без этого вообще никуда)
4 и 5 пункт существенно увеличит фонд оплаты труда, что еще сильнее увеличит налоговую нагрузку. Этого я думаю уже достаточно, хотя могу еще с десяток пунктов привести.
Да еще момент, привлечение кредитных средств станет вообще практически не возможным.
Как то так. Меня переубедить не старайтесь. Я это на практике знаю. Но кого может и убедите в своей правоте.
На то она и теория, что бы быть красивой.
Диду Японцы уже протезы подключают к мозгам А у нас свой путь развития- танки и ракеты
Вот наверное не тот путь мы выбрали Не тот...... Северокорейский какойто
барсуку! у нас не путь! у нас кривая, куда вывезет, смирись и прими как данность, иначе моск когда нить подорвет сердце!
Диду Прорвемся и по кривому пути Жалко что жить в эту пору прекрастную уж не прийдется ни мне не тебе.... Пойду еще писятик тяпну
Ладно, это всё теории. Причём все они в основе имеют некоторые постулаты, принимаемые на веру. Жизнь рассудит и покажет как всё будет на самом деле.
Сегодня смотрел видео, как кортеж Лаврова в Швейцарии подъезжает на переговоры. Впечатлила охрана. Работает чётко, как часы.
http://www.youtube.com/watch?v=BK9q6hjeyII
барсуку! пору прекрасную? на самом деле человеку для счастия много не надо, уже давно доказано, что счастливым его делают отнюдь не материальные ценности! тем более мужика! у нас в природе своей завсегда стремление жить в борьбе, преодолении, трудностях и прочих наших чисто мужских радостях, комфорт завсегда разрушал мужика как личность так и физически, вообщем вопрос конешно больше философский, однако правота в моих суждениях есть несомненная!
школа камрад есть, своя, с традициями, ессно, что не гондурас какой то!
Диду Я не пору прекрасную когда мы как саудиты на диванах будем лежать и лобстеров жрать а бабки сыпятся..... Я про то время когда страна хоть немного к цивилизованным способам в отношениях приблизится Суды, власть, идея какя то, понял я о чем? Щас молодежь даже не знает кто и что после школы делать будет Куда после вышки идти? Разруха полная и главное перспектив никаких с такой политикой Власть мечется как лосось на нересте Результат метания икры для лосося всем известен из биологии
А куда кстати два хама подевались, позиционирующие себя патриотами)))
барсуку! работать, работать идти! ты за молодежь не стони, она такая же ровно как и мы в свое время, да, тебе какие перспективы нужны, ну о которых ты завсегда мечтал, а путен лишил тебя твоих мечт?
Дед о перспективах заговорил, свою страну про терял а тут уму разуму учить вздумал..
PASHA зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 20:49
Кстати, а где Казимир с Конём?
Диду Негде работать Коллабс вокруг А где работа есть то за 10000р Это рабство за еду Сыпится все
мыло! тебя учить уже поздно, моск твой закостенел от сознания своей собственной исключительности и непогрешимости! ха-ха!
барсуку! поеду завтра на базар, посмотрю как там калабс твой! ха-ха!
Дед, ты в магазин съезди - ценники на продукты запиши. А через месяц обсудим.
пионеру! в какой магазин то? шубы норковые где продают или автомобили, или ювелирный магазин? уточняй, а то предмет разговора могет быть весьма расплывчатым!
12.02.2016 20:16 BOSS2014
а я наблюдал как карлин со степашиным поехали дом награждать. строителей перекрыли полностью. машин сопровождения было чуть не обалдел... 4 гибдд впереди. 3 микроавтобуса 1 крузеролексус. ну и замыкающие гайыы
вертолет не баражировал?
Щас молодежь даже не знает кто и что после школы делать будет Куда после вышки идти? Разруха полная и главное перспектив никаких с такой политикой
ты экономику с политикой перепутал... хотя они у нас и связались в узел... в принципе ты 90-е после ВУЗа не застал, так что опыт слабоват
пионеру! в какой магазин то? шубы норковые где продают или автомобили, или ювелирный магазин? уточняй, а то предмет разговора могет быть весьма расплывчатым!
Дед, ты за молочком в аляску ходишь? Или в АНТ. Посыл был - ценнег на продукты записать. Первой необходимости, а не коньяг мажорный. А то вон бенз на 3,5 рубля за год прыгает, а твой соратнег Босс так и не почувствовал. А потом обсудим, что к чему и почему.
дед, зачем оправдываться? ты реально решал выбор страны в 80-00. А тут он высказаться решил и копьютер к интернету подключил, странно все это...
12.02.2016 21:39 Пионер
бенз кстати снова "упал" на 20 копеек но все таки)) 3 часа назад пошел гараж откопнуть и удивился))
А босс вообще непонятная личность, пишет вроде разумные вещи, но както выглядят они невнятно смешно в наших реалиях.
к соседу! у него коровки! иногда в магаз, я никогда не говорил и не утверждал, что цены стоят на месте, растут, кажный год, вот могу статистику например по гиге привести, стабильно повышают не смотря ни на какие кризесы, или например аз бочка кажный год плюс 50 рубчиков!
Удивился , что у тебя есть Гараж? и машина и бензин подешевел.. Смсл поста непонятен..
Serg 1 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 21:32
В прошлом году шёл по Рубцовской трассе и мне навстречу после Алейска встретился кортеж акима ВКО из машин 20, летевший со скоростью километров 150. Спереди за машинами ГАИ с мигалками летели два серьёзных джипа типа Секвойи, причём по обеим полосам движения. Типа - кто не спрятался (на обочину) - я не виноват. Понты. Надеюсь, лет через 30 пройдёт.
12.02.2016 21:45 MAILlefer
прожуй сперва и попробуй сформулировать мысль а потом ее на люди выноси
Босс Те ты говоришь что как МИНИМУМ это еще 30 лет продлится?
бенз кстати снова "упал" на 20 копеек но все таки)) 3 часа назад пошел гараж откопнуть и удивился))
Серег, здорово конечно, но в сентябре-августе на рубль взлетел, а сейчас на 70 коп. упал.
кортеж акима ВКО из машин 20
можно про русски? слова "кортеж, из, машин" не обязательно
мыло, вот ты, пузырь и балдакрут меня обвиняете, страну говорите про-л! энто у вас такой прикол? новый типо креативный? ну реально ведь смешно! не понимаешь? ха-ха!
Босс, дай новость из Омериги - кортеж бабамы нарушает скоростной режим в присутствии гаишников? Как оцениваете с точки зрения закона?
дед зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 21:52 "мыло, вот ты, пузырь и балдакрут меня обвиняете, страну говорите про-л" ----------- Что тебя смутило?)))
12.02.2016 21:51 Пионер
недели 2-3 назад на РН залился по 30,5 вместо 32. это наверно утренняя скидка была... залился до 7 утра. до этого при ценнике 32 по 32 и заливался начиная с 7 утра и заканчивая глубоким вечером
дед ну реально ты ща уму народ учишь, зачем? ты в 90 был в разуме в отличие от меня. И то я ща ни кого не учу(хоть и малость вырос Ж). Но ты емае...
Serg 1 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 21:51
Возможно, пропущено слово "состоящий". Главное - донесён смысл. Правда? А смысл в том, что наши элитки ещё не переболели детскими болезнями.
BOSS2014 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 21:47 больше 1000 сообщенийАктивист Serg 1 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 21:32 В прошлом году шёл по Рубцовской трассе и мне навстречу после Алейска встретился кортеж акима ВКО из машин 20, летевший со скоростью километров 150. Спереди за машинами ГАИ с мигалками летели два серьёзных джипа типа Секвойи, причём по обеим полосам движения. Типа - кто не спрятался (на обочину) - я не виноват. Понты. Надеюсь, лет через 30 пройдёт. ------------ Чо, как там в Казахии?
ты говоришь что как МИНИМУМ это еще 30 лет продлится?
Что это? Помпезные кортежи?
Серег, на роснефти акция - либо скидка на бензин, либо бонус на карту.
12.02.2016 21:54 балдакрут
да не смутило наверно. а ты по возрасту от него не далеко ушол в детство, а такие обвинения кидаешь...
12.02.2016 21:55 BOSS2014
мне аббревиатуры интересны расшифрованные. а обороты причастные и прочие я и сам хорошо додумаю
12.02.2016 21:58 Пионер
нет у меня их карты. уже лет 10 как. да и та была с оплаченным количеством. проверю завтра до 7 утра)) скинут или нет)) отпишусь тут же) на ценнике висит 31,8
мыло! ну хде там учу! побеседовали с барсуком по свойски, впечатлительный ты шипко! не бери на свой счет!
Серж, ВКО это Восточно-Казахстанская область, а аким це губернатор по-нашему, ты сам знаешь.
Девальвация, как и дефляция, не имеет знаков +/-. Их "полярность" определяют условия, процессы и задачи.
12.02.2016 21:58 Serg 1 12.02.2016 21:54 балдакрут
да не смутило наверно. а ты по возрасту от него не далеко ушол в детство, а такие обвинения кидаешь... ------------ это называется - траллить!)))
При чем тут мой счет?? Тебе сколько было в 90х.. Зачем ты сейчас людей учишь уму разуму?
При чем тут мой счет?? Тебе сколько было в 90х.. Зачем ты сейчас людей учишь уму разуму?
нет у меня их карты. уже лет 10 как. да и та была с оплаченным количеством. проверю завтра до 7 утра)) скинут или нет)) отпишусь тут же) на ценнике висит 31,8
За 92 не слежу - 95 33.80 был)))
таки да БоСС это про кортежи=аля наша власть
Пионер, то не акция, а новый тренд. Такая же фишка и на ГПН. Всего лишь расширение услуг. И предварительно тебя спрашивают - на карту бонусы, или скидку на заправку. По сути, просто списывают бонусы "сейчас". На ценник на бензин это никак не влияет.
12.02.2016 22:02 балдакрут
А. я твой смысл жизни уже понял)))
12.02.2016 22:01 BOSS2014
тулеев у нас так же ездит... и что с ними делать?
Такая же фишка и на ГПН.
ИМХО. (не комментатор) На ГПН не заправляюсь - после двух недель регулярной заправки начинаются проблемы с дижком. После РН такого нет. НЕ реклама абсолютно.
12.02.2016 22:05 Wind
не знаю чо за тренд... но утром подъехал, говорю на такой то номер 92го на 500. а в чеке было не 32 руб/л а 30,5руб/л
Serg 1 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 22:06 тулеев у нас так же ездит... и что с ними делать? ------------ Молиться!!) Тулеев - Человечище, Глыба!!!!
не знаю чо за тренд... но утром подъехал, говорю на такой то номер 92го на 500. а в чеке было не 32 руб/л а 30,5руб/л
Ну завтра внесешь ясность. И 33.80 читать как 34.80.
И почему при добавлении комментария на новый сайт перекидывает?
Дело случая, Пионер. У меня наоборот, после РН бывало. Просто сложилось, и удобнее, на ГПН. По факту же они тождественны.
Боссу Конь привет с нефтяной вышки передает, говорит что к нему двух клоунов на перевоспитание в духе истинного патриотизма прислали один деревенский то ли из ключей, то ли их Немецкого района. Говорит, что они весь день какую то клавиатуру искали.
Не знаю, Серж, я на больничном две недели, заправляется и ездит жена, что там с ценами...а вот что такая услуга сейчас -да. Точно. Не знаю про РН, на ГПН спрашивают. Чтобы точно твою фишку понять -ценник на табло был другой, чем в чеке?
Босс, дай новость из Омериги - кортеж бабамы нарушает скоростной режим в присутствии гаишников?
Допускаю, что "кортеж бабамы" не нарушает ПДД. Вполне может быть. Нужно понимать, что у них другая культура власти и, самое главное, другая природа власти.
Вспомнился случай. Описывал в мемуарах один советский дипломат. Приехали они как-то в составе делегации, которую возглавлял Громыко, в один из штатов, то ли в Неваду, то ли в Небраску, на какую-то международную конференцию. Официальная часть мероприятия закончилась. Появилось несколько часов свободного времени.
Громыко обратился к губернатору штата с просьбой, чтобы нашу делегацию свозили в какой-то известный музей. Губернатор с кем-то созвонился, пожал плечами и говорит: "Извините, но сегодня в музее выходной день, он закрыт". Наша делегация в недоумении начала переглядываться - как так, губернатор просит, а ему отвечают "музей закрыт". У нас первому секретарю обкома никто не отказывал.
Оказалось, что музей был частным и просьбы губернатора владельцу музея были абсолютно монопенисуальны.
12.02.2016 22:13 Пионер И почему при добавлении комментария на новый сайт перекидывает? ------- така же фигня.....негодую и перехожу на оld...
Нужно понимать, что у них другая культура власти и, самое главное, другая природа власти.
И чего? Есть законодательство. Обязательное, не? И как же ваше "Вор должен сидеть"? А нарушитель пдд, если он чиновник, должен быть прощен? Босс, закон государства - это Закон или филькина грамота?
12.02.2016 22:16 PASHA
угу. значит скоро и ты за ним поедешь, а не в командировку
12.02.2016 22:17 Wind
ценник 32, заплатил 30,5
Пионер зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 22:24
Надеюсь, вы не кинетесь под кортеж с гранатой?
Вот лучше посмотрите на это фото, раз сегодня тема зашла за Лаврова:
http://cont.ws/uploads/pic/2016/2/iE31yTHC6Qc.jpg
Подпись под фото: ... нет, не скажу. Догадайтесь сами. Недавний хит группы Ленинград.
Босс, ответьте, законы РФ для всех или как? И если не для всех - какие налоги можно требовать с простых граждан? Что за политика двойных стандартов. Не будьте Керри.
12.02.2016 22:26 Serg 1
Ну, значит, тебя не спрашиваю, твой разовый бонус тут же и списали.
BOSS2014 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 22:28 "Вот лучше посмотрите на это фото, раз сегодня тема зашла за Лаврова: " ----------- Стесняюсь спросить, а у кого заходила тема за Лаврова и зачем\почему?
12.02.2016 22:32 Пионер
Законы, Пионер, всегда для обывателей. Думаю, не стоит флудярню из этого очевидного факта разводить. Иногда, знаете ли, кортежи честней, чем их показательное отсутствие. Хотя и кортежи были, есть и будут всегда.
Винд, на РН разовый бонус в разы меньше, чем скидка... Мне 1.4 рубля с литра предлагали, а бонус копеек 5...
Серж, а тебе Казимир привет передает. Из Аргентины. Говорит что вся гостиница русскими пенсионерами забита. Учителя, воспитатели из детских садов, говорят что им пенсию нынче повысили, теперь вот летают, по всем странам. Наконец с колен поднялись, достойную старость встретили.
Винд, тогда Вы приведите пример, когда кортеж нарушает скоростной режим в якобы цивилизованных странах, без угрозы жизни клиента. Либо правовое государство, либо нет. Для президента могут быть исключения)))
BOSS2014 зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 22:28
Уважаемый бося, разрешите процитировать вас же "Конт всего лишь площадка для дискуссий, давайте первоисточник" так что если вас не затруднит, давайте вы тоже больше конт приводить в пример не будите. а будите давать ссылки на перовисточник
12.02.2016 22:38 Пионер
На ГПН одинаково. Либо сейчас, либо в бонусы на карту. Сколько, не помню, тоже что-то рубль с чем-то.
12.02.2016 22:40 Пионер
Президентские -всегда и везде. Местного пошиба -это да, скорее наша "князьковая" специфика". Но у меня встречный вопрос. Каким образом наличие-отсутствие хамского кортежа описывает власть? Скажите, Карлина судите по кортежу? Или есть другие критерии? Я ведь подчеркнул, что иногда подобные кортежи честнее их отсутствия. По крайней мере, всё налицо, без лишних лицемерных плясок.
Босс, ответьте, законы РФ для всех или как?
Очевидно, что не для всех. И у нас, и в других странах. Везде есть господствующий класс, который считает себя выше закона. В западных странах это аристократия и олигархия. А президентов и министров там могут показательно оштрафовать или посадить. На потеху публике. Таковы жизненные реалии.
Пример. Скажите, пожалуйста, как вам приятнее, когда вас ограбят, дав в морду, с вежливой улыбкой и поздоровавшись, или без таковых?
12.02.2016 22:47 BOSS2014
Угу, а ещё то, что в "неправильных" странах принято называть коррупцией, в "правильных" называется лобби. Чего уж там.
12.02.2016 22:39 PASHA
он туда коня вывез в чемодане, чтобы не заковали органы? или в одного сбежал по своей стукстук натуре? а супругу почему оставил в разгар учебного года?
Паш, ты или не подготовлен, или тебя по тупому подставляют... а у тебя дети, не ведись на якобы друзей.....
Винд, а что за князьковая специфика? Почему закон не действует? Объясните пожалуйста. Чем должностное лицо лучше Вас? Поймите, вопрос не только в скорости. По факту. Имеем абсолютно бесконтрольных князьков со свитой. А что мешает к ногтю прижать?
в "неправильных" странах принято называть коррупцией, в "правильных" называется лобби
Хорошая мысль. Может быть, художница Васильева была всего лишь чьим-то лоббистом, а мы на неё накинулись как варвары?
пионеру! ээээ, ноготь соответствующего размера трудно подыскать! ха-ха!
короче ведите дискуссию в нормальном режиме)) я пошел спать, чтоб завтра ценник на РН проверить)
всем удачи и здоровья!
12.02.2016 22:50 Serg 1
Романтик он, честный. Честного легче обмануть.
мдяяя, "Свой Особый Путь России" опять смешали со странами бездуховного запада...а-ля "аунихещёхуже"....напоминаю "Призёру" и Боссу - у России, свой особый путь!))))))))
Романтик он, честный. Честного легче обмануть.
Не люблю переходить на личности и кого-то обсуждать, но здесь присоединюсь к мнению уважаемого Винда. В перспективе там будет большая подстава с неприятностями.
12.02.2016 22:51 Пионер
Вы полагаете, что можно кого-то ногтём прижать в "демократиях"? НЕ, полагаю, вы так ничего и не поняли. Я понимаю, что легко и удобно с честным лицом накидывать "правду-матку" на кипящие нервы, игнорируя взрослую реальность. Советую вам кинуться с кулаками под какой-нибудь "демократический" кортеж. Ощутите реальность во всей красе.
12.02.2016 23:01 балдакрут
Да особый, особый. Даже ты вон кипишуешь по этому поводу.
Серж накидал, конечно, загадок про столь известных персонажей...Но, как понял, не ахти дела. Очевидно, что от казимира теперь точно не дождусь извинений в его бысстыдных обвинениях.
Wind зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 23:09 Сегодня наш покорный собеседник гостевал на страницах нашего ресурса. Поэтому шанс дождаться извинений есть. ))
Вы полагаете, что можно кого-то ногтём прижать в "демократиях"? НЕ, полагаю, вы так ничего и не поняли. Я понимаю, что легко и удобно с честным лицом накидывать "правду-матку" на кипящие нервы, игнорируя взрослую реальность. Советую вам кинуться с кулаками под какой-нибудь "демократический" кортеж. Ощутите реальность во всей красе
Винд, это Вы ощутите реальность: люди боятся бросать работу за 15 тысяч, так как дальше неизвестно что, субсидии отменяются, социалка сворачивается. Тупо нет денег. В ленту на зарплату 15-20 тыс очередь в пару сотен человек. Статистика не соответсвует реальности - в совхозе 500 голов - подают как 1500. А слуги народа показательно нарушают Закон. И находятся товарищи, которые говорят - а вот у них еще хуже, тем самым уравнивая их и нас. Стыдно, господа...
Wind зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 23:09 "Очевидно, что от казимира теперь точно не дождусь извинений в его бысстыдных обвинениях" ------------ Так ты подай на него в суд!! Какие проблемы? Я вон боссу предлогал Босе, засудить меня....он отказался, а почему не сказал....побоялся деанона и потери денег...очевидно же....!))
12.02.2016 23:15 балдакрут
Что ты, это он судом грозился. Залихватски. Мне то достаточно извинений.
И еще. Я Боссу предлагаю экскурсию(бензин и мое время за его счет) ознакомиться с реальной жизнью, а не статистикой. Что-то не соглашается. Извольте, господа, откланяться. Пусть вам нефть по 200 приснится...
12.02.2016 23:15 балдакрут
Таким, как ты с казимиром, суд не нужен. Вас и так жалко.
"...предлагаю экскурсию(бензин и мое время за его счет) ..." -))) честный подход. Действительно, чего не соглашается. С бензином, конечно, справиться, вот с Вашим временем. Растраты неподъёмные. Эммм, неоправданные. Господи, весельчаки.
Боссу предлагаю экскурсию(бензин и мое время за его счет) ознакомиться с реальной жизнью
Я её знаю не хуже вас, ежедневно общаюсь с десятками людей. Времена трудные, не спорю. Но кто-то с надеждой смотрит в будущее, учится, работает, создаёт семьи, а кто-то отчаивается и опускает руки. Отчаиваться нельзя, ибо уныние это смертный грех, между прочим.
А вообще АМИК.... Сегодня столько новостей глобальных значимых... А тут всё про анерексию... Закатилось солнышко оранжевое...
12.02.2016 23:23 BOSS2014
Босс, отчаявшиеся экскурсии не предлагают, им не до этого. Они кричат. А эти...плакуны. Из тех, что про "Платон" визжат", никакого отношения к существу предмета не имея.
Wind зарегистрированный 12 февраля 2016 г. 23:28
Может быть и так. Плакуны это по-нашему, наверное, всепропальщики.
В дурдоме опять телевизор и интернет разрешили? Чудны люди, что верят в доллар дешевле 100 рублей.
Призёр и Босс с ленцой стали отзываться о всепропальщиках ...видать пушной зверёк близок!
короче не получился эксперимент... на моей в 6-55 был перерыв технический... а на вторую доехал уже в 7-01. по 31-80 залил
Сержу
Из личного опыта
Был недавно километрах в двух от НПЗ Лукойл, там заправка фирменная бенз 95-й рубля на 2 дороже чем у нас, а до нас тыщи три километров. Интересное ценообразование.
вот о чем и речь... пока не будет человека который сможет хотя бы примерно разжевать как ценник складывается на готовый бенз, кричать о том что "нефть упала должен бенз упасть" не совсем корректно получается... хотя бенз пусть падает)
Серж, паша Че не спите то? Ну ладно я- спортсмен лопатный А вы то че? Хрен с этим бензом- здоровье дороже
13.02.2016 08:23 барсук
я вчера вечером лопатой помахал)
Серж На службу сегодня? Или дома будешь?
какая служба? до обеда дома. потом по магазам. потом машину в гараж и снова дома
Ну удачных покупок......