Дорожно-транспортные происшествия ежедневно фиксируются на дорогах Барнаула. И нередко бывают ситуации, когда виновник ДТП скрывается с места происшествия. О том, как себя вести в такой ситуации пострадавшей стороне, на какие выплаты можно рассчитывать, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Если виновник аварии скрылся, то ни в коем случае нельзя затевать погоню. Несмотря на стрессовую ситуацию, нужно максимально соблюсти все формальности, собрать документы, разобраться со страховкой.
Если в аварии пострадали люди, в первую очередь необходимо вызвать скорую и постараться оказать им первую помощь. Не забудьте включить "аварийку", выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД. Сотрудникам полиции предстоит установить личность беглеца. Чтобы облегчить розыск, постарайтесь запомнить марку автомобиля, регистрационный номер. Кстати, запись видеорегистратора будет не лишней.
Пока сотрудники ГИБДД будут в пути, необходимо сделать снимки, которые должны содержать такую информацию:
- государственный регистрационный знак вашего автомобиля;
- пострадавшие в ходе ДТП детали автомобилей и их обломки;
- расположение транспортного средства с привязкой к зданиям, светофорам или неперемещаемым предметам;
- следы торможения;
- взять письменные показания свидетелей, а также записать их данные (государственный регистрационный номер автомобиля, ФИО, адрес, телефон). Необходимо, чтобы свидетели сообщили приметы скрывшегося автомобиля, госномер, обстоятельства аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД составят схему ДТП.
Если виновник аварии не будет установлен, рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО не стоит. Российский союз автостраховщиков осуществляет компенсационные выплаты, только если в ДТП есть пострадавшие. Имущественный же ущерб возмещаться не будет, и ремонтировать авто придется на средства из своего кармана. Выплаты причиненного авто ущерба в случае побега виновника ДТП возможны только для тех, кто застраховал свой автомобиль по КАСКО.
Если вам повезет и беглеца разыщут, то необходимые документы подаются в страховую виновника аварии. При наличии оснований для прямого возмещения убытков пострадавшая сторона вправе обратиться в свою страховую. Если вам отказывают в возмещении ущерба или занижают размер ущерба, вы можете обратиться с исковым заявлением в суд. При недостаточности страхового возмещения для покрытия ущерба подается иск к виновнику ДТП.
Впервые материал был опубликован 29.02.16 в 08:18
Комментарии
Вы про Дроздова????
Если виновник аварии не будет установлен, рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО не стоит
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