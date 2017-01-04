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Что делать, если виновник ДТП скрылся с места аварии?

, ИА "Амител"
Неопытные водители верят в то, что, если скрыться после аварии, это решит все проблемы, но это большое заблуждение


Дорожно-транспортные происшествия ежедневно фиксируются на дорогах Барнаула. И нередко бывают ситуации, когда виновник ДТП скрывается с места происшествия. О том, как себя вести в такой ситуации пострадавшей стороне, на какие выплаты можно рассчитывать, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1
Что делать, если виновник ДТП сбежал?

Если виновник аварии скрылся, то ни в коем случае нельзя затевать погоню. Несмотря на стрессовую ситуацию, нужно максимально соблюсти все формальности, собрать документы, разобраться со страховкой.

Если в аварии пострадали люди, в первую очередь необходимо вызвать скорую и постараться оказать им первую помощь. Не забудьте включить "аварийку", выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД. Сотрудникам полиции предстоит установить личность беглеца. Чтобы облегчить розыск, постарайтесь запомнить марку автомобиля, регистрационный номер. Кстати, запись видеорегистратора будет не лишней.

Пока сотрудники ГИБДД будут в пути, необходимо сделать снимки, которые должны содержать такую информацию:

- государственный регистрационный знак вашего автомобиля;

- пострадавшие в ходе ДТП детали автомобилей и их обломки;

- расположение транспортного средства с привязкой к зданиям, светофорам или неперемещаемым предметам;

- следы торможения;

- взять письменные показания свидетелей, а также записать их данные (государственный регистрационный номер автомобиля, ФИО, адрес, телефон). Необходимо, чтобы свидетели сообщили приметы скрывшегося автомобиля, госномер, обстоятельства аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД составят схему ДТП.

2
Какие документы надо получить в ГИБДД?
Чтобы получить компенсацию по страховому полису, пострадавшей стороне следует обратиться в ГИБДД. Там вам необходимо будет взять справку об аварии, копию протокола об административном правонарушении и постановление о возбуждении административного производства.
3
Как получить страховку?

Если виновник аварии не будет установлен, рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО не стоит. Российский союз автостраховщиков осуществляет компенсационные выплаты, только если в ДТП есть пострадавшие. Имущественный же ущерб возмещаться не будет, и ремонтировать авто придется на средства из своего кармана. Выплаты причиненного авто ущерба в случае побега виновника ДТП возможны только для тех, кто застраховал свой автомобиль по КАСКО.

Если вам повезет и беглеца разыщут, то необходимые документы подаются в страховую виновника аварии. При наличии оснований для прямого возмещения убытков пострадавшая сторона вправе обратиться в свою страховую. Если вам отказывают в возмещении ущерба или занижают размер ущерба, вы можете обратиться с исковым заявлением в суд. При недостаточности страхового возмещения для покрытия ущерба подается иск к виновнику ДТП.

4
Что грозит за побег с места ДТП?
Побег с места ДТП карается вне зависимости от того, были ли вы виновником ДТП или просто его участником.  Влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Однако материальную ответственность убежавший может также понести по закону об ОСАГО. В нем четко прописана норма, позволяющая требовать с виновника, оставившего место ДТП, компенсацию в пользу страховой компании. Так организация может покрыть частично убытки от выплат пострадавшим.

Впервые материал был опубликован 29.02.16 в 08:18

 

 

 

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    4.01.2017 15:16
    - гость -

    Вы про Дроздова????

    0  0
    4.01.2017 15:41
    - гость -

    Если виновник аварии не будет установлен, рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО не стоит

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