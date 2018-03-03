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Что посеять в марте и как ухаживать за рассадой?

, ИА "Амител"
Раскрываем секреты, как вырастить здоровую рассаду


Март – один из самых "горячих" периодов для садоводов. Именно начало весны – самый удачный период для того, чтобы сеять рассаду. Нужно правильно подготовить почву, прорастить семена, а затем заботиться о нежных зеленых всходах.

ИА "Амител" раскроет несколько секретов, которые помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду.

Что сеять в марте?

В марте лучше всего сажать семена пасленовых – помидоры, перцы, и баклажаны.

Некоторые дачники сеют рассаду еще в феврале. Но это не совсем правильно: солнечного света еще недостаточно, и рассада не может развиваться полноценно. В этом случае ей будет необходимо дополнительное освещение.

В какие дни сажать?

В интернете очень много информации о лунных календарях, в соответствии с которой рекомендуется проводить посадки. Если вы в это верите, но потерялись в море противоречивой информации, запомните основные правила: растения, плоды которых созревают над землей, рекомендуют сеять на растущую Луну, а те плоды, которые созревают под землей, – на убывающую. Не рекомендуется ничего садить на полнолуние и новолуние.

Есть еще правила, которых придерживались наши мамы и бабушки: рассаду сеют в среду, пятницу или в субботу, так как эти дни считаются женскими по их названию. Поэтому считалось, что растения, которые посадят в эти дни, мать-земля примет благосклонно и они будут хорошо расти.

Подготовка семян и посев

Семена следует на несколько дней замочить во влажной марле.

Каждый сорт следует сеять отдельно, так как они все всходят в разные сроки.

Перед тем, как посадить семечко, следует подготовить почву – хорошо ее пролить и прогреть до температуры 28-30 градусов. Для этого ее можно полить теплой водой. Когда вода впитается, можно приступать к таинству посева: палочкой делаем небольшие углубления, укладываем туда семена и присыпаем сверху небольшим слоем земли.

Уход за рассадой

Пока семена не взойдут, им нужны лишь тепло и влага. Для этого следует накрыть ящик пленкой и пододвинуть поближе к источнику тепла, например к батарее. Первые ростки проклюнутся уже через неделю.

Как только появляются первые всходы, растения нужно ставить в светлое место. Особенно требовательны к свету томаты. Отметим, помидоры и баклажаны требуют длительного освещения в течение дня – не менее 11-12 часов, перцам достаточно меньшего времени – 7-8 часов.

Как поливать?

Поливать рассаду следует только теплой, хорошо отстоянной водой, во избежание болезней. Частота полива – примерно раз в неделю. Но следите за почвой: если она сухая, значит, поливать нужно чаще. Здесь очень важно соблюдать "золотую середину" – не залить рассаду, но и не дать ей пересохнуть.

Почему рассада не всходит или болеет?

На всхожесть рассады может повлиять глубина, на которую посадили семя: очень мелко или, наоборот, глубоко. Тут следует запомнить правило: чем меньше семечко, тем меньшим слоем земли оно должно быть укрыто.

Еще одна проблема неопытного огородника – недостаточное освещение рассады. Это приводит к вытягиванию рассады. Кроме того, следите за тем, чтобы листья рассады не соприкасались и не затеняли друг друга.

Болеют ростки или пропадают и от недостатка или избытка влаги. А полив неотстоявшейся водопроводной водой ведет к накоплению солей в почве.

Богатого вам урожая!

 


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