Мясопустная родительская суббота — праздник поминовения — в 2017 году выпадает на 18 февраля. В этот день Православная Церковь молится за всех усопших христиан.
Всего лишь две субботы в православном календаре имеют статус вселенских. Среди них Мясопустная и Троицкая (перед Пятидесятницей). Мясопустная суббота считается днем всецерковного поминовения усопших.
Службы за умерших совершаются почти круглый год, но есть в православном календаре несколько особых дат для поминовения. Они называются родительскими субботами. В эти дни Церковь соборно молится за умерших православных.
Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля;
Суббота 2-й недели Великого поста — 11 марта;
3-й седмицы — 18 марта;
4-й недели — 25 марта;
Радоница — 25 апреля;
Поминовение усопших воинов — 9 мая;
Троицкая суббота — 3 июня;
Димитриевская суббота — 4 ноября.
Читайте также в сюжете: Великий Пост-2016
Комментарии
На сайт епархии!!!
что такое....фигня какая то вот что.мясопустная)))
Шёл двадцать первый век...
Господи, ну почему на сайте так мало истинно русских православных людей, еженедельно ходящих в исконно русскую Иудео-Христианскую Ордодоксальную церковь Греческого обряда и поклоняющихся исконно русскому Богу с простым русским именем Иисус Христос?
4.03.2016 12:46 - гость -
может потому что вас очень мало?