Мясопустная родительская суббота — праздник поминовения — в 2017 году выпадает на 18 февраля. В этот день Православная Церковь молится за всех усопших христиан.

2

Что принято делать в Мясопустную родительскую субботу?

Чтобы помянуть покойных родственников, нужно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы (то есть в пятницу вечером). В это время совершается великая панихида. А утром в родительскую субботу проходит заупокойная литургия, после которой служат общую панихиду.

Молясь о покойных, свечи ставят к распятию, а не к иконам. Чтобы умерших близких помянули на литургии или на панихиде, нужно подать записки с их именами. В записках пишут лишь имена тех, кто был крещен; остальных каждый может молитвенно помянуть сам.