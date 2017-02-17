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Что такое Мясопустная родительская суббота?

, ИА "Амител"
Мясопустной она называется, потому что приходится на Мясопустную неделю, называют ее также Малой масленицей


Мясопустная родительская суббота — праздник поминовения — в 2017 году выпадает на 18 февраля. В этот день Православная Церковь молится за всех усопших христиан. 

1
Что такое мясопустная суббота?
Мясопустная суббота - это самый древний и торжественный поминальный день, который всем верующим должен напоминать о Судном дне. По церковному преданию, первые христиане собирались на кладбищах и молились за собратьев по вере, особенно за тех, кто умер внезапно и потому не получил достойного погребения. Смысл обряда максимально подготовить к новой, загробной жизни и встрече с Богом души всех верующих, не забывая и о душах, покинувших земной мир. На Мясопустную субботу вспоминают почивших от Адама до нашего времени. В этот день в церквях служат панихиды.

Всего лишь две субботы в православном календаре имеют статус вселенских. Среди них Мясопустная и Троицкая (перед Пятидесятницей). Мясопустная суббота считается днем всецерковного поминовения усопших.
2
 Что принято делать в Мясопустную родительскую субботу? 
Чтобы помянуть покойных родственников, нужно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы (то есть в пятницу вечером). В это время совершается великая панихида. А утром в родительскую субботу проходит заупокойная литургия, после которой служат общую панихиду. 
Молясь о покойных, свечи ставят к распятию, а не к иконам. Чтобы умерших близких помянули на литургии или на панихиде, нужно подать записки с их именами. В записках пишут лишь имена тех, кто был крещен; остальных каждый может молитвенно помянуть сам.
3
В какие дни ещё совершается поминовение усопших? 

Службы за умерших совершаются почти круглый год, но есть в православном календаре несколько особых дат для поминовения. Они называются родительскими субботами. В эти дни Церковь соборно молится за умерших православных.

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля;

Суббота 2-й недели Великого поста — 11 марта;

3-й седмицы — 18 марта;

4-й недели — 25 марта;

Радоница — 25 апреля;

Поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая суббота — 3 июня;

Димитриевская суббота — 4 ноября.

 

 

 

 

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    Комментарии

    4.03.2016 11:30
    djusha67

    На сайт епархии!!!

    0  0
    4.03.2016 12:17
    - гость -

    что такое....фигня какая то вот что.мясопустная)))

    0  0
    4.03.2016 12:27
    - гость -

    Шёл двадцать первый век...

    0  0
    4.03.2016 12:46
    - гость -

    Господи, ну почему на сайте так мало истинно русских православных людей, еженедельно ходящих в исконно русскую Иудео-Христианскую Ордодоксальную церковь Греческого обряда и поклоняющихся исконно русскому Богу с простым русским именем Иисус Христос?

    0  0
    4.03.2016 12:47
    - гость -

    4.03.2016 12:46 - гость -

    может потому что вас очень мало?

    0  0
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