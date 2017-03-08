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Почему Международный женский день отмечают 8 марта?

, ИА "Амител"
Amic.ru вспоминает историю Международного женского праздника


Международный женский день отмечают 8 марта. Откуда к нам пришел этот праздник и какова его история — читайте в постоянной рубрике ИА "Амител" вопрос-ответ.

1
Почему мы отмечаем Женский день?
В начале марта 1857 года в Нью-Йорке прошла демонстрация работниц текстильных фабрик. Эта акция протеста получила название "марш пустых кастрюль", потому что женщины в руках держали пустые кастрюли в знак того, что им нечем кормить своих детей.
Протест женщин был направлен против тяжелых условий труда. Они требовали предоставления равного с мужчинами рабочего дня и равной с ними заработной платы. Дело в том, что в то время женщины работали 16 часов в сутки, получая за труд гроши. Демонстрацию власти разогнали. Но этот день получил название в народе Женский день. Пока неофициальное.
2
Официальное признание Женского дня
В конце февраля 1908 года состоялась вторая масштабная женская демонстрация. Тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. В этот раз к их требованиям добавилось введение запрета на детский труд. Тогда же женщины стали требовать избирательного голоса. Полиция разогнала протестующих шлангами с ледяной водой. В 1910 году демонстрации женщин прошли уже по всей стране. В этом же году на Второй Международной Конференции женщин-социалисток Клара Цеткин предложила отмечать ежегодно Международный женский день.  Участники конференции поддержали предложение. Однако точную дата этого дня так и не определили.

Читайте также: Как провести 8 марта в Барнауле и куда стоит сводить женщину?

3
Когда начали праздновать Женский день 8 марта?
Впервые Международный Женский День провели 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. В 1912 году этот день женщины отметили уже не 19 марта, а 12 мая. В Европе 8 марта женский день начали отмечать только с 1914 года. В России этот день женщины отмечают с 1913 года. Сначала в России женский день отмечали 23 февраля, так как наша страна жила по юлианскому календарю. Позднее, уже при СССР Женский день стали отмечать 8 марта.

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4
Когда 8 марта стало выходным днем?
Выходным этот день стал 8 мая 1965 года, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.
5
В каких странах отмечают 8 марта?
 

В 1977 году ООН приняла резолюцию, которая призывала все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права Международным женским днем. Этот день объявлен национальным выходным в республиках бывшего СССР, а также в: Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее, Уганде и других странах.

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    Комментарии

    8.03.2016 07:35
    - гость -

    Не по фуншую Нам четыре дня празнавать вражеский для Нас празник американских, и европейских тёток!

    0  0
    8.03.2016 07:57
    - гость -

    - гость - 8 марта 2016 г. 07:35 у аменриканских и европейских теток этого праздника нeт

    0  0
    8.03.2016 08:03
    7:57

    А чё тогда "Международный"? Между Россией и ичькерией?

    0  0
    8.03.2016 08:10
    - гость -

    8.03.2016 07:57 - гость -

    хоть бы гуглил...

    Страны, в которых официально отмечается праздник 8 марта:

    Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально обыкновенный для всех рабочий день) , Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар (выходной только для женщин) , Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

    Во Франции. Не празднуют, а отмечают. Это рабочий день, но проходят множество собраний, митингов, демонстраций за права женщин

    В Испании это тоже обычный, рабочий день, но женщин поздравляют, проходят какие-то мероприятия.

    0  0
    8.03.2016 08:21
    Фрося

    Боролись за свои права не только текстильщицы. В Англии, во Франции, в США демонстрации устраивали также и проститутки, требуя уравнять свою древнюю профессию со всеми остальными. Также требовали свой профсоюз. Революционерки Клара Цеткин, Роза Люксембург, Анна Колонтай и др. активно поддерживали проституток. 8 марта Клара Цеткин выбрала не случайно - у представительниц древней профессии это был "Венерин день" В этот день проститутки работали не на себя, а в пользу своих коллег получивших профзаболевания. В России раньше 8 марта называли не иначе как "День блудницы", а женский день отмечали в третье воскресенье после Пасхи, в честь святых жен-мироносиц.

    0  0
    8.03.2016 08:24
    - гость -

    - гость - 8 марта 2016 г. 08:10

    и где ж там Западная Европа с СшА, умник?

    0  0
    8.03.2016 08:25
    - гость -

    8.03.2016 08:21 Фрося

    Фрося всегда всякий бред несёт, читать уже противно

    0  0
    8.03.2016 08:28
    - гость -

    8.03.2016 08:24 - гость -

    при чем тут западная европа? хотя Франция и Испания не на востоке расположены.

    Беларусь Грузия Молдова Сербия Украина Хорватия Черногория Латвия

    европа? да европа. пусть и чисто территориально а штаты как всегда. замутили что попало и открестились

    0  0
    8.03.2016 08:33
    - гость -

    - гость - 8 марта 2016 г. 08:28

    написал бывшие союзные республики, и считает себя умным ну маладец, чо

    0  0
    8.03.2016 08:36
    - гость -

    8.03.2016 08:33 - гость -

    стапэ!!! речь шла о словах или об интонации?

    0  0
    8.03.2016 08:40
    - гость -

    В такой святой день щяс эти рэмбята-клаватушнята ещё раздеруться здесь из-за географии.

    0  0
    8.03.2016 10:27
    Botanik

    аменриканский - хороший получился неологизм

    0  0
    8.03.2016 11:15
    Гость

    Да не важно, откуда пришел этот праздник. Все мы знаем, что сегодня наши замечательные мужчины будут поздравлять нас просто как женщин, а любой женщине приятно мужское внимание. Утром позвонил давний друг, который живет в Евросоюзе, потом позвонил коллега, который парализован и лежит в хосписе, прислали СМС коллеги, с которыми работали вместе 20 лет назад. Растрогана поздравлениями и приятными словами просто до слез.

    0  0
    8.03.2016 11:38
    - гость -

    https://img-fotki.yandex.ru/get/43546/42410816.b7/0_ef374_bb012dfc_orig Официальное поздравление через СМИ

    0  0
    8.03.2016 12:18
    - гость -

    Так это праздник когда женщины от рук отбились и перестали мужей кормить

    0  0
    8.03.2016 13:05
    Не все гладко

    В 1910 году уже великодушные германские революционерки Роза Люксембург и Клара Цеткин в день 8 -го марта выводят на улицы немецких городов местных проституток с требованием прекратить произвол со стороны полиции и позволить им создать частный профсоюз, уравняв их тем самым с остальными профессиями. И добились своего!

    0  0
    8.03.2016 13:57
    Samatron

    Выходным этот день стал 8 мая 1965 года, ошибки нет?

    0  0
    8.03.2016 14:19
    Кошкина

    женщины от рук отбились и перестали мужей кормить не жалуйси.. 1 день в году поголодаешь.. . мужикам официально разрешили радовать, дарить подарки, цветы раз в год - пользуйтесь. че

    0  0
    8.03.2016 15:48
    leo2011-12

    -Моня,скажи мне,кто придумал этот праздник 8-е Марта? -Его придумали такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург. -А кто они такие? -Я точно не помню,но,по-моему,они торговали цветами.

    0  0
    8.03.2016 15:55
    Кошкина

    Лео

    0  0
    8.03.2016 17:00
    Botanik

    Кошкина зарегистрированный 8 марта 2016 г. 14:19

    нашла бы мужика себе, а то Амик, Амик

    0  0
    8.03.2016 17:15
    - гость -

    8.03.2016 17:00 Botanik [больше 2x лет online] [больше 1000 сообщений]

    А ты почему еще не нашла?

    0  0
    8.03.2016 17:29
    Кошкина

    нашла бы мужика себе кто его потерял та.. куда идтить?

    0  0
    8.03.2016 17:48
    Botanik

    на улицу

    0  0
    8.03.2016 17:51
    Кошкина

    нетуть тама проверяла

    0  0
    8.03.2017 07:49
    Nic

    Праздник праздником, а у меня седня сын родился

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