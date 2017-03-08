Международный женский день отмечают 8 марта. Откуда к нам пришел этот праздник и какова его история — читайте в постоянной рубрике ИА "Амител" вопрос-ответ.
Протест женщин был направлен против тяжелых условий труда. Они требовали предоставления равного с мужчинами рабочего дня и равной с ними заработной платы. Дело в том, что в то время женщины работали 16 часов в сутки, получая за труд гроши. Демонстрацию власти разогнали. Но этот день получил название в народе Женский день. Пока неофициальное.
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В 1977 году ООН приняла резолюцию, которая призывала все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права Международным женским днем. Этот день объявлен национальным выходным в республиках бывшего СССР, а также в: Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее, Уганде и других странах.
Комментарии
Не по фуншую Нам четыре дня празнавать вражеский для Нас празник американских, и европейских тёток!
- гость - 8 марта 2016 г. 07:35 у аменриканских и европейских теток этого праздника нeт
А чё тогда "Международный"? Между Россией и ичькерией?
8.03.2016 07:57 - гость -
хоть бы гуглил...
Страны, в которых официально отмечается праздник 8 марта:
Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально обыкновенный для всех рабочий день) , Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар (выходной только для женщин) , Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.
Во Франции. Не празднуют, а отмечают. Это рабочий день, но проходят множество собраний, митингов, демонстраций за права женщин
В Испании это тоже обычный, рабочий день, но женщин поздравляют, проходят какие-то мероприятия.
Боролись за свои права не только текстильщицы. В Англии, во Франции, в США демонстрации устраивали также и проститутки, требуя уравнять свою древнюю профессию со всеми остальными. Также требовали свой профсоюз. Революционерки Клара Цеткин, Роза Люксембург, Анна Колонтай и др. активно поддерживали проституток. 8 марта Клара Цеткин выбрала не случайно - у представительниц древней профессии это был "Венерин день" В этот день проститутки работали не на себя, а в пользу своих коллег получивших профзаболевания. В России раньше 8 марта называли не иначе как "День блудницы", а женский день отмечали в третье воскресенье после Пасхи, в честь святых жен-мироносиц.
- гость - 8 марта 2016 г. 08:10
и где ж там Западная Европа с СшА, умник?
8.03.2016 08:21 Фрося
Фрося всегда всякий бред несёт, читать уже противно
8.03.2016 08:24 - гость -
при чем тут западная европа? хотя Франция и Испания не на востоке расположены.
Беларусь Грузия Молдова Сербия Украина Хорватия Черногория Латвия
европа? да европа. пусть и чисто территориально а штаты как всегда. замутили что попало и открестились
- гость - 8 марта 2016 г. 08:28
написал бывшие союзные республики, и считает себя умным ну маладец, чо
8.03.2016 08:33 - гость -
стапэ!!! речь шла о словах или об интонации?
В такой святой день щяс эти рэмбята-клаватушнята ещё раздеруться здесь из-за географии.
аменриканский - хороший получился неологизм
Да не важно, откуда пришел этот праздник. Все мы знаем, что сегодня наши замечательные мужчины будут поздравлять нас просто как женщин, а любой женщине приятно мужское внимание. Утром позвонил давний друг, который живет в Евросоюзе, потом позвонил коллега, который парализован и лежит в хосписе, прислали СМС коллеги, с которыми работали вместе 20 лет назад. Растрогана поздравлениями и приятными словами просто до слез.
https://img-fotki.yandex.ru/get/43546/42410816.b7/0_ef374_bb012dfc_orig Официальное поздравление через СМИ
Так это праздник когда женщины от рук отбились и перестали мужей кормить
В 1910 году уже великодушные германские революционерки Роза Люксембург и Клара Цеткин в день 8 -го марта выводят на улицы немецких городов местных проституток с требованием прекратить произвол со стороны полиции и позволить им создать частный профсоюз, уравняв их тем самым с остальными профессиями. И добились своего!
Выходным этот день стал 8 мая 1965 года, ошибки нет?
женщины от рук отбились и перестали мужей кормить не жалуйси.. 1 день в году поголодаешь.. . мужикам официально разрешили радовать, дарить подарки, цветы раз в год - пользуйтесь. че
-Моня,скажи мне,кто придумал этот праздник 8-е Марта? -Его придумали такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург. -А кто они такие? -Я точно не помню,но,по-моему,они торговали цветами.
Лео
Кошкина зарегистрированный 8 марта 2016 г. 14:19
нашла бы мужика себе, а то Амик, Амик
8.03.2016 17:00 Botanik [больше 2x лет online] [больше 1000 сообщений]
А ты почему еще не нашла?
нашла бы мужика себе кто его потерял та.. куда идтить?
на улицу
нетуть тама проверяла
Праздник праздником, а у меня седня сын родился