Как постятся католики?

Первый день католического поста называют Пепельной средой. В этот день верующим полагается соблюдать строгий пост. Далее же католики постятся по правилам, отличным от тех, что регулируют соблюдение православных постов. Католический пост гораздо более мягкий, чем православный. Различают два канона, которые соблюдают католики. Традиционный, принятый до середины XX века, и современный. Первый соблюдают ревностные христиане-католики, а второй допускает больше вольностей, он более гибкий, многие верующие предпочитают придерживаться именно этих мягких правил.

Хотя и традиционный католический пост по сравнению с православным предпасхальным кажется очень лояльным. Католики выделяют два типа дней: постные и дни воздержания. Постные дни – когда верующие должны ограничивать себя в количестве пищи, только в одну трапезу они могут позволить себе поесть досыта, а две другие должны быть очень легкими. Эти дни достались в наследие с древних времен, когда в ходу была практика поститься, воздерживаясь от еды вообще в течение какого-то времени. Например, не ели до 3 часов пополудни (по библейскому времени до 9 часов).

В дни воздержания запрещено мясо. Но разрешены молочные продукты и рыба. Нечто похожее мы видим в Восточной церкви, где не всегда регламентируется количество съеденного, зато исключаются из рациона некоторые продукты.