Как постятся католики?

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Длительный пост у католиков – время, когда верующие с помощью молитвы и самоограничения готовятся к празднованию Воскресения Христова и воздерживаются от употребления определённой пищи. Католики постятся по правилам, отличным от тех, что регулируют соблюдение православных постов. Как именно питаются в католическом мире во время поста, выяснял Amic.ru.
Первый день католического поста называют Пепельной средой. В этот день верующим полагается соблюдать строгий пост. Далее же католики постятся по правилам, отличным от тех, что регулируют соблюдение православных постов. Католический пост гораздо более мягкий, чем православный. Различают два канона, которые соблюдают католики. Традиционный, принятый до середины XX века, и современный. Первый соблюдают ревностные христиане-католики, а второй допускает больше вольностей, он более гибкий, многие верующие предпочитают придерживаться именно этих мягких правил.
Хотя и традиционный католический пост по сравнению с православным предпасхальным кажется очень лояльным. Католики выделяют два типа дней: постные и дни воздержания. Постные дни – когда верующие должны ограничивать себя в количестве пищи, только в одну трапезу они могут позволить себе поесть досыта, а две другие должны быть очень легкими. Эти дни достались в наследие с древних времен, когда в ходу была практика поститься, воздерживаясь от еды вообще в течение какого-то времени. Например, не ели до 3 часов пополудни (по библейскому времени до 9 часов).
В дни воздержания запрещено мясо. Но разрешены молочные продукты и рыба. Нечто похожее мы видим в Восточной церкви, где не всегда регламентируется количество съеденного, зато исключаются из рациона некоторые продукты.
Во время Великого поста, по канонам, принятым до середины XX века:
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С понедельника по субботу – постные дни
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Все пятницы и Пепельная среда – пост и воздержание
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Великая суббота – пост и воздержание
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Все воскресенья – обычные дни
Новые каноны несколько смягчили эти правила, и теперь католики могут поститься следующим образом:
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Пепельная среда — пост и воздержание
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Каждая пятница Великого поста — воздержание
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Великая Пятница — пост и воздержание
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В Великую Субботу также рекомендуется пост и воздержание.
Данное расписание отражает практику, сложившуюся к началу XX века и соблюдаемую в настоящее время преимущественно католиками-традиционалистами.
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