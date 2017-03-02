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Почему пост – это не диета и не вегетарианство?

, ИА "Амител"
Отличия физические и духовные


Великий пост — важное время для многих православных христиан. Это время внутреннего очищения и совершенствования. Но все чаще пост воспринимается как способ привести в порядок свое тело, но не душу.

1
Чем пост отличается от диеты и вегетарианства в духовном плане?

Казалось бы, очевидные вещи: пост — это не диета и не вегетарианство. Суть Великого поста не в отказе от молочного и мясного, алкоголя. Это духовное очищение от грехов и страстей, жертвование собой, скромное поведение, смирение. В это время человек должен по-настоящему работать над изменением своей души.

В диете главное — снизить количество потребляемых калорий и за счет этого похудеть.

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Вегетарианство зарождается именно как духовная практика. Убийство живого существа — отпечаток на карме. В следующей жизни ты можешь стать животным и тоже будешь убит.

2
Чем пост отличается от диеты в плане пищи?
Да, и во время поста, и во время диеты человек отказывается от еды. Но здесь больше различий, чем сходства. Так, во время поста запрещено есть мясо, рыбу. Большинство диет предполагают употребление этих продуктов, но не жирных сортов и в вареном, печеном или тушеном виде. Растительное масло во время поста разрешено, диеты же, как правило, этот продукт вычеркивают. Или, например, макароны и картофель. Мало диет, где они разрешены. Во время поста же именно эти продукты могут стать основой питания. Некоторые дни поста предполагают употребление еды всего один раз в день, для обычного же похудения советуют есть часто и небольшими порциями. Это лишь несколько примеров, но отличия они показывают очень ярко.
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3
Чем пост отличается от вегетарианства в плане пищи?
Есть вегетарианцы, которые иногда едят мясо, а есть те, кто даже мед не ест. Главное в этом направлении — отказ от нанесения вреда природе в целом и животным в частности. Поэтому они не едят продукты животного происхождения в любое время года.
Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017

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    Комментарии

    16.03.2016 11:33
    ЮльКа

    "Есть вегетарианцы, которые иногда едят мясо..." тут же "Главное в этом направлении — отказ от нанесения вреда природе в целом и животным в частности." то бишь иногда и ничего нанести вред несчастной животине в виде исключения? Что за полумеры у людей?

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