Великий пост — важное время для многих православных христиан. Это время внутреннего очищения и совершенствования. Но все чаще пост воспринимается как способ привести в порядок свое тело, но не душу.
Казалось бы, очевидные вещи: пост — это не диета и не вегетарианство. Суть Великого поста не в отказе от молочного и мясного, алкоголя. Это духовное очищение от грехов и страстей, жертвование собой, скромное поведение, смирение. В это время человек должен по-настоящему работать над изменением своей души.
В диете главное — снизить количество потребляемых калорий и за счет этого похудеть.
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Вегетарианство зарождается именно как духовная практика. Убийство живого существа — отпечаток на карме. В следующей жизни ты можешь стать животным и тоже будешь убит.
Комментарии
"Есть вегетарианцы, которые иногда едят мясо..." тут же "Главное в этом направлении — отказ от нанесения вреда природе в целом и животным в частности." то бишь иногда и ничего нанести вред несчастной животине в виде исключения? Что за полумеры у людей?