Чем пост отличается от диеты и вегетарианства в духовном плане?

Казалось бы, очевидные вещи: пост — это не диета и не вегетарианство. Суть Великого поста не в отказе от молочного и мясного, алкоголя. Это духовное очищение от грехов и страстей, жертвование собой, скромное поведение, смирение. В это время человек должен по-настоящему работать над изменением своей души.

В диете главное — снизить количество потребляемых калорий и за счет этого похудеть.

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Вегетарианство зарождается именно как духовная практика. Убийство живого существа — отпечаток на карме. В следующей жизни ты можешь стать животным и тоже будешь убит.