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Как не набрать лишний вес во время Великого поста?

, ИА "Амител"
Советы, как не поправиться во время Великого поста


Фото: www.vseodetyah.com

Рацион человека во время поста не соответствует правилам питания. Пост – не способ похудеть, поэтому многие верующие жалуются, что во время соблюдения Великого поста они поправляются. Как не навредить своему организму и фигуре во время поста, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Количество белка в рационе
В первую очередь обязательно следует помнить про белок. Минимальная суточная норма – 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Белок, содержащийся в основном в мясе и молочной продукции, помогает регулировать аппетит. Благодаря такой пище чувство сытости длится долго. Когда мы начинаем поститься, то, конечно, обычно составляем свой рацион так, что недополучаем этот ценный элемент. Чтобы справиться с аппетитом, придётся увеличить содержание белков в рационе. Можно обратить внимание на бобовые: фасоль, бобы, горох, чечевицу – в них около 20 граммов белка на 100 граммов продукта. Далее – орехи. Кроме того, высоко содержание белка в орехах, спарже, цветной капусте, овсе, брокколи, шпинате, чечевице, кураге, черносливе и сое.
2
Калорийность пищи
Если вы следите за фигурой, то во время поста без таблицы калорийности просто нельзя садиться за стол. Орехи, бананы, курага с точки зрения лишних килограммов очень опасны. В пост особенно важно дробное питание. Необходимо заранее собрать порции, чтобы в любой момент можно было в любом месте перекусить. Главное – следить за калорийностью и вносить данные в таблицу. Каждый прием пищи в среднем состоит из одной части белков, одной части жиров и четырех частей углеводов. С точки зрения физиологии выделяют лучшее время для приема углеводов в первой половине дня, а во второй половине лучше обратить внимание на белки и клетчатку.
3
Основные правила приема пищи

Чтобы не набрать лишний весь, диетологи советуют запомнить следующие правила:

1. На завтрак обязательно необходимо есть каши. В частности, подойдут все, кроме манной и из шлифованного риса. В них можно добавлять чайную ложку растительного масла, грибы, овощи. К примеру, гречневая каша с морковью и грибами – очень вкусный и полезный вариант завтрака. Если хочется привычного бутерброда, можно сделать его из хлеба с отрубями.

2. На обед лучше всего подойдут овощи, соевое мясо, бобы в любом виде.

3. На ужин забудь про жареную картошку и макароны на ближайшие 40 дней. В пост также лучше себя кормить овощами, фруктами и грибами.

4. В качестве перекуса в первой половине дня подойдут фрукты и орехи (достаточно будет одной горсти – 20-30 г). Перед ужином можно позволить себе хлебцы с хумусом или протеиновые соевые батончики.

Впервые опубликован 22 марта 2016 года.
 

    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    22.03.2016 10:26
    - гость -

    Соблюдаем с мужем пост....меня уже качает)

    0  0
    22.03.2016 10:45
    - гость -

    что-то я ни одного потолстевшего постившегося ни разу не встречал

    0  0
    22.03.2016 10:54
    AnarchyInUK

    Ем один хамон, запиваю Баварским. Клал

    0  0
    22.03.2016 11:26
    Забава

    - гость - 22 марта 2016 г.10:26 Соблюдаем с мужем пост....меня уже качает) священнослужителей тоже качает.

    0  0
    22.03.2016 12:04
    - гость -

    хамон-гадость невкусная, один раз попробовал-ничего хорошего

    0  0
    22.03.2016 19:48
    АлексейX

    //Как не набрать лишний вес во время Великого поста?

    Грешно даже думать, что постящийся может потолстеть. Во всех смыслах грешно.

    Пост это сдержанность, во всем. Если толстеешь, значит не постишься. Бога не проведешь. Он и без таблиц видит тебя насквозь. И оценивает тебя вовсе не по калориям.

    0  0
    22.03.2016 21:35
    АлексейX

    Боо-таа-ник... http://www.doodoo.ru/uploads/posts/2014-01/cats-smile-01.jpg

    0  0
    22.03.2016 21:36
    АлексейX

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