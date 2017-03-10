Основные правила приема пищи

Чтобы не набрать лишний весь, диетологи советуют запомнить следующие правила:

1. На завтрак обязательно необходимо есть каши. В частности, подойдут все, кроме манной и из шлифованного риса. В них можно добавлять чайную ложку растительного масла, грибы, овощи. К примеру, гречневая каша с морковью и грибами – очень вкусный и полезный вариант завтрака. Если хочется привычного бутерброда, можно сделать его из хлеба с отрубями.

2. На обед лучше всего подойдут овощи, соевое мясо, бобы в любом виде.

3. На ужин забудь про жареную картошку и макароны на ближайшие 40 дней. В пост также лучше себя кормить овощами, фруктами и грибами.

4. В качестве перекуса в первой половине дня подойдут фрукты и орехи (достаточно будет одной горсти – 20-30 г). Перед ужином можно позволить себе хлебцы с хумусом или протеиновые соевые батончики.