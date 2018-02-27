Во время Великого поста верующие не употребляют в пищу жиры животного происхождения. Какие виды растительных масел существуют и чем они полезны, выяснял портал Amic.ru.
Чем полезно оливковое масло?
Считается, что в оливковом масле больше всего олеиновой кислоты. Это масло обладает хорошими противовоспалительными свойствами, благотворно влияет на пищеварительную систему.
Оливковым маслом заправляют салаты, также его добавляют в те виды блюд, которые не предполагают нагрев выше 180 °С, иначе масло начинает гореть.
Полезные свойства подсолнечного масла
Это масло – лучший источник лецитина, который помогает формировать нервную систему детей.
Для взрослых польза от этого масла также очевидна. Употребление подсолнечного масла помогает поддерживать активность и ясность ума. Кроме того, лецитин способствует восстановлению сил при анемии и стрессах.
Это масло можно использовать как для жарки продуктов, так и для заправки салатов.
Кукурузное масло: в чем польза?
Кукурузное масло не такое популярное, как подсолнечное или оливковое, что, кстати, незаслуженно. Считается, что это масло лучше остальных растительных регулирует обмен холестерина в организме и помогает расщеплению твердых жиров.
В составе кукурузного масла фосфатиды, которые очень полезны для мозга, а также никотиновая кислота (витамин РР), регулирующая проводимость сердца.
Кукурузное масло отлично подходит для жарки – оно не пенится и не пригорает.
Чем полезно льняное масло?
Это масло любят даже те, кто сидит на диетах. Самое низкокалорийное из растительных масел, при этом по содержанию Омега-3 превосходит рыбий жир. Помогает выводить токсины из печени. Это масло идеально для салатов.
Почему стоит ввести в рацион кедровое масло?
Для этого масла нет противопоказаний. Оно полезно всем независимо от возраста. Масло укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, благотворно влияет на стенки сосудов. Это кладезь макро- и микроэлементов. Масло богато полезными веществами и ненасыщенными жирными кислотами. Пикантный вкус и аромат кедровых орешков прекрасно сочетаются с кашами, салатами, соусами.
Кому полезно кунжутное масло?
В этом масле самое высокое содержание кальция. Вкус и аромат очень насыщенный, поэтому в блюда его добавляют буквально по капельке. Это масло рекомендуют при болезнях щитовидки и подагре (выводит из суставов вредные соли).
А вот людям с заболеванием сердца и сосудов кунжутное масло следует употреблять с осторожностью, так как кунжут усиливает свертываемость крови. Это масло добавляют в салаты, но не жарят на нем, слишком уж быстро подгорают блюда.
Полезные свойства тыквенного масла
В этом масле больше цинка, чем в морепродуктах. Также в нем много селена. Обычно масло смешивают с оливковым и заправляют салаты. Также оно хорошо сочетается с овощами, картофельным пюре и запеченной рыбой. А вот жарить на нем не стоит, блюда будут подгорать, да и неприятный запах обеспечен.
Масло фундука
Оно содержит полиненасыщенные кислоты – линоленовую, олеиновую, витамины и минеральные вещества, что многократно увеличивает пользу продукта. Это масло рекомендуют при целом ряде заболеваний, в том числе при атеросклерозе, заболеваниях печени, артериальной гипертонии, сахарном диабете, рахите, глазных болезнях в период усиленного роста, в период старения, при повышенных нагрузках в качестве высококалорийного продукта, источника витаминов и минеральных веществ.
Масло прекрасно подходит для приготовления соусов, им заправляют салаты, картофельное пюре, рыбу и овощи.
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Комментарии
конопляное забыли.
И пальмовое!