На неделе перед Пасхой для всех православных христиан наступает Великий четверг, который в народе чаще именуют Чистым четвергом. В этот день принято очищать душу молитвами и наводить дома порядок. Какого числа мы будем праздновать Чистый четверг в 2017 году и что известно об истории этого праздника, читайте в рубрике "Вопрос-ответ.
Утреня Великого четверга должна совершаться ночью, и по традиции ее служат вечером Великой среды.
Утром Великого четверга служат вечерню и Литургию святителя Василия Великого.
Вечером в четверг – утреню Великой пятницы с чтением Двенадцати Страстных Евангелий.
В Великий четверг мы вспоминаем Тайную вечерю, последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью.
Также в этот день мы вспоминаем, как Иуда предал Христа, о страданиях Христа и начале Его восхождения на Голгофу. Все это отражается в богослужебных текстах Великого четверга.
Традиция отмечать этот день чистотой и уборкой возникла почти одновременно с христианством. Знаменитая Тайная вечеря перед распятием Иисуса Христа состоялась как раз в четверг. Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.
В традициях православной церкви именно с четверга начинается подготовка к празднованию Пасхи. В этот день надлежит наводить дома порядок по целому ряду обстоятельств. Следом за Чистым четвергом идет Страстная пятница, работать в которую категорически запрещено. А в субботу хозяйки начинают готовить куличи и делать всевозможные пасхальные угощения. Так что мусор, не убранный из дома в четверг, останется в нем до самой Пасхи.
Впервые материал был опубликован 8 апреля 2016 г. в 12:24.Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
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