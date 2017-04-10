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Почему на Пасху красят яйца?

, ИА "Амител"
О том, почему на Пасху красят яйца, есть много теорий, но ни одна из них не обладает документальным подтверждением


Фото: sostavproduktov.ru

Пасха в 2017 году выпадает на 16 апреля. В этот день православные верующие будут дарить друг другу разукрашенные яйца. Что символизирует пасхальное яйцо и откуда пришла эта традиция, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему мы красим пасхальное яйцо?

В христианстве эта традиция является священным символом таинства, и соблюдать ее надлежит каждому носителю веры. В своде законов церкви от XIII века было сказано, что игумен может наказать того монаха, который в пасхальное воскресенье не съел крашеного яйца, так как таким образом он ставит под сомнение апостольские предания и не чтит Сына Божьего.

Одна из гипотез окрашивания яиц на Пасху связана с Марией Магдалиной. Так, после воскрешения Иисуса Христа Мария решила сообщить эту радостную весть самому императору Тиберию. К императору нельзя было ходить без подарков, а у нее ничего не было, она в качестве символического подарка взяла с собой куриное яйцо. Выбрала она куриное яйцо, так как оно всегда символизировало жизнь, новый этап в развитии. И когда Мария сообщила императору, что Иисус Христос воскрес, император сильно рассмеялся и сказал: "Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное". Сразу же после его слов куриное яйцо, принесенное Марией, стало красным. Красный цвет символизирует кровь, пролитую на кресте Иисусом.

Другая версия окрашивания яиц на Пасху гласит, что дева Мария раскрашивала яйца, чтобы развлекать Иисуса Христа, когда он был еще младенцем.

Одна из жизненных и интересных версий употребления и раскрашивания яиц очень проста. В пост верующие сильно ограничивают себя в еде, и чтобы яйца не были испорченными, их отваривали после сорокадневного поста. Чтобы отличить вареное яйцо от сырого и случайно не съесть немного подпортившееся, во время варки его окрашивали, добавляя при этом разнообразные красители.

Некоторые историки полагают, что эта традиция не связана с одним из самых значительных событий в христианстве. Ученые связывают ее с римским императором Марком Аврелием. Перед рождением великого правителя Римской империи одна из куриц снесла яйцо, скорлупа которого была окрашена в красную крапинку. Жители Рима посчитали это происшествие предзнаменованием великих событий для империи.

2
Что означает пасхальное яйцо?

В христианстве пасхальное яйцо – символ Гроба Господня, в котором была скрыта вечная жизнь. В Палестине гробницы устраивали в пещерах, а вход закрывали камнем, который отваливали, когда должны были положить покойного. Предание гласит, что камень, которым закрыли гробницу Иисуса Христа, напоминал очертаниями яйцо. Мы знаем, что под скорлупой яйца скрывается новая жизнь. Поэтому для христиан пасхальное яйцо – это напоминание о Воскресении Иисуса Христа, о спасении и вечной жизни. Красный цвет, в который чаще всего окрашивают яйца, означает страдания и кровь Христа.

3
Что означает цвет, в который окрашено яйцо?

красный символизирует вечную жизнь и излившуюся кровь во имя человеческого спасения.

зеленый отождествляет крепкое здоровье и оживление всего живого с приходом весны.

коричневый – символ плодородной земли и благополучия.

желтый – солнечный оттенок означает богатство, а также защищает от темных сил и искушения.

оранжевый – отсутствие тоски и уныния, которая является смертным грехом.

синий олицетворяет небо и обитель ангелов.

Красить и дарить яйца на Пасху принято и у католиков. В католической традиции принято дарить не только расписные куриные яйца, но и шоколадные.

Материал впервые был опубликован 16 апреля 2016 года.

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    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    20.04.2016 09:55
    - гость -

    Лож, от первой до последней буквы.

    0  0
    20.04.2016 10:41
    djusha67

    Пасха - геноцид кур...1 Мая отмечаем День Всемирной Солидарности Трудящихся...Отмечаем традиционно - водка, огурчик, шашлычек...Долой мракобесие!!!

    0  0
    10.04.2017 10:42
    - гость -

    Редакция, ПОЖАЛУЙСТА, верните хотя бы просмотр комментариев на старый сайт!!!!!!!!

    0  0
    10.04.2017 11:03
    Дядька

    Трус, Балбес, Бывалый... Бывалый -"Скоро Пасха". Балбес-"Яйца кпвсить будем" Трус - "Опять щекотно будет"

    0  0
    10.04.2017 11:20
    В

    Да здравствует мракобесие!))

    0  0
    10.04.2017 11:26
    - гость -

    "В христианстве эта традиция является священным символом таинства, и соблюдать ее надлежит каждому носителю веры"

    т.е. без крашенных яиц, я не верующая?! Ух ты))))

    0  0
    10.04.2017 14:22
    - гость -

    10.04.2017 10:42 - гость -

    Редакция, ПОЖАЛУЙСТА, верните хотя бы просмотр комментариев на старый сайт!!!!!!!!

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