Почему мы красим пасхальное яйцо?

В христианстве эта традиция является священным символом таинства, и соблюдать ее надлежит каждому носителю веры. В своде законов церкви от XIII века было сказано, что игумен может наказать того монаха, который в пасхальное воскресенье не съел крашеного яйца, так как таким образом он ставит под сомнение апостольские предания и не чтит Сына Божьего.

Одна из гипотез окрашивания яиц на Пасху связана с Марией Магдалиной. Так, после воскрешения Иисуса Христа Мария решила сообщить эту радостную весть самому императору Тиберию. К императору нельзя было ходить без подарков, а у нее ничего не было, она в качестве символического подарка взяла с собой куриное яйцо. Выбрала она куриное яйцо, так как оно всегда символизировало жизнь, новый этап в развитии. И когда Мария сообщила императору, что Иисус Христос воскрес, император сильно рассмеялся и сказал: "Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное". Сразу же после его слов куриное яйцо, принесенное Марией, стало красным. Красный цвет символизирует кровь, пролитую на кресте Иисусом.

Другая версия окрашивания яиц на Пасху гласит, что дева Мария раскрашивала яйца, чтобы развлекать Иисуса Христа, когда он был еще младенцем.

Одна из жизненных и интересных версий употребления и раскрашивания яиц очень проста. В пост верующие сильно ограничивают себя в еде, и чтобы яйца не были испорченными, их отваривали после сорокадневного поста. Чтобы отличить вареное яйцо от сырого и случайно не съесть немного подпортившееся, во время варки его окрашивали, добавляя при этом разнообразные красители.

Некоторые историки полагают, что эта традиция не связана с одним из самых значительных событий в христианстве. Ученые связывают ее с римским императором Марком Аврелием. Перед рождением великого правителя Римской империи одна из куриц снесла яйцо, скорлупа которого была окрашена в красную крапинку. Жители Рима посчитали это происшествие предзнаменованием великих событий для империи.