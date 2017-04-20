20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около полутора миллионов человек. В настоящее время доноры являются единственным источником крови для переливания. Что нужно для того, чтобы подготовиться к сдаче крови, как часто можно ее сдавать и какие льготы есть у доноров – об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации. Он должен быть:
- совершеннолетним;
- весить более 50 кг;
- не иметь противопоказаний.
Время приема доноров: пн–пт 08:00-12:00.
- Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, отделение переливания крови (пр. Комсомольский, д. 73), 24-09-00.
Время приема доноров: пн, ср, чт 08:30 — 11:00.
При донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 12 литров плазмы в год.
Кому противопоказано быть донором?
- ВИЧ-инфекция;
- сифилис;
- вирусный гепатит;
- туберкулез;
- болезни крови;
- онкология;
- туберкулез;
- психические заболевания;
- наркомания, алкоголизм;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- бронхиальная астма;
- ахилический гастрит;
- паразитарные заболевания
- и другие заболевания.
- удаление зуба (10 дней);
- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (год);
- ангина, грипп, ОРВИ (месяц с момента выздоровления);
- менструация (5 дней);
- аборт (6 месяцев),
- период беременности и лактации (год после родов, 3 месяца после окончания лактации);
- прививки.
Как проверяют доноров крови?
Перед сдачей крови проводится еще один осмотр терапевта. Измеряется температура, частота сердечных сокращений и артериальное давление. При повышении температуры выше 37 градусов кроводача отменяется.
Учащение пульса и небольшое повышение давления могут быть вызваны волнением, поэтому для этих показателей установлены границы:
- для пульса от 50 до 100 в минуту;
- для артериального давления от 90/60 до 160/100 мм рт. ст.;
Если при медицинском осмотре обнаруживаются показатели выше или ниже этих норм, то в текущий момент в проведении процедуры будет отказано.
- за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.
- нельзя накануне кушать жирную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло;
- запрещается пить антибиотики за две недели до сдачи крови;
- за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
- не рекомендуется сдавать кровь после ночных дежурств и в период стресса.
Непосредственно перед процедурой сдачи крови вам предложат выпить горячий чай с булочкой или кексом.
Врачи не рекомендуют курить в течение часа до и после кроводачи. Также не следует мочить повязку и снимать в течение 3–4 часов. Ограничений по вождению автомобиля в день кроводачи нет. За руль мотоцикла можно садиться через 2 часа после процедуры.
Воздержитесь в течение суток от занятий спортом и употребления алкоголя. Рекомендуется обильно и регулярно питаться. В рационе должны быть продукты, содержащие белок, — мясо, свекла, гречка, чечевица, фасоль и все бобовые, рыба. Нужно пить больше жидкости в течение двух суток.
Прививки после сдачи крови разрешаются не ранее чем через 10 суток.
Регулярные доноры имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Кроме этого, почетным донорам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение (в рамках программы государственных гарантий), раз в год им выплачивается денежная сумма (в 2017 году выплата составляет 13041,14 руб.).
Размер платной сдачи крови и ее компонентов для доноров с редким фенотипом крови составляет за одну донацию в объеме 450 мл 8% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Для доноров плазмы в объеме 600 мл — 15%; эритроцитов в объеме 400 мл — 25%; тромбоцитов — 35%; лейкоцитов — 45%.
Впервые материал был опубликован 20 апреля 2016 г. в 11:30.
Комментарии
Да просто ,сдать кровь на станции переливания,сам сдавал,врать не буду,на операцию тестя!
для студентов неплохой источник карманных денег, особенно, если стать имунным донором.