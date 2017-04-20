20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около полутора миллионов человек. В настоящее время доноры являются единственным источником крови для переливания. Что нужно для того, чтобы подготовиться к сдаче крови, как часто можно ее сдавать и какие льготы есть у доноров – об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1 Кто может стать донором крови? Стать донором может практически любой здоровый гражданин Российской Федерации. Он должен быть: - совершеннолетним;

- весить более 50 кг;

- не иметь противопоказаний.

2 Где можно сдать кровь в Барнауле? - Алтайский краевой центр крови (пр. Ленина, д. 197), 77-20-87.

Время приема доноров: пн–пт 08:00-12:00.



- Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, отделение переливания крови (пр. Комсомольский, д. 73), 24-09-00.

Время приема доноров: пн, ср, чт 08:30 — 11:00.

3 Как часто можно сдавать кровь? Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины — не более четырех раз в год. При этом интервалы между процедурами должны быть не менее 60 дней.



При донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 12 литров плазмы в год.

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Кому противопоказано быть донором? Существуют медицинские противопоказания к донорству крови. Абсолютным противопоказанием является наличие таких серьезных заболеваний, как:



- ВИЧ-инфекция;

- сифилис;

- вирусный гепатит;

- туберкулез;

- болезни крови;

- онкология;

- туберкулез;

- психические заболевания;

- наркомания, алкоголизм;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- бронхиальная астма;

- ахилический гастрит;

- паразитарные заболевания

- и другие заболевания.

5 Какие есть временные противопоказания? Также существуют временные противопоказания. Они имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются:



- удаление зуба (10 дней);

- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (год);

- ангина, грипп, ОРВИ (месяц с момента выздоровления);

- менструация (5 дней);

- аборт (6 месяцев),

- период беременности и лактации (год после родов, 3 месяца после окончания лактации);

- прививки.

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Как проверяют доноров крови? Все желающие стать донорами должны пройти флюорографию, если делали ее последний раз более 12 месяцев назад, сдать общий анализ крови, мочи. Женщинам также следует посетить гинеколога. Если после осмотра врач-терапевт выдаст справку, что вы здоровы, можно отправляться на станцию переливания крови или в донорский пункт.



Перед сдачей крови проводится еще один осмотр терапевта. Измеряется температура, частота сердечных сокращений и артериальное давление. При повышении температуры выше 37 градусов кроводача отменяется.

Учащение пульса и небольшое повышение давления могут быть вызваны волнением, поэтому для этих показателей установлены границы:



- для пульса от 50 до 100 в минуту;

- для артериального давления от 90/60 до 160/100 мм рт. ст.;



Если при медицинском осмотре обнаруживаются показатели выше или ниже этих норм, то в текущий момент в проведении процедуры будет отказано.

7 Что нельзя делать перед сдачей крови? - за два дня отказаться от любых алкогольных напитков;

- за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

- нельзя накануне кушать жирную и острую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло;

- запрещается пить антибиотики за две недели до сдачи крови;

- за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;

- не рекомендуется сдавать кровь после ночных дежурств и в период стресса.

8 Что делать в день сдачи крови? Утром обязательно легко позавтракать. Подойдут хлебцы или сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (кроме бананов). Также в день сдачи крови необходимо пить больше жидкости — сладкий чай, соки, морсы, компоты, минеральную воду.



Непосредственно перед процедурой сдачи крови вам предложат выпить горячий чай с булочкой или кексом.

9 Что делать после сдачи крови? При появлении головокружения или слабости нужно обратиться к персоналу. Самый простой способ победить головокружение – лечь на спину и поднять ноги либо сесть и опустить голову между колен.



Врачи не рекомендуют курить в течение часа до и после кроводачи. Также не следует мочить повязку и снимать в течение 3–4 часов. Ограничений по вождению автомобиля в день кроводачи нет. За руль мотоцикла можно садиться через 2 часа после процедуры.



Воздержитесь в течение суток от занятий спортом и употребления алкоголя. Рекомендуется обильно и регулярно питаться. В рационе должны быть продукты, содержащие белок, — мясо, свекла, гречка, чечевица, фасоль и все бобовые, рыба. Нужно пить больше жидкости в течение двух суток.



Прививки после сдачи крови разрешаются не ранее чем через 10 суток.

10 Какие льготы положены донору? Перед сдачей крови донора бесплатно покормят. Ему положено два дня отдыха с сохранением среднего заработка по месту работы.



Регулярные доноры имеют право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Кроме этого, почетным донорам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время и внеочередное лечение (в рамках программы государственных гарантий), раз в год им выплачивается денежная сумма (в 2017 году выплата составляет 13041,14 руб.).



Размер платной сдачи крови и ее компонентов для доноров с редким фенотипом крови составляет за одну донацию в объеме 450 мл 8% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Для доноров плазмы в объеме 600 мл — 15%; эритроцитов в объеме 400 мл — 25%; тромбоцитов — 35%; лейкоцитов — 45%.

Впервые материал был опубликован 20 апреля 2016 г. в 11:30.













