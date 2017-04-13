Четверг, 13 Апрель, 05:29

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 60,26
Brent
$ 51,5
8°
Обь
293см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Вопрос дня



Что нельзя делать в Страстную пятницу?

, ИА "Амител"
В Страстную пятницу нельзя красить яйца, печь куличи и готовить пасху


Самым строгим днём Великого поста и Страстной недели является Великая, или Страстная, пятница – день, в который был распят Иисус Христос. В этом году она выпала на 14 апреля.

В Страстную пятницу нельзя делать работу по дому, петь, употреблять алкоголь и смеяться. Считается, что человек, проведший Великую пятницу в веселье, весь год проплачет.

В память о страданиях Иисуса Христа верующие в этот день воздерживаются от пищи до 15 часов. После этого можно только черный хлеб и воду.

В Страстную пятницу не следует красить яйца, печь куличи и готовить пасху. Если вы не успели этого сделать в Чистый четверг, лучше отложите приготовления к Пасхе до субботы. Те, кто придерживается строгих правил поста, в пятницу даже не умываются. В этот день ничто не должно отвлекать от молитвы и духовного самосовершенствования.

Материал впервые был опубликован 29 апреля 2016 года
 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    29.04.2016 16:07
    djusha67

    Не умывайтесь, не чистите зубы, на работу не ходите...Молится, молиться и еще раз молиться!!!

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    05:11
    Безумный "Форсаж-8" без Пола Уокера и другие премьеры недели в кино 0
    04:33
    Теплая и дождливая погода ждет Алтайский край 13 апреля 0
    03:33
    Что нельзя делать в Страстную пятницу? 1
    01:03
    Трейлер нового "Тора" побил рекорд "Красавицы и чудовища" 0
    00:04
    Специалисты российского НИИ разработали бронежилет для женщин 0
    23:02
    Элитную версию iPhone7 с церковной символикой в РПЦ назвали "пошлятиной" 0
    22:04
    Журналисты устроили "базар" на встрече Лаврова и Тиллерсона – Захарова 0
    21:01
    Перенос выборов президента поддержали в Госдуме 0
    20:06
    Казахский алфавит решили перевести на латиницу 0
    19:51
    Дугин успокоил барнаульцев, пообещав посадить новые деревья на пр.Ленина 4
    19:26
    Зэк украл по телефону у жителей Алтайского края больше полумиллиона рублей 1
    19:08
    Коротко о главном: новый виток дела Савинцева, Шубенков и Дворец спорта
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 апреля
    18:45
    Жириновский сказал, что выпьет шампанского за импичмент Трампа 0
    18:24
    Путин заявил о деградации доверия в отношениях России и США 0
    18:08
    Неизвестный гонщик промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч 2
    18:00
    Микрозайм: в чем плюсы моментального кредита 0
    17:50
    Барнаульцы поддержали флешмоб #поднимиголову ко Дню космонавтики 0
    17:34
    Почти 200 человек эвакуировались из загоревшейся школы в Алтайском крае 0
    17:21
    Стало известно, когда дело Игоря Савинцева рассмотрят в краевом суде 2
    17:13
    Начальник поезда в Челябинской области принял роды у пассажирки 0
    17:04
    Гендиректором "дочки" Роснефти в Алтайском крае назначен Владимир Харлампов 0
    16:48
    Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 15 человек 0
    16:32
    Подробности дела экс-главы администрации Тальменского района сообщил СК 0
    16:25
    Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться с "цветными революциями" 30
    16:14
    Почему нужно убирать в квартире в Чистый четверг? 0
    16:06
    Трамп назвал "животным" Асада и обвинил Россию в проблемах Сирии 11
    15:50
    Показываем официальную эмблему Дня Победы в Алтайском крае 1
    15:34
    Губернатор Карлин рассказал о судьбе Дворца зрелищ и спорта в Барнауле 7
    15:24
    Спасатели в Алтайском крае вернули в русло выходящую из берегов реку 2
    15:13
    Дополнительные электрички будут курсировать по Алтайскому краю летом 0
    15:04
    Минздрав опроверг слухи о том, что безработных лишат полисов ОМС 5
    14:56
    Школьница в Новосибирске идет под суд за попытку тройного убийства 5
    14:45
    Где деньги: десятки миллионов бюджетных рублей пошли не по назначению 7
    14:24
    Безработных россиян могут лишить полисов ОМС 16
    14:17
    Что такое биткоин, криптовалюта и зачем их хотят узаконить в России? 1
    14:07
    Телеведущую в Боснии и Герцеговине уволили за занятие проституцией 5
    13:49
    Густой дым в районе барнаульской промзоны переполошил горожан. Фото 6
    13:33
    Авария с участием бетономешалки произошла в Барнауле. Фото 1
    13:25
    Владимир Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм "Время первых" 19
    13:14
    Вырезку старых деревьев ведут на главной аллее Барнаула. Фото 28
    13:06
    Виртуальный питомец: в Японии перевыпустили легендарного "Тамагочи" 3
    12:55
    Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились сотрудничать 11
    12:50
    Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет 43
    12:34
    Памятник Юрию Гагарину открыли в Словении 0
    12:22
    Астрономию могут вернуть в школы Алтайского края 6
    12:14
    Смотрим на главную сцену "Евровидения-2017" в Киеве 1
    12:09
    Пропавший в Барнауле 11-летний мальчик найден мертвым 38
    11:52
    Ученые предсказывают нашествие клещей на Алтае из-за теплой весны 6
    11:44
    "АвтоВАЗ" показал, какой будет LADA к 2050 году. Фото и видео 13
    11:33
    Полицейским в России хотят разрешить стрелять по толпе 39

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.