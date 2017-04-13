Что нельзя делать в Страстную пятницу?

Самым строгим днём Великого поста и Страстной недели является Великая, или Страстная, пятница – день, в который был распят Иисус Христос. В этом году она выпала на 14 апреля.

В Страстную пятницу нельзя делать работу по дому, петь, употреблять алкоголь и смеяться. Считается, что человек, проведший Великую пятницу в веселье, весь год проплачет.

В память о страданиях Иисуса Христа верующие в этот день воздерживаются от пищи до 15 часов. После этого можно только черный хлеб и воду.

В Страстную пятницу не следует красить яйца, печь куличи и готовить пасху. Если вы не успели этого сделать в Чистый четверг, лучше отложите приготовления к Пасхе до субботы. Те, кто придерживается строгих правил поста, в пятницу даже не умываются. В этот день ничто не должно отвлекать от молитвы и духовного самосовершенствования.

Материал впервые был опубликован 29 апреля 2016 года

