Как проходило погребение Иисуса?

Чтобы понять особенности службы в Великую субботу, надо вспомнить сюжет Евангелия о погребении Христа.

По обычаю, тела распятых долгое время оставались на крестах и становились добычей птиц. Однако по особому разрешению можно было снять тело, чтобы его похоронить. Один из учеников Иисуса — Иосиф из Аримафеи — не побоялся гнева властей и попросил разрешения у Пилата, чтобы похоронить своего Учителя. Пилат дал свое позволение.

Иосиф приобрел плащаницу (плотное льняное полотно – прим. редакции) и завернул в нее тело Христа. Затем Его отнесли в гробницу, которая была высечена в скале недалеко от Голгофы. К дверям гробницы привалили большой камень. А около камня встали стражники, которых велела поставить Иудейская знать. Они боялись, что ученики выкрадут тело Иисуса.

Пока Иисус был в гробу, душа Его сошла в ад. Именно там до этого времени томились души всех умерших, в том числе и праведников. Христос побеждает дьявола "связа его узами железными и нерешимыми, и посла его во огонь неугасимый и червь неусыпающий" и выводит праведников из ада.