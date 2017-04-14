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Великая суббота: особенности богослужения

, ИА "Амител"
Последний день Страстной недели - Великая суббота началась у православных


В Великую пятницу православные христиане вспоминают распятие Христа и его смерть. А на следующий день, в Великую субботу, Церковь вспоминает погребение Иисуса и сошествие его в ад. ИА "Амител"   рассказывает основные особенности богослужения в храмах в Великую субботу.

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Как проходило погребение Иисуса?

Чтобы понять особенности службы в Великую субботу, надо вспомнить сюжет Евангелия о погребении Христа.

По обычаю, тела распятых долгое время оставались на крестах и становились добычей птиц. Однако по особому разрешению можно было снять тело, чтобы его похоронить. Один из учеников Иисуса — Иосиф из Аримафеи — не побоялся гнева властей и попросил разрешения у Пилата, чтобы похоронить своего Учителя. Пилат дал свое позволение.

Иосиф приобрел плащаницу (плотное льняное полотно – прим. редакции) и завернул в нее тело Христа. Затем Его отнесли в гробницу, которая была высечена в скале недалеко от Голгофы. К дверям гробницы привалили большой камень. А около камня встали стражники, которых велела поставить Иудейская знать. Они боялись, что ученики выкрадут тело Иисуса.

Пока Иисус был в гробу, душа Его сошла в ад. Именно там до этого времени томились души всех умерших, в том числе и праведников. Христос побеждает дьявола "связа его узами железными и нерешимыми, и посла его во огонь неугасимый и червь неусыпающий" и выводит праведников из ада.

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Как проходят службы в храмах в Великую субботу?

В напоминание о том, что в Великую субботу тело Христа находится в гробу, в храмах в Страстную пятницу размещают Плащаницу (икона на ткани, изображающая погребенного Иисуса).  Находиться там она будет до полуночи воскресенья.

В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Она служится всего несколько раз в году и считается одной из самых красивых служб церковного года. Во время Божественной литургии есть очень красивый момент, когда священники меняют на себе черные одежды на белые.

Момент, когда священник в белых одеждах читает Евангелие о воскресении Христовом, является важнейшим в службе. Еще один прекрасный штрих: по традиции женщины, молящиеся за Литургией, в этот момент также меняют темные платки на головах на светлые. Это символ того, что "Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Это значит, что Христос открыл путь воскресения всем людям. А значит, отныне нет места трауру.

После окончания субботнего  богослужения в храмах до вечера священники освящают куличи, пасхи и яйца, чтобы верующие могли после праздничного пасхального богослужения разговеться — то есть съесть непостную пищу.

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Как проходят службы вечером в субботу и когда наступает Пасха?

Поздно вечером, за полчаса до полуночи, в храмах начинается Полунощница – Праздничная пасхальная служба. Праздничное богослужение включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню, с чтением знаменитого "Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста" и Божественную литургию. Тогда впервые произносятся слова "Христос Воскресе!" и наступает Пасха.

Телеканал "Катунь 24" будет вести прямую трансляцию Праздничной пасхальной службы в храме Димитрия Ростовского.  Увидеть ее можно будет и на сайте ИА "Амител" .  Начало в 23-30.

 

 

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