В Великую пятницу православные христиане вспоминают распятие Христа и его смерть. А на следующий день, в Великую субботу, Церковь вспоминает погребение Иисуса и сошествие его в ад. ИА "Амител" рассказывает основные особенности богослужения в храмах в Великую субботу.
Чтобы понять особенности службы в Великую субботу, надо вспомнить сюжет Евангелия о погребении Христа.
По обычаю, тела распятых долгое время оставались на крестах и становились добычей птиц. Однако по особому разрешению можно было снять тело, чтобы его похоронить. Один из учеников Иисуса — Иосиф из Аримафеи — не побоялся гнева властей и попросил разрешения у Пилата, чтобы похоронить своего Учителя. Пилат дал свое позволение.
Иосиф приобрел плащаницу (плотное льняное полотно – прим. редакции) и завернул в нее тело Христа. Затем Его отнесли в гробницу, которая была высечена в скале недалеко от Голгофы. К дверям гробницы привалили большой камень. А около камня встали стражники, которых велела поставить Иудейская знать. Они боялись, что ученики выкрадут тело Иисуса.
Пока Иисус был в гробу, душа Его сошла в ад. Именно там до этого времени томились души всех умерших, в том числе и праведников. Христос побеждает дьявола "связа его узами железными и нерешимыми, и посла его во огонь неугасимый и червь неусыпающий" и выводит праведников из ада.
В напоминание о том, что в Великую субботу тело Христа находится в гробу, в храмах в Страстную пятницу размещают Плащаницу (икона на ткани, изображающая погребенного Иисуса). Находиться там она будет до полуночи воскресенья.
В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Она служится всего несколько раз в году и считается одной из самых красивых служб церковного года. Во время Божественной литургии есть очень красивый момент, когда священники меняют на себе черные одежды на белые.
Момент, когда священник в белых одеждах читает Евангелие о воскресении Христовом, является важнейшим в службе. Еще один прекрасный штрих: по традиции женщины, молящиеся за Литургией, в этот момент также меняют темные платки на головах на светлые. Это символ того, что "Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Это значит, что Христос открыл путь воскресения всем людям. А значит, отныне нет места трауру.
После окончания субботнего богослужения в храмах до вечера священники освящают куличи, пасхи и яйца, чтобы верующие могли после праздничного пасхального богослужения разговеться — то есть съесть непостную пищу.
Поздно вечером, за полчаса до полуночи, в храмах начинается Полунощница – Праздничная пасхальная служба. Праздничное богослужение включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню, с чтением знаменитого "Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста" и Божественную литургию. Тогда впервые произносятся слова "Христос Воскресе!" и наступает Пасха.
Телеканал "Катунь 24" будет вести прямую трансляцию Праздничной пасхальной службы в храме Димитрия Ростовского. Увидеть ее можно будет и на сайте ИА "Амител" . Начало в 23-30.
Читайте также в сюжете: Пасха-2017
Комментарии