Почему Фомин день?



Этот день назвали Фоминым в честь апостола Фомы, который первым поверил в воскресение Христа. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показал ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Вера возгорелась в Фоме ярким пламенем, и он воскликнул: “Господь мой и Бог мой!” Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

Вся неделя, следующая за пасхальной, получила название Фомина. В народе она именуется также Проводной неделей. На Фоминой неделе во вторник, в девятый день после Пасхи, Православная церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.