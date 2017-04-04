В следующее воскресенье после Пасхи православные отмечают праздник Антипасха, который также принято называть Красной горкой и Фоминым воскресеньем. Что это за праздник и когда его отмечают в 2017 году, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое Антипасха?
Антипасха, по сути, является повторением Пасхи. С древних времен восьмой день после Пасхи, как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Антипасха – это праздник некоего восполнения, как еще одна Пасха, еще одна радость встречи.
Почему Фомин день?
Этот день назвали Фоминым в честь апостола Фомы, который первым поверил в воскресение Христа. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показал ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Вера возгорелась в Фоме ярким пламенем, и он воскликнул: “Господь мой и Бог мой!” Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.
Вся неделя, следующая за пасхальной, получила название Фомина. В народе она именуется также Проводной неделей. На Фоминой неделе во вторник, в девятый день после Пасхи, Православная церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.
Что такое Красная горка?
Красная горка является первым днем после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество. Старинная русская пословица гласит: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется. Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после такого обливания, то опозорит девушку. Считалось, что сохранить красоту и молодость можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.
А еще на Красную горку было принято обязательно веселиться. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище, после чего дома устраивался праздник.
Почему горка красная?
По одной из версий, в этот праздник было принято после долгого поста проводить первые весенние гулянья молодых девушек. Игры происходили на пригорках, которые первые оттаяли от снега, и на них уже успела пробиться травка и первые цветочки. Отсюда название — "красная", то есть красивая горка.
По другой версии, название "Красная горка" возникло из-за игры, в которую играли наши предки. Нужно было запустить крашеное яйцо так, чтобы оно задело яйца противника, тогда игрок забирал себе оба яйца. Яйца потом не выбрасывали, а ели. Из-за откалывающейся от яиц шелухи горка становилась красной, так и пошло ее название.
Когда отмечают Красную горку в 2017 году?
В 2017 году праздник выпадает на 23 апреля.
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