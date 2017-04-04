Вторник, 4 Апрель, 15:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,14
€ 59,9
Brent
$ 51,5
2°
Обь
100см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Вопрос дня



Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году?

, ИА "Амител"
Красная горка — это любимый в народе весенний праздник. Есть у него и второе название – Антипасха


В следующее воскресенье после Пасхи православные отмечают праздник Антипасха, который также принято называть Красной горкой и Фоминым воскресеньем. Что это за праздник и когда его отмечают в 2017 году, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1

Что такое Антипасха?
Антипасха, по сути, является повторением Пасхи. С древних времен восьмой день после Пасхи, как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Антипасха – это праздник некоего восполнения, как еще одна Пасха, еще одна радость встречи.
2
Почему Фомин день?
 
Этот день назвали Фоминым  в честь апостола Фомы, который первым поверил в воскресение Христа. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показал ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Вера возгорелась в Фоме ярким пламенем, и он воскликнул: “Господь мой и Бог мой!” Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

Вся неделя, следующая за пасхальной, получила название Фомина. В народе она именуется также Проводной неделей. На Фоминой неделе во вторник, в девятый день после Пасхи, Православная церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.

3
Что такое Красная горка?
Красная горка является первым днем после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество. Старинная русская пословица гласит: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется. Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после такого обливания, то опозорит девушку. Считалось, что сохранить красоту и молодость можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.

А еще на Красную горку было принято обязательно веселиться. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище, после чего дома устраивался праздник.
4
Почему горка красная?
По одной из версий, в этот праздник было принято после долгого поста проводить  первые весенние гулянья молодых девушек. Игры происходили на пригорках, которые первые оттаяли от снега, и на них уже успела пробиться травка и первые цветочки. Отсюда название — "красная", то есть красивая горка.

По другой версии, название "Красная горка" возникло из-за игры, в которую играли наши предки. Нужно было запустить крашеное яйцо так, чтобы оно задело яйца противника, тогда игрок забирал себе оба яйца. Яйца потом не выбрасывали, а ели. Из-за откалывающейся от яиц шелухи горка становилась красной, так и пошло ее название.
5
Когда отмечают Красную горку в 2017 году?
В 2017 году праздник выпадает на 23 апреля.

 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    15:37
    Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек 0
    15:24
    Как подготовить автомобиль к весне и лету самостоятельно? 1
    15:23
    "Лиза Алерт" ищет добровольцев на поиски ребенка в Барнауле 0
    15:15
    Барнаульцев 8 апреля ждут на продовольственных ярмарках в пяти районах 0
    15:03
    Скончался гендиректор "Алтайского бройлера" Николай Байдиков 1
    14:50
    Ураган надвигается: водители сообщают о метели на алтайских трассах. Фото 0
    14:37
    "Меня бил озноб": жительница Петербурга вышла из метро за минуту до взрыва 7
    14:33
    Процедуру выборов нового ректора запустили в алтайском политехе 0
    14:22
    Метро заработало в Санкт-Петербурге после теракта 0
    14:15
    Реконструированный мост через Барнаулку защищают от паводка. Фото 6
    14:02
    СК заподозрил главу Удмуртии в особо крупном взяточничестве 9
    13:51
    "Посеребрела": в алтайском минсельхозе рассказали о цене на гречку 1
    13:44
    Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году? 0
    13:41
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 26
    13:33
    Только полезное и натуральное: готовим диетические блюда для офисного обеда 4
    13:27
    Американский подросток готовил убийство Папы Римского Франциска 0
    13:13
    Силовики задержали главу Удмуртии Александра Соловьева – СМИ 20
    13:06
    ГИБДД и МЧС призывают жителей Алтая быть осторожнее во время шторма 0
    12:49
    Сбербанк спишет долги пострадавших при взрыве в петербургском метро 16
    12:34
    Иномарка вылетела с дороги в результате ДТП в Барнауле. Фото 1
    12:23
    Группа Сибирского центра МЧС прибыла на Алтай на время паводка 0
    12:14
    Трамп предложил Путину помощь в связи со взрывом в метро Петербурга 7
    12:04
    Фильм "Призрак в доспехах" провалился в американском прокате 1
    12:00
    Как правильно приготовить бургер? Секреты поваров в инфографике Amic.ru 2
    11:52
    Десять любимых фильмов режиссера Андрея Тарковского 1
    11:37
    Ребенок и двое взрослых пострадали при опрокидывании авто в Алтайском крае 0
    11:23
    Женщина скончалась в перевернувшейся машине на алтайской трассе 2
    11:13
    Младенец с генами трех родителей появился на свет в США 0
    11:10
    Заседание правительства Алтайского края началось с минуты молчания 2
    11:01
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что на самом деле известно о трагедии? 13
    10:50
    Плюшевые солнце и щенок станут новыми талисманами экспедиции к МКС 0
    10:41
    Мэрия окажет помощь барнаульцам, пострадавшим при взрыве в питерском метро 7
    10:35
    Почему хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду и кто там будет играть? 3
    10:26
    Крысам тоже снятся сны: 13 фактов об удивительных грызунах 3
    10:14
    Радикалы в Одессе блокируют здания российских банков 3
    10:02
    11-летний ребенок пропал в Барнауле 4
    09:53
    Молодую мать в Бийске будут судить за гибель ребенка от ожогов в ванной 1
    09:36
    МВФ выделит Украине кредит в 1 млрд долларов 8
    09:26
    Список раненых в результате взрыва в петербургском метро 0
    09:18
    Андрея Макаревича раскритиковали за проведение концерта в Петербурге 75
    09:02
    Барнаульская школьница пострадала при взрыве в питерском метро 11
    08:57
    Моргулис: похороны Евгения Евтушенко состоятся 11 апреля 3
    08:39
    Злоумышленники в Астрахани убили двух сотрудников ДПС, оформлявших ДТП 4
    08:21
    Новая губернаторская программа "85х85" стартует в Алтайском крае в 2018 г. 37
    08:16
    Котельная загорелась в Алтайском крае в ночь на 4 апреля 0
    07:45
    Что известно о взрыве в метро и кто стал основным подозреваемым? 153
    07:34
    Капремонт тепловых сетей Барнаула обойдется в 80 миллионов рублей 7
    07:03
    Таунхаус с биокамином и теплыми полами продают в Барнауле за 20 млн рублей 14
    06:32
    Сотня самых дорогих квартир Москвы стоит почти 68 миллиардов рублей 2
    06:01
    Снег и шквалистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 4 апреля 0
    00:02
    Вышел новый трейлер "Мумии" с Томом Крузом в главной роли 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.