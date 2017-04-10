Православная Церковь отмечает Радоницу во вторник на второй неделе после Пасхи. В 2017 году Родительский день приходится на 25 апреля. В этот день христиане разделяют пасхальную радость о Воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир. О том, что такое Радоница и как принято вести себя в этот день, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

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Что такое Радоница? Само слово "радоница" происходит от слов "род" и "радость". По традиции верующие приходят в храмы и молятся за своих усопших, радуются тому, что они обрели вечную жизнь.



На Радоницу существует обычай празднования на могилах усопших, куда приносят покрашенные яйца и другие пасхальные яства, а часть приготовленного отдается на помин души.

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Как праздновать Радоницу?

Верующие на Радоницу приходят в храмы помолиться. Рекомендуется прийти до начала литургии и передать церковные записки в церковной лавке. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Затем люди идут на кладбище.

3 Как вести себя на кладбище? Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолчать, вспомнить покойного, помолиться об упокоении душ своих близких. Затем люди наводят порядок на могилах после зимы. Необходимо, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.



Как отмечают священнослужители, традиция оставлять пасхальные яйца и куличи на могилах является язычеством. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному, чтобы они помянули вашего родственника. Также неодобрительно церковь относится и к употреблению спиртного на кладбище.

Впервые материал был опубликован: 10 мая 2016г. в 10:08.







