Православная Церковь отмечает Радоницу во вторник на второй неделе после Пасхи. В 2017 году Родительский день приходится на 25 апреля. В этот день христиане разделяют пасхальную радость о Воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир. О том, что такое Радоница и как принято вести себя в этот день, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое Радоница?
На Радоницу существует обычай празднования на могилах усопших, куда приносят покрашенные яйца и другие пасхальные яства, а часть приготовленного отдается на помин души.
Как праздновать Радоницу?
Верующие на Радоницу приходят в храмы помолиться. Рекомендуется прийти до начала литургии и передать церковные записки в церковной лавке. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Затем люди идут на кладбище.
Как отмечают священнослужители, традиция оставлять пасхальные яйца и куличи на могилах является язычеством. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному, чтобы они помянули вашего родственника. Также неодобрительно церковь относится и к употреблению спиртного на кладбище.
Впервые материал был опубликован: 10 мая 2016г. в 10:08.
Комментарии
да ладно, не оставляйте еду....советчики тоже мне. как положено все. и стопку налить и птичкам пшена посыпать и яичко раскрошить
да и кагором помянуть всегда положено единственное водкой поминают только душегубов
Походу Амик начал преподавание "Основ Православной культуры" в прямом эфире...В школах народ не особо купился на эту муть, а пресса ныне подневольная...Как в старые-добрые времена: что партия прикажет - то и публикуем...
Год прошел, добавить нечего...