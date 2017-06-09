Конец мая — июнь — традиционное время ЕГЭ. Экзамены требуют от школьников мобилизации всех сил. Многие бросаются в омут с головой буквально за день до ЕГЭ и начинают активно готовиться к непростым испытаниям знаний. Психологи и преподаватели не рекомендуют посвящать день перед экзаменом изучению материала. О том, как правильно пережить сутки перед экзаменом, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
В день перед экзаменами не стоит пытаться освоить весь материал запоем. Это не принесет ожидаемого результата. В этот день лучше позволить себе расслабиться — сходить в бассейн, в кино, покататься на велосипеде или роликах.
В этот день ни в коем случае не стоит пить алкоголь. Спиртное в столь важный день ухудшит самочувствие, снизит работоспособность, а также лишит способности быстро и четко мыслить.
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Накануне экзамена школьнику следует пораньше лечь спать, предварительно хорошо проветрив комнату и приняв контрастный душ.
Доказано, что во время сна нервные клетки отдыхают, что позволит утром человеку легко и быстро реагировать на стрессовые обстоятельства. Даже не имея достаточных знаний для сдачи экзамена, выспавшемуся легче ориентироваться в ситуации и дать логический ответ.
Рекомендуется хотя бы в ночь перед экзаменом избегать высоких подушек. Если вы все-таки учили допоздна и на сон у вас осталось всего несколько часов, можно попробовать улечься вовсе без подушки. Так процессы кровообращения в мозге протекают лучше и организм быстрее восстановит силы.
Не следует идти на экзамен в тесных, доставляющих дискомфорт вещах. Любимая одежда, которая, безусловно, должна вписаться в рамки дресс-кода, обеспечит психологический комфорт и уверенность в себе.
Не стоит забывать о важности еды. Прекрасно подойдет на завтрак гречневая или овсяная каша. Также можно покушать на выбор отварное яйцо или творог. Все эти продукты не только дают силы, но и содержат большое количество витаминов группы В, улучшающих память, воображение и аналитическое мышление. Диетологи советуют скушать курагу или грецких орехов. Они помогут повысить стрессоустойчивость, а также положительно скажутся на вашей умственной деятельности и повысят настроение.
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Прямо перед заходом в класс или аудиторию стоит немного подвигаться. Например, можете попрыгать на месте или пройтись быстрым шагом. Адреналин, который выделяется, когда человек находится в состоянии стресса, требует выхода, иначе стресс будет проявлять себя в виде тремора, дрожания голоса и других неприятных симптомов, ухудшающих сдачу экзамена.
Впервые опубликовано 26 мая 2016 года на сайте Amic.ru.Читайте также в сюжете: ЕГЭ-2017
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