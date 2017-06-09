Отдыхаем

В день перед экзаменами не стоит пытаться освоить весь материал запоем. Это не принесет ожидаемого результата. В этот день лучше позволить себе расслабиться — сходить в бассейн, в кино, покататься на велосипеде или роликах.

В этот день ни в коем случае не стоит пить алкоголь. Спиртное в столь важный день ухудшит самочувствие, снизит работоспособность, а также лишит способности быстро и четко мыслить.

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