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Если завтра ЕГЭ. Что нельзя делать перед экзаменом?

, ИА "Амител"
Несколько простых рекомендаций позволят вам правильно подготовиться к экзамену и справиться с волнением


Конец мая — июнь — традиционное время ЕГЭ. Экзамены требуют от школьников мобилизации всех сил. Многие бросаются в омут с головой буквально за день до ЕГЭ и начинают активно готовиться к непростым испытаниям знаний. Психологи и преподаватели не рекомендуют посвящать день перед экзаменом изучению материала. О том, как правильно пережить сутки перед экзаменом, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1
Отдыхаем

В день перед экзаменами не стоит пытаться освоить весь материал запоем. Это не принесет ожидаемого результата. В этот день лучше позволить себе расслабиться — сходить в бассейн, в кино, покататься на велосипеде или роликах.

В этот день ни в коем случае не стоит пить алкоголь. Спиртное в столь важный день ухудшит самочувствие, снизит работоспособность, а также лишит способности быстро и четко мыслить.

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2
Правильный сон

Накануне экзамена школьнику следует пораньше лечь спать, предварительно хорошо проветрив комнату и приняв контрастный душ.

Доказано, что во время сна нервные клетки отдыхают, что позволит утром человеку легко и быстро реагировать на стрессовые обстоятельства. Даже не имея достаточных знаний для сдачи экзамена, выспавшемуся легче ориентироваться в ситуации и дать логический ответ.

Рекомендуется хотя бы в ночь перед экзаменом избегать высоких подушек. Если вы все-таки учили допоздна и на сон у вас осталось всего несколько часов, можно попробовать улечься вовсе без подушки. Так процессы кровообращения в мозге протекают лучше и организм быстрее восстановит силы.

3
Идем на экзамен

Не следует идти на экзамен в тесных, доставляющих дискомфорт вещах. Любимая одежда, которая, безусловно, должна вписаться в рамки дресс-кода, обеспечит психологический комфорт и уверенность в себе.

Не стоит забывать о важности еды. Прекрасно подойдет на завтрак гречневая или овсяная каша. Также можно покушать на выбор отварное яйцо или творог. Все эти продукты не только дают силы, но и содержат большое количество витаминов группы В, улучшающих память, воображение и аналитическое мышление. Диетологи советуют скушать курагу или грецких орехов. Они помогут повысить стрессоустойчивость, а также положительно скажутся на вашей умственной деятельности и повысят настроение.

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4
Боевой настрой
Перед экзаменом не рекомендуется психологически себя "накручивать". Школьникам лучше идти на экзамен без родителей и родственников, так как они зачастую добавляют нервозности в обстановку. Лучше всего приезжать в школу или университет заранее, чтобы успеть привыкнуть к атмосфере и немного успокоиться.

Прямо перед заходом в класс или аудиторию стоит немного подвигаться. Например, можете попрыгать на месте или пройтись быстрым шагом. Адреналин, который выделяется, когда человек находится в состоянии стресса, требует выхода, иначе стресс будет проявлять себя в виде тремора, дрожания голоса и других неприятных симптомов, ухудшающих сдачу экзамена.

Впервые опубликовано 26 мая 2016 года на сайте Amic.ru.

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Комментарии

9.06.2017 07:48
Марьиванна

А также не стоит забывать о правильном питании:

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