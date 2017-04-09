Фото: Врубцовске.ру
Около 20 частных домов и 80 приусадебных хозяйств в Рубцовске оказались подтопленными грунтовыми водами. На месте сейчас работают более 80 спасателей, которые пытаются ликвидировать последствия стихии. Также в город доставлена специальная техника, в том числе насосные станции и пожарные рукава протяженностью более пяти километров. С их помощью сотрудники МЧС будут откачивать воду за пределы города. Всего же, по прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, на территории региона подтопление грозит 48 муниципальным образованиям и 204 населенным пунктам, в которых проживает 42 401 человек. Что делать если вашему дому грозит подтопление? Читайте советы спасателей в рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".
Если вы знаете, что ваш населенный пункт может попасть в зону наводнения, нужно заранее изучить и запомнить границы возможных зон затопления. Отметить для себя возвышенные места, которые находятся рядом с вашим жилищем и которым не грозит подтопление.
Подготовьте лодки, плоты и строительные материалы, из которых можно в короткие сроки изготовить подручные плавсредства. Привяжите лодки и плоты цепью к дому, (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.
Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо взять с собой в первую очередь. Соберите в рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Личные документы и прочие ценные вещи положите в непромокаемый пакет.
Сообщите об угрозе родным и близким, а также соседям;
Отключите воду, газ и электричество, Если позволяет время, перенесите на чердак ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и продукты;
Подготовьте свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже;
Возьмите свой "тревожный чемоданчик" с собранными вещами;
Прибудьте на сборный эвакуационный пункт для регистрации.
Нужно как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств.
Если это уже невозможно, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома, на крышу;
Чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: днем можно повесить на высоком месте белое или цветное полотнище, а ночью подавайте световые сигналы (фонариком);
Если обстановка ухудшается или есть пострадавшие, можно на подручных плавсредствах самостоятельно отправится в безопасное место.
Осторожно обследуйте свой дом и проверьте, нет ли угрозы его обрушения;
Остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов;
О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных магистралях немедленно сообщите в соответствующие коммунальные службы и организации.
При осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа;
Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя — они могут быть подмыты потоками воды и упасть;
До прибытия помощи покидать безопасное место;
Включать электроприборы в сеть после наводнения до того, как ее проверили специалисты.
Принимать в пишу продукты питания, попавшие в воду.
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