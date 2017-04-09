Воскресенье, 9 Апрель, 17:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,92
€ 60,57
Brent
$ 51,5
10°
Обь
293см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Вопрос дня



Как подготовиться к наводнению и что делать, если оно наступило внезапно?

, ИА "Амител"
Советы спасателей жителям Алтайского края, которые могут пострадать во время паводка


Фото: Врубцовске.ру

Около 20 частных домов и 80 приусадебных хозяйств в Рубцовске оказались подтопленными грунтовыми водами. На месте сейчас работают более 80 спасателей, которые пытаются ликвидировать последствия стихии. Также в город доставлена специальная техника, в том числе насосные станции и пожарные рукава протяженностью более пяти километров. С их помощью сотрудники МЧС будут откачивать воду за пределы города. Всего же, по прогнозам  ГУ МЧС по Алтайскому краю, на территории региона подтопление грозит 48 муниципальным образованиям и 204 населенным пунктам, в которых проживает 42 401 человек. Что делать если вашему дому грозит подтопление? Читайте советы спасателей в рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Как подготовиться к наводнению?

Если вы знаете, что ваш населенный пункт может попасть в зону наводнения, нужно заранее изучить и запомнить границы возможных зон затопления. Отметить для себя возвышенные места, которые находятся рядом с вашим жилищем и которым не грозит подтопление.

Подготовьте лодки, плоты и строительные материалы, из которых можно в короткие сроки изготовить подручные плавсредства. Привяжите лодки и плоты цепью к дому, (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо взять с собой в первую очередь. Соберите в рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Личные документы и прочие ценные вещи положите в непромокаемый пакет.

2
Что делать, если вы получили сигнал об угрозе наводнения?

Сообщите об угрозе родным и близким, а также соседям;

Отключите воду, газ и электричество, Если позволяет время, перенесите на чердак ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и продукты;

Подготовьте свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже;

Возьмите свой "тревожный чемоданчик" с собранными вещами; 

Прибудьте на сборный эвакуационный пункт для регистрации.

3
Что делать, если наводнение внезапно?

Нужно как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств.

Если это уже невозможно, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома, на крышу;

Чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: днем можно повесить на высоком месте белое или цветное полотнище, а ночью подавайте световые сигналы (фонариком);

Если обстановка ухудшается или есть пострадавшие, можно на подручных плавсредствах самостоятельно отправится в безопасное место.

4
Что делать, когда вода спадет?

Осторожно обследуйте свой дом и проверьте, нет ли угрозы его обрушения;

Остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов;

О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализа­ционных магистралях немедленно сообщите в соответствующие коммунальные службы и организации.

При осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа;

5
Что нельзя делать во время наводнения?

Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя — они могут быть подмыты потоками воды и упасть;

До прибытия помощи покидать безопасное место;

Включать электроприборы в сеть после наводнения до того, как ее проверили специалисты.

Принимать в пишу продукты питания, попавшие в воду.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < апрель 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                   1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    17:31
    Российского программиста задержали в Испании по запросу США 1
    17:01
    Как подготовиться к наводнению и что делать, если оно наступило внезапно? 0
    16:50
    Взрыв прогремел в церкви в Египте, 25 человек погибли 0
    16:32
    Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 1
    16:28
    Воздушный шар упал в Турции, есть погибший и пострадавшие 0
    16:03
    Летнее кафе загорелось в Горном Алтае в ночь на 9 апреля 0
    15:35
    Алтайские врачи первые в СФО выполнили артроскопию локтевого сустава детям 0
    15:01
    Подросток пострадал в ДТП с участием BMW X5 в Барнауле 9
    14:30
    Волонтеры продолжают искать 11-летнего Диму Попова в Барнауле 0
    14:01
    BMW X5 вылетел на тротуар сбил пешеходов в Барнауле - очевидцы 25
    13:33
    Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Таганрога, один человек погиб 2
    13:02
    Специальное оборудование доставлено в Рубцовск в зону подтопления 0
    12:32
    Патриарх Кирилл освятил вербы в храме Христа Спасителя 1
    12:04
    Больше 20 человек тушили горящий дом в Барнауле 2
    11:34
    Полиция арестовала предполагаемого виновника взрыва у школы в Ростове 0
    11:04
    Пьяная бийчанка угнала у знакомого машину и поехала кататься по городу 2
    10:41
    Электричка в Москве столкнулась с пассажирским поездом, есть пострадавшие 8
    10:30
    Такси за 49 рублей появилось в Барнауле. На правах рекламы
    Также в такси Easycabs действует безналичный расчет
    10:06
    Движение по затопленной ранее трассе в Алтайском крае возобновили 0
    09:57
    Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 41
    09:43
    Автор песни "Город золотой" Анри Волохонский скончался в Германии 5
    09:13
    Трамп объяснил конгрессу США, зачем нанес ракетный удар по Сирии 55
    08:50
    Талые воды затопили участок на трассе в Алтайском крае 0
    08:34
    11 человек тушили ночной пожар в Барнауле 1
    08:12
    Вербное воскресенье: что это за праздник и почему он так называется? 0
    07:34
    Мэрия Барнаула закупает за 104 млн рублей технику для уборки улиц 32
    07:03
    Дом с аквариумом и камином продают в Барнауле за 15 млн рублей. Фото 6
    06:32
    Солнце и 16 градусов тепла обещают в Алтайском крае 9 апреля 0
    06:01
    Сбербанк продает за 218 млн рублей офисное здание в центре Барнаула. Фото 24
    23:04
    Ученые: кошки и собаки помогают защитить детей от аллергии и ожирения 3
    22:05
    Певец Рики Мартин сыграет спутника Джанни Версаче в сериале 0
    21:08
    Дима Билан поругался с Валерием Меладзе на шоу "Голос. Дети" из-за пародии 8
    20:05
    Мария Захарова считает, что США – самое непредсказуемое государство 12
    19:33
    Кадыров считает "щедрым подарком" для террористов ракетный удар США 7
    19:01
    Жилой дом обрушился в Польше, под завалами находятся люди 0
    18:30
    Георгий Гречко умер от сердечной недостаточности 0
    18:04
    Температура опустится до -9 градусов в ночь на 9 апреля в Алтайском крае 0
    17:33
    "Тотальный диктант" отменили в Киеве из-за действий радикалов 0
    17:06
    Космонавт Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет 9
    16:28
    Очевидцы: кусок штукатурки упал с жилого дома в центре Барнауле 8
    16:04
    Рабочие, ремонтировавшие трассу А1, нашли римское поселение 3
    15:32
    Собственная водка появится у Google 1
    15:07
    Двух военных уволили в Америке после публикации фото их голых коллег 4
    14:41
    Власти Польши не пришли в восторг от табличек с именами красноармейцев 12
    14:20
    Антитеррористический митинг прошел в Барнауле 8 апреля 43
    14:04
    Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США 1
    13:53
    Стоп-кадр. Что такое митинг - это люди 9
    13:36
    Внучка Дональда Трампа спела на китайском языке для Си Цзиньпина 3
    13:05
    Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве 0
    12:31
    Четыре пункта временного размещения создали в Рубцовске после подтопления 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.