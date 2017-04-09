Как подготовиться к наводнению?

Если вы знаете, что ваш населенный пункт может попасть в зону наводнения, нужно заранее изучить и запомнить границы возможных зон затопления. Отметить для себя возвышенные места, которые находятся рядом с вашим жилищем и которым не грозит подтопление.

Подготовьте лодки, плоты и строительные материалы, из которых можно в короткие сроки изготовить подручные плавсредства. Привяжите лодки и плоты цепью к дому, (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо взять с собой в первую очередь. Соберите в рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Личные документы и прочие ценные вещи положите в непромокаемый пакет.