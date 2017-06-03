День Святой Троицы — один из главных православных праздников. Дата у этого праздника "плавающая", то есть меняется ежегодно. Отмечают Троицу на 50-й день после Пасхи. Что это за праздник, как следует в этот день себя вести и почему у него двойное название, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Троица входит в число двенадцати самых важных праздников в православии. Отмечается он с 381 года — с того момента, когда на Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы — так этот день и называется.
В Евангелии рассказывается, что на пятидесятый день со дня Воскресения Спасителя на его учеников снизошел Святой Дух в виде огненных языков, и после этого они начали проповедовать веру на разных языках, которыми до этого не владели. Так как эти события произошли на 50 день, то вторым названием праздника считается Пятидесятница.
Троица для христиан – это праздник, который ещё называют днём рождения Церкви. С этого момента Церковь начинает распространяться по всему миру.
Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В воскресенье проводится литургия, за которой следует вечерня, где славится сошествие Святого Духа и читаются три молитвы с коленопреклонением.
В Троицкую субботу, которая является родительской, принято поминать покойных родственников. Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду. После утреннего похода в храм принято посещать могилы ушедших родственников и друзей.
В день Троицы не соблюдается пост и разрешается любая пища. Считается, что на Троицу нельзя шить, убираться дома, заниматься сельскохозяйственными работами, купаться и стричься. Но священнослужители отмечают, что все это вымысел и никаких запретов в этом плане нет.
Комментарии
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru?
да 1088 чел.
нет 1778 чел.
необходим спецраздел 77 чел.
мне все равно 678 чел
Почему христос рождается в один день, а умирает в разные? Что за бред? Да ещё умудряется воскреснуть. Зомби?
публиковали, публикуют и будут публиковать, а особоозабоченные пусть не читают, хотя не, пусть читают! ха-ха!
И сам то он не знал, что он Отец, Сын и Святой Дух !
Эт уже после него , и даже после Петра и Павла сплели кружева
Бесноватым нет покоя и в святые праздники, всё норовят заклеймить и очернить Cвятое Православие.... Себя меняйте , убогие, не Веру Христову! С праздником Святой Троицы, православные ! Любви и всепрощения вам!
Спасибо, и вас с праздником.
почему в церковь ходят одни бабы, а любят им мозги попы нектарии на крузаках? ученые доказали , что у бабов развиты доли мозга , отвечающие за эмоции и плаксивость, и совершенно не развиты доли, отвечающие за логику!
Да не верьте вы этим "учёным"...
У мусульман наоборот молятся в мечетях только мужчины.
Что у них с логикой не так?
Алилуйщиков по пи*де мешалкой, свернуть им бизнес в России
(с утра уже отрабатывают)
В моразм не впадайте...
Хамы на Амике развелись.
3.06.2017 10:27 ага у них дискриминация для бабов балкон женский в крупных мечетях, а внутрь их не пускают, потому и нет их там
Зато с логикой у них всё нормально.
Веруют.
Отмечается он с 381 года — с того момента, когда на Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе
Так до этого он не был един в трёх лицах? То есть это придумали люди? А у меня уже было мысли появились почитать книги о религии. Дуют же в мозги на каждом шагу, поневоле задумаешься, а теперь фигушки.
19.06.2016 17:44
- гость -
чеканушка?
У некоторых молитвенные чтения больше похожи на сходку нароманов после принятия дозы. Пляшут, трясутся, завывают, аж страшно.
19.06.2016 17:44
- гость -
Бесноватым нет покоя и в святые праздники, всё норовят заклеймить и очернить Cвятое Православие.... Себя меняйте , убогие, не Веру Христову! С праздником Святой Троицы, православные ! Любви и всепрощения вам!
Рекомендуется отказаться от сторонних дел, которые отвлекают от общения с богом, и посетить храм. К примеру, если этому мешает сильное вовлечение в социальные сети, то от них нужно отказаться.
Вот 17:44 корёжит тебя, плохо молишься.
3.06.2017 10:36 у них религия молодая(на 600 лет младше христ.) агрессивная(мочи неверных) мужская , похожая на игру по сплочению коллектива, на ранней стадии развития народов это помогает захватить жизненное пространство и сформироваться как нация. не знаю верят ли они реально или играют на публику , но бухают, курят траву, прелюбодействуют, кичатся роскошью и нарушают прочие табу они поболее нашего!
Богов не существует. Их придумали буржуи и всякие царьки чтобы подчинить себе малограмотную бесплатную рабсилу. А насчет троицы, это вещь хорошая - сообразить на троих.
говорят, нашествие бабочек намедни было из живота попа нектария , когда журналюги шпилили его за крузак