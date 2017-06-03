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Святая Троица: каковы традиции праздника и что в этот день нельзя делать?

, ИА "Амител"
День Святой Троицы каждый год меняется, он выпадает на 50 день после Пасхи


День Святой Троицы — один из главных православных праздников. Дата у этого праздника "плавающая", то есть меняется ежегодно. Отмечают Троицу на 50-й день после Пасхи. Что это за праздник, как следует в этот день себя вести и почему у него двойное название, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1
Как правильно называть: Троица или Пятидесятница?

Троица входит в число двенадцати самых важных праздников в православии. Отмечается он с 381 года — с того момента, когда на Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы — так этот день и называется.

В Евангелии рассказывается, что на пятидесятый день со дня Воскресения Спасителя на его учеников снизошел Святой Дух в виде огненных языков, и после этого они начали проповедовать веру на разных языках, которыми до этого не владели. Так как эти события произошли на 50 день, то вторым названием праздника считается Пятидесятница.

Троица для христиан – это праздник, который ещё называют днём рождения Церкви. С этого момента Церковь начинает распространяться по всему миру.

2
Как празднуют Троицу?
На Троицу принято плести венки из трав и цветов, украшать дома. Полы в храме выстилают полевыми травами, ветвями берез, в вазах стоят цветы, которые считаются символом обновления людей благодаря Святому Духу. Священники на Троицу облачаются в зеленые одежды.

Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В воскресенье проводится литургия, за которой следует вечерня, где славится сошествие Святого Духа и читаются три молитвы с коленопреклонением.

В Троицкую субботу, которая является родительской, принято поминать покойных родственников. Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.  После утреннего похода в храм принято посещать могилы ушедших родственников и друзей.
3
Что нельзя делать на Троицу?
Рекомендуется отказаться от сторонних дел, которые отвлекают от общения с богом, и посетить храм. К примеру, если этому мешает сильное вовлечение в социальные сети, то от них нужно отказаться.

В день Троицы не соблюдается пост и разрешается любая пища. Считается, что на Троицу нельзя шить, убираться дома, заниматься сельскохозяйственными работами, купаться и стричься. Но священнослужители отмечают, что все это вымысел и никаких запретов в этом плане нет.

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Комментарии

18.06.2016 07:24
- гость -

Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru?
да 1088 чел.
нет 1778 чел.
необходим спецраздел 77 чел.
мне все равно 678 чел

0  0
18.06.2016 07:46
- гость -

Почему христос рождается в один день, а умирает в разные? Что за бред? Да ещё умудряется воскреснуть. Зомби?

0  0
18.06.2016 10:20
дед

публиковали, публикуют и будут публиковать, а особоозабоченные пусть не читают, хотя не, пусть читают! ха-ха!

0  0
18.06.2016 13:06
Пессемист

И сам то он не знал, что он Отец, Сын и Святой Дух !
Эт уже после него , и даже после Петра и Павла сплели кружева

0  0
19.06.2016 17:44
- гость -

Бесноватым нет покоя и в святые праздники, всё норовят заклеймить и очернить Cвятое Православие.... Себя меняйте , убогие, не Веру Христову! С праздником Святой Троицы, православные ! Любви и всепрощения вам!

0  0
3.06.2017 10:18
- гость -

Спасибо, и вас с праздником.

0  0
3.06.2017 10:22
- гость -

почему в церковь ходят одни бабы, а любят им мозги попы нектарии на крузаках? ученые доказали , что у бабов развиты доли мозга , отвечающие за эмоции и плаксивость, и совершенно не развиты доли, отвечающие за логику!

0  0
3.06.2017 10:27
- гость -

Да не верьте вы этим "учёным"...
У мусульман наоборот молятся в мечетях только мужчины.
Что у них с логикой не так?

0  0
3.06.2017 10:30
- гость -

Алилуйщиков по пи*де мешалкой, свернуть им бизнес в России
(с утра уже отрабатывают)

0  0
3.06.2017 10:33
- гость -

В моразм не впадайте...
Хамы на Амике развелись.

0  0
3.06.2017 10:34
- гость -

3.06.2017 10:27 ага у них дискриминация для бабов балкон женский в крупных мечетях, а внутрь их не пускают, потому и нет их там

0  0
3.06.2017 10:36
- гость -

Зато с логикой у них всё нормально.
Веруют.

0  0
3.06.2017 10:47
- гость -

Отмечается он с 381 года — с того момента, когда на Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе

Так до этого он не был един в трёх лицах? То есть это придумали люди? А у меня уже было мысли появились почитать книги о религии. Дуют же в мозги на каждом шагу, поневоле задумаешься, а теперь фигушки.

0  0
3.06.2017 10:48
- гость -

19.06.2016 17:44
- гость -
чеканушка?

0  0
3.06.2017 10:50
- гость -

У некоторых молитвенные чтения больше похожи на сходку нароманов после принятия дозы. Пляшут, трясутся, завывают, аж страшно.

0  0
3.06.2017 10:52
- гость -

19.06.2016 17:44
- гость -
Бесноватым нет покоя и в святые праздники, всё норовят заклеймить и очернить Cвятое Православие.... Себя меняйте , убогие, не Веру Христову! С праздником Святой Троицы, православные ! Любви и всепрощения вам!

Рекомендуется отказаться от сторонних дел, которые отвлекают от общения с богом, и посетить храм. К примеру, если этому мешает сильное вовлечение в социальные сети, то от них нужно отказаться.

Вот 17:44 корёжит тебя, плохо молишься.

0  0
3.06.2017 11:03
- гость -

3.06.2017 10:36 у них религия молодая(на 600 лет младше христ.) агрессивная(мочи неверных) мужская , похожая на игру по сплочению коллектива, на ранней стадии развития народов это помогает захватить жизненное пространство и сформироваться как нация. не знаю верят ли они реально или играют на публику , но бухают, курят траву, прелюбодействуют, кичатся роскошью и нарушают прочие табу они поболее нашего!

0  0
3.06.2017 11:03
- гость -

Богов не существует. Их придумали буржуи и всякие царьки чтобы подчинить себе малограмотную бесплатную рабсилу. А насчет троицы, это вещь хорошая - сообразить на троих.

0  0
3.06.2017 11:08
- гость -

говорят, нашествие бабочек намедни было из живота попа нектария , когда журналюги шпилили его за крузак

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