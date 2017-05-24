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Как спастись от комаров?

, ИА "Амител"
Существует большой выбор средств от комаров, но всегда нужно помнить о противопоказаниях


Эксперты предупреждают жителей Алтайского края о грядущем нашествии комаров летом 2017 года. "Многое будет зависеть от второй волны паводка. Она, по прогнозам, будет обильной. Значит, на пойме Оби вновь останутся многочисленные мелкие хорошо прогреваемые водоемы, которые являются рассадниками комаров. Следовательно, вероятность того, что комаров будет много, высока", — пояснила доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова. Уже сегодня барнаульцы жалуются на обилие этих кровососущих насекомых. Какие средства помогают от комаров и что делать, если вас уже укусили, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое репелленты и как они помогают?
Препараты репелленты представлены на рынке в огромном количестве. Эти вещества защищают от насекомых, отпугивая их от потенциальной жертвы. Репелленты предназначены для нанесения на ткань и открытые участки кожи, поэтому в их составе нет ядов. Они представлены в виде лосьонов, аэрозолей, гелей, мазей, кремов и твердых карандашей.

Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию и уточнить, можно ли данное средство использовать детям, беременным и кормящим. Уточните максимальное количество применений в сутки и нет ли ограничений по площади. По данным медиков, 12% людей страдают аллергической реакцией на инсектициды.

С точки зрения эффективности разницы между кремом и спреем нет. Всё зависит от ваших предпочтений и удобства. К примеру, если вы уже нанесли на кожу солнцезащитный крем, поверх его слоя лучше применить спрей против комаров. Репеллентный крем на кожу наносится тонким слоем, нельзя втирать и наносить такой крем на поврежденную кожу.
Синтетические средства защиты от комаров более популярны из-за простоты использования. Обычно кремы для кожи обеспечивают защиту до трех часов, а аэрозоли, которые наносятся на одежду, держатся около четырех часов.
2
Что такое фумигаторы и как их использовать?
Фумигаторы — это средства, которые убивают насекомых своими ядовитыми парами или дымом. Существует несколько их разновидностей. Большинство работают от электричества. Включенный в электророзетку прибор, нагреваясь, выделяет пары из специальной пластины, которые являются безвредными для человека, но уничтожают насекомых.

Также производят фумигаторы и в виде спирали, которую надо поджечь, и она, тлея, распространяет вокруг себя губительный для комаров и мошки дым. Такое устройство отлично подходит для дачной беседки, его можно взять с собой в поход, чтобы выкурить перед сном комаров из палатки.
3
Какие есть эффективные народные средства?

К натуральным средствам защиты от комаров относятся: ванилин, масло аниса, эвкалипта. Все они отпугивают комаров своим сильным запахом. Практикуется применение как масел, так и экстрактов этих растений, которыми обрабатываются открытые участки тела. Предварительно средства можно смешать с кремом, чтобы облегчить нанесение.

Отпугивают насекомых и запах валерианы и табачный дым.

Сто граммов камфары, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

Можно также использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика.

Кстати, можно посадить под окнами вашего дома бузину или грядку томатов. Свежие ветки бузины приносите в комнаты, они отпугивают комаров точно так же, как и запах листьев томата.

4
Что делать, если комары покусали и все чешется?
Зуд от укуса комара можно снять раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), нашатырного спирта (наполовину с водой) или бледно-розовым раствором марганцовки.

Места укусов можно смазать кефиром или простоквашей.

Хорошо снимают боль и зуд от укуса слегка размятые свежие листья черемухи, подорожника, петрушки или мяты.

И не забывайте про старый добрый бальзам "Звездочка". Он, кстати, также отлично отпугивает комаров.

Впервые опубликовано в 17.06.2017

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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