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Что такое Медовый Спас и какие приметы и традиции с ним связаны?

, ИА "Амител"
Именно после Медового Спаса разрешалось есть мёд и сеять озимые


Медовый Спас будут отмечать православные 14 августа. Что это за праздник, что принято делать в этот день и какие приметы, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в постоянной рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Что такое Медовый Спас?
Спас – это сокращенная форма слова Спаситель, поэтому под словом Спас подразумевается Иисус Христос. Спасами называют летние праздники, посвященные Христу.

Возникновение этого праздника объясняется тем, что в Константинополе в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению многих заболеваний. Так установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду, чтобы прогнать все болезни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице также связано со знамениями от икон, которые предвосхитили победу великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, а византийского императора Мануила – над сарацинами в 1164 году.

В народе праздник получил название Медовый Спас, поскольку соты в ульях к середине августа были заполнены и пасечники приступали к сбору меда. В храмах происходило его освящение в благодарность Богу за новый урожай. Считается, что этот мед обладает большой силой. Он дает здоровье, способен избавить от тяжелых болезней.
2
Когда празднуют Медовый Спас?
Ежегодно Медовый Спас празднуют 14 августа, по старому стилю он выпадал на 1 августа. В этот же день начинается самый короткий пост – Успенский.
3
Почему он стал Мокрым и Маковым?
Медовый Спас также именуют Мокрым, поскольку в этот день происходит освящение воды. Кроме того, в этот день начинали собирать урожай мака, поэтому этот Спас называют еще маковым, или Маковеем.
4
Какие приметы связаны с Медовым Спасом?

С этим православным праздником связано очень много примет. Одна из них гласит, что только с 14 августа можно начинать сеять озимые культуры. Если это сделать раньше, то они не взойдут.

В Первый Спас люди обязательно купались, так как вода обладает в этот день целебными свойствами. Вместе с тем Медовый Спас считается началом осени, так как с этого дня начинает выпадать холодная роса, вода в реке остывает, каждый день становится холоднее и купания после 14 августа были запрещены.

Также существует поверье, что мак для выпечки в Первый Спас обладает целебными свойствами, если собирать его именно 14 августа. Им также раньше обсыпали домашний скот, чтобы уберечь его от дурного глаза.


Впервые текст опубликован 1.07.2016


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Комментарии

2.07.2016 11:52
- гость -

Мёд несет здоровье человеку.
Зачем святить то , что свято изначально?

1  0
8.08.2016 11:39
- гость -

опять что-то отмечают. А спросишь знание библии, так стоят мычат.

0  0
8.08.2016 12:46
- гость -

а корни в язычестве

0  0
8.08.2016 13:18
- гость -

Примета: на площади перед дворцом спорта ярмарки по продаже меда...

0  0
14.08.2017 09:54
- гость -

Медок это очень хорошо

0  0
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