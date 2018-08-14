Медовый Спас будут отмечать православные 14 августа. Что это за праздник, что принято делать в этот день и какие приметы, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в постоянной рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".
Возникновение этого праздника объясняется тем, что в Константинополе в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению многих заболеваний. Так установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду, чтобы прогнать все болезни.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице также связано со знамениями от икон, которые предвосхитили победу великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, а византийского императора Мануила – над сарацинами в 1164 году.
В народе праздник получил название Медовый Спас, поскольку соты в ульях к середине августа были заполнены и пасечники приступали к сбору меда. В храмах происходило его освящение в благодарность Богу за новый урожай. Считается, что этот мед обладает большой силой. Он дает здоровье, способен избавить от тяжелых болезней.
С этим православным праздником связано очень много примет. Одна из них гласит, что только с 14 августа можно начинать сеять озимые культуры. Если это сделать раньше, то они не взойдут.
В Первый Спас люди обязательно купались, так как вода обладает в этот день целебными свойствами. Вместе с тем Медовый Спас считается началом осени, так как с этого дня начинает выпадать холодная роса, вода в реке остывает, каждый день становится холоднее и купания после 14 августа были запрещены.
Также существует поверье, что мак для выпечки в Первый Спас обладает целебными свойствами, если собирать его именно 14 августа. Им также раньше обсыпали домашний скот, чтобы уберечь его от дурного глаза.
Впервые текст опубликован 1.07.2016
Комментарии
Мёд несет здоровье человеку.
Зачем святить то , что свято изначально?
опять что-то отмечают. А спросишь знание библии, так стоят мычат.
а корни в язычестве
Примета: на площади перед дворцом спорта ярмарки по продаже меда...
Медок это очень хорошо