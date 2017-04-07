Что значит в тестовом режиме?

Речь идет о том, что изначально систему протестируют в трех российских городах, куда чаще всего приезжают туристы: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

На первом этапе в проекте будет участвовать около 40 торговых точек. Далее количество городов будет расширено. С помощью tax free власти намерены повысить интерес туристов к российским товарам.

Tax free будет распространяться на все товары, кроме подакцизных. Однако Минфин сделал исключение для алкогольной продукции в рамках пилотного запуска системы.