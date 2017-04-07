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Система tax free широко распространена за границей и позволяет частично вернуть потраченные во время шопинга деньги. Уже осенью эта система может заработать в нескольких российских городах. Что такое tax free, как получить вычет и в каких городах его запустят в России, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Это международная система возврата налога на добавленную стоимость. Получить возврат до 20 % от общей суммы покупки могут иностранные граждане в разных странах мира. В этой системе работы несколько операторов, в том числе Global Blue, Premier Tax Free, Eurorefund.
Во всех странах — членах Евросоюза, а также в Австралии, Аргентине, Белоруссии, Израиле, Ливане, Марокко, Мексике, Сингапуре, Турции, Южной Корее, Японии, США.
Этой осенью в нашей стране тоже планируется впервые опробовать систему tax free. Соответствующий законопроект направят в Госдуму в начале мая. Если депутаты его примут, то система возмещения НДС иностранным покупателям начнет работать с 1 октября 2017 года в тестовом режиме.
Речь идет о том, что изначально систему протестируют в трех российских городах, куда чаще всего приезжают туристы: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
На первом этапе в проекте будет участвовать около 40 торговых точек. Далее количество городов будет расширено. С помощью tax free власти намерены повысить интерес туристов к российским товарам.
Tax free будет распространяться на все товары, кроме подакцизных. Однако Минфин сделал исключение для алкогольной продукции в рамках пилотного запуска системы.
Главное условие — получить квитанцию на возврат в магазине во время покупки. О том, может ли продавец выдать вам бланк, спрашивайте на месте. Даже если вы не владеете иностранным языком, сказанное на русском "такс фри" сразу станет понятным на любом языке.
Квитанцию нужно заполнить печатными латинскими буквами и корректно. Потребуются данные загранпаспорта, сумма покупки, размер НДС и сумма возврата. Не забывайте взять кассовый чек.
В некоторых странах есть минимальная сумма покупки в одном чеке для получения квитанции. Кстати, в России сумма покупки, с которой можно будет получить возмещение НДС, составит 10 тысяч рублей.
Уже в аэропорту (или на вокзале) на таможне необходимо получить штамп на квитанцию. Вас могут попросить предъявить покупки, кассовый чек и паспорт.
Как правило, на получение вычета у вас есть три месяца с даты совершения покупки.
Вы можете это сделать прямо в аэропорту, на вокзале, если там есть пункт Tax Free Refund или VAT Refund. Второй вариант — на кредитную карту. Для это необходимо запечатать квитанцию с печатью таможни и кассовый чек в конверт tax free и опустить его в специальный ящик в том же аэропорту. И, наконец, можно получить возврат в российском банке (Мастер-Банк, Банк Интеза, СМП Банк), предоставив туда имеющиеся документы, а также российские и загранпаспорта.
Впервые материал был опубликован 15 июля 2016 года в 12:07.
Комментарии
Зачем нам эта статья если только иностранцы смогут налог вернуть?!
круто