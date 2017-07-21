Православные верующие 21 июля отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Эта икона входит в перечень наиболее древних русских святынь. О том, что это за икона и чем она прославилась, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Лик поместили в Успенском соборе, расположенном в Казани. В 1904 году икону похитили из-за драгоценного обрамления, а сам лик уничтожили.
Казанская икона отличается от других тем, что Богомладенец изображен стоящим по левую сторону от матери. При этом его правая рука поднята, что символизирует благословение.
Божественный праздник, связанный с иконой Казанской Богоматери, принято отмечать дважды в году. 21 июля празднуют явление ее образа. В Казани проходит крестный ход вокруг казанского Кремля. Поскольку сама икона была утеряна, сейчас для этой процессии используют ватиканский список, который был возвращен в Россию после нахождения за рубежом. В Казань специально к этому дню съезжается много народа, но служения в честь этой иконы проходят по всей стране. Она любима верующими людьми и остается одной из самых почитаемых даже сегодня.
Вторую дату, связанную с иконой, отмечают 4 ноября. Осенью 1612 года князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин освободили Москву от польско-литовских оккупантов. Перед наступлением решающего боя российские полки молились божественному образу, благодаря которому и была одержана победа. В честь заступничества Святой был установлен праздник, отмечаемый с 1649 года по всей Руси.
Впервые о ее силе заговорили сразу после находки. По легенде, участие в крестном ходе, когда икону переносили из сгоревшего дома в Успенский собор, принимали двое слепых. Коснувшись иконы, они прозрели. После этого икону стали использовать для лечения слепоты и других недугов.
В надежде на помощь обращаются к лику Божией Матери верующие при проблемах в семье, проблемах со здоровьем. Ею же благословляют на прочный брак молодоженов. У иконы родители просят защиты высших сил для детей.
Впервые опубликовано 21.07.2016
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