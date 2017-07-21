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Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют?

, ИА "Амител"
В древние времена к ней обращался с просьбой о помощи не только народ, но и князья и цари


Православные верующие 21 июля отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Эта икона входит в перечень наиболее древних русских святынь. О том, что это за икона и чем она прославилась, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
История появления
Казанская икона Божией Матери была обнаружена в 1579 году. Маленькой девочке во сне явилась Богоматерь и попросила ее сходить к разрушенному после пожара дому и отыскать там икону. Ребенку никто не поверил, но на вторую ночь сновидение повторилось. Тогда семья отправилась на указанное место и на пепелище обнаружила икону. Несмотря на то, что все в доме выгорело дотла, икона уцелела и сохранила все свои краски.

Лик поместили в Успенском соборе, расположенном в Казани. В 1904 году икону похитили из-за драгоценного обрамления, а сам лик уничтожили.

Казанская икона отличается от других тем, что Богомладенец изображен стоящим по левую сторону от матери. При этом его правая рука поднята, что символизирует благословение.
2
Как и когда проходит празднование?

Божественный праздник, связанный с иконой Казанской Богоматери, принято отмечать дважды в году. 21 июля празднуют явление ее образа. В Казани проходит крестный ход вокруг казанского Кремля. Поскольку сама икона была утеряна, сейчас для этой процессии используют ватиканский список, который был возвращен в Россию после нахождения за рубежом. В Казань специально к этому дню съезжается много народа, но служения в честь этой иконы проходят по всей стране. Она любима верующими людьми и остается одной из самых почитаемых даже сегодня.

Вторую дату, связанную с иконой, отмечают 4 ноября. Осенью 1612 года князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин освободили Москву от польско-литовских оккупантов. Перед наступлением решающего боя российские полки молились божественному образу, благодаря которому и была одержана победа. В честь заступничества Святой был установлен праздник, отмечаемый с 1649 года по всей Руси.
3
Кому помогает икона?
В наши дни в храмах по всему миру используются копии чудотворного образа. В истории сохранилось много сведений, когда икона Казанской Божией Матери появлялась сама собой. В этих местах строили часовни или храмы, где с людьми происходили чудеса.

Впервые о ее силе заговорили сразу после находки. По легенде, участие в крестном ходе, когда икону переносили из сгоревшего дома в Успенский собор, принимали двое слепых. Коснувшись иконы, они прозрели. После этого икону стали использовать для лечения слепоты и других недугов.

В надежде на помощь обращаются к лику Божией Матери верующие при проблемах в семье, проблемах со здоровьем. Ею же благословляют на прочный брак молодоженов. У иконы родители просят защиты высших сил для детей.

Впервые опубликовано 21.07.2016


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