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Максимальная разрешенная норма содержания алкоголя в крови водителей в России была отменена 26 июля 2010 года. Спустя несколько лет "сухой закон" смягчили, установив допустимое количество промилле в выдыхаемом водителем воздухе. Значит ли это, что управлять транспортом теперь можно подшофе и какая ответственность предусмотрена за езду в состоянии алкогольного опьянения, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Слово "промилле" произошло от латинского "pro mille", что означает одну тысячную долю какого-либо числа, обозначаемую знаком ‰. В промилле определяется степень опьянения водителя.
Уровень алкоголя в организме человека можно измерить, взяв анализ крови либо анализ выдыхаемого воздуха. Определение по крови является более точным, его проводят медработники. Сотрудники ГИБДД используют дыхательные анализаторы алкоголя, которые в народе известны как алкотестеры. Они определяют количество паров алкоголя в единице объема воздуха.
На сегодняшний день, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, допустимая норма алкоголя при управлении транспортным средством составляет 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Это связано с тем, что существует ряд продуктов, которые показывают небольшое количество промилле, даже если вы не употребляли алкоголь. Например, выпив стакан кваса или съев горький шоколад, водитель мог получить не только штраф, но и лишиться права управлять авто.
Но не стоит думать, что правила позволяют выпить рюмку водки, перед тем как сесть за руль. Минимальную норму установили для того, чтобы защитить водителей, у которых может быть обнаружен фоновый алкоголь от приема лекарств. Кроме того, в эту цифру заложена возможная погрешность алкотестеров.
Стоит помнить, что прибор ГИБДД анализирует выдыхаемый воздух, но не кровь, а это разные показатели. Бывает, что в воздухе алкоголь определяется, а в крови его нет. Если взять водку в рот и выплюнуть, в выдыхаемом воздухе алкоголь будет еще 20 минут. Если выпить корвалол, алкотестер покажет алкоголь в выдыхаемом воздухе, хотя в крови его не будет – спирт окислится в желудке и в кровь не попадет.
Какие это продукты?
Квас — 0.4 промилле
Безалкогольное пиво — 0.2 промилле
Кумыс — 0.3 промилле
Спрей-освежитель — 0.4-0.5 промилле
Конфеты с коньяком — 0.3 промилле
Шоколадная конфета — 0.1 промилле
Спиртосодержащие лекарства, настойки — 0.1 промилле
Апельсин — 0.17 промилле
Кефир — 0.2 промилле
Сигарета — 0.2 промилле
Черный хлеб с колбасой — 0.2 промилле
Ромовая баба – 0.3 промилле
Соки – 0.4 промилле
Скорость выведения алкоголя из организма зависит от пола человека, его веса, количества съеденной до этого пищи и индивидуального обмена веществ. На скорость выведения также влияет, кушал ли человек перед приемом алкоголя. Если желудок был пуст, то алкоголь за считанные минуты попадает в кишечник, всасывается в кровь и быстро выводится. То есть человек сразу опьянеет и быстро протрезвеет. Если же желудок полный, алкоголь остается в нем вместе с пищей, пока она не переварится, человек может не пьянеть быстро, но это состояние длится дольше.
Если допустимое количество промилле за рулем будет превышено, водителю выпишут штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишат водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено и для тех граждан, которые отказываются от освидетельствования.
При повторном нарушении штраф составит уже от 200 до 300 тысяч рублей. За передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения с водителя возьмут штраф в размере 30 тысяч, а также лишат прав сроком от 18 до 24 месяцев.
Впервые материал был опубликован 26.07.16 г. в 19:38.
Комментарии
полный бред
0,16 не промилле а мг на литр. амик исправте
где нормальные недорогие , точные, алкотестеры в продаже для самоконтроля?
26.07.2017 09:56
месный
нормальный не может быть недорогим
26.07.2017 10:06
- гость -
А с какого фига тогда такое суровое наказание за то, что проконтролировать не в состоянии. Хотите чтобы все с меньше 0.16 ездили - давайте субсидируйте на госуровне недорогую цену нормального алкотестера. Или отличайте как хотите пьяного от того кто с похмелья, причём гарантированно, без ошибок. При СССР отличали!
26.07.2017 10:11
месный
конченная алкашина?
если ты знаешь, что тебе завтра за руль с утра, то нахрена ты вечером синячишь как в последний раз? не пей перед поездками и никакого контроля не потребуется.
Не бухайте вечером и ни какой алкотестер вам не покажет ни промилле, ни мг. на литр воздуха. А всё перечисленное из списка выше можно смело пить литрами даже утром перед тем, как сесть за руль. А уж если нет мочи не пить, то автобус - это ваш вид транспорта, или 30 килорулей в казну (если не повезет)!
дорогой школьник вы в курсе что выходных всего два, а у кого-то и того один.
Если человек поехал на дачу/природу пожарить шашлычёк и запить его коньячком то как ему быть если на следующий день нужно ехать обратно, а нарушать не хочется? Причём ехать не с утра, но как гарантированно не нарушить. Чем проверить себя? И давай отличать синячишь от культурно выпить - это очень разные вещи.
26.07.2017 10:21
месный
дорогой алкач, если ты не можешь не бухать, то езди на сад на автобусе. пока с сада до машины доберешься протрезвеешь.
з.ы. мне 41
месный снова страдать начал что бухать за рулем нельзя...
26.07.2017 10:21
месный
очередной бред от "месного".
просто не представляю, что у человека в голове тврится, чтобы такое постоянно буровить.
тебе русским языком в ПДД сказано - пить и управлять ТС - несовместимые вещи.
норму содержания ввели ТОЛЬКО для того, чтобы не наказывать тех, у кого эндогенный алкоголь вырабатывается, или остаются фоновые следы от употребления НЕАЛКОГОЛЬНОЙ продукции. тебе же и таблицу привели сколько и в чём содержится, и про период выведения.
теперь тебе понятно или еще разжевать?
напоминаю: бухому за руль нельзя. и даже с похмелья. пешком ходи, или на ОТ, или если лавэ есть - на таксомоторе.
26.07.2017 10:21
месный
Ты сам себе не доверяешь, и требуешь от гос-ва алкотестер? Тебя ни куда дышать не заставляют, если у тебя нет запаха и ты адекватный. За 17 лет один раз дышал в трубочку, после ДТП.