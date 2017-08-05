Торговля арбузами бойко идет в Барнауле. За полосатой ягодой на улицах выстраиваются целые очереди. Но большинство покупателей даже не имеют представления, как правильно его выбрать. Если вы не хотите угодить на больничную койку после того, как отведаете этого "полосатика", тогда наша инструкция для вас.

1 Где покупать арбузы?



Читайте также: Жарим, перчим и подаем с мясом: как еще можно неизбито приготовить арбуз?



Советуем покупать арбузы в магазинах и оборудованных палатках. "Полосатики" в палатках должны быть разложены на настилах на уровне не ниже 15 сантиметров от земли (мужчины, носите с собой рулетку, дамам можно бросить в сумочку сантиметр), чтобы пыль и грязь не оседали на ягоде. Едете вы, предположим, на дачу. А вдоль дороги то и дело стоят подложки с арбузами. Так вот! Не вздумайте их покупать. Бахчевые культуры быстро впитывают загрязнители из окружающей среды. Тяжелые металлы, содержащиеся в автомобильных выхлопах, попадают в арбуз буквально за несколько часов. Все это грозит пищевым отравлением.Советуем покупать арбузы в магазинах и оборудованных палатках. "Полосатики" в палатках должны быть разложены на настилах на уровне не ниже 15 сантиметров от земли (мужчины, носите с собой рулетку, дамам можно бросить в сумочку сантиметр), чтобы пыль и грязь не оседали на ягоде.

2 А какие микробы и грязь, если я его вымою? Такие. Жуткие! Они проникают в арбузы через микротрещины, которые вы можете даже не заметить. Сочная мякоть – это идеальная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. В итоге человеку это грозит заражением острыми кишечными инфекциями.

3 Все понятно. А когда же покупать арбузы? Наберитесь терпения и не покупайте их раньше середины августа. Именно тогда наступит арбузный сезон. Сейчас велика вероятность отравления нитратами (Нитраты – это соли азотной кислоты, которые не несут сами по себе угрозу здоровью, поскольку являются естественными составляющими пищевых продуктов растительного происхождения и воды, ускоряют срок созревания овощей и фруктов – прим. ред.).



Избыточное попадание в организм нитратов способствует восстановлению их до нитритов (Нитриты – нитраты, попадая в организм вместе с пищей, восстанавливаются до солей азотной кислоты – нитритов, становясь ядом. Нитриты действуют на весь организм, особенно на иммунную систему, нарушают обмен веществ, очистительную функцию печени – прим. ред.), обладающих в 100 раз более токсичными свойствами.



Нитриты нарушают транспортную функцию крови, приводят к кислородному голоданию тканей. Первыми признаками отравления являются тошнота, рвота, понос, синюшность ногтей, губ, лица, головная боль.

4 А как же распознать арбуз с нитратами? На глаз сделать это практически невозможно. По информации Алтайского Роспотребнадзора, у перекормленного нитратами арбуза корка с интенсивно темно-зелеными полосами. Еще о наличии в арбузе нитратов можно судить в основном по разрезанному плоду. Пропитанный вредными химикатами арбуз обычно очень яркий, а мякоть размягченная и отдает легким фиолетовым оттенком, прожилки в нем желтого или белого цвета.



Но лучше всего не рисковать и покупать арбузы примерно после 15 августа. К тому времени они уже поспеют естественным образом.

5 А можно же посмотреть на кусочек? Нет, делать этого не стоит. Действительно, многие продавцы вырезают квадратный кусок арбуза, чтобы показать покупателю спелость. Но, как мы уже рассказывали, арбуз моментально впитывает в себя бактерии и пыль. Ко всему прочему плюсуем грязь с ножа. Пока вы донесете арбуз до дома, там успеют произойти все необходимые процессы, которые обеспечат вашей семье отравление. Сочувствуем, если так.

6 Разобрались. А что, если все-таки купили такой арбуз? Идите в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Оно находится по адресу: ул. М. Горького, 28. Можете позвонить в общественную приемную: 24-99-59, 66-54-27 или оставить обращение на сайте управления.

7 А что там должно быть с хвостиком? Самое главное, чтобы хвостик в принципе был, так как он является показателем зрелости. Желтоватый сухой хвостик – арбуз уже созрел. Если хвостик зеленый – арбуз сорвали еще зеленым.



Кстати, арбузы различают по половому признаку и считается, что "девочки" всегда слаще (мы, девочки, всегда это знали). Такие арбузы приплюснутые, а косточки в них мелкие. "Мальчики" всегда крупные и немного вытянуты по вертикальной оси, проходящей через хвостик.

8 И какого размера идеальные арбузы? Идеальными арбузами в нашем климате считаются средние плоды весом от пяти до семи килограммов. Слишком маленькие обычно недостаточно сладкие, а большие могли "накормить" нитратами.

9 Говорят, можно по стуку определить спелость. Это так? Да, зрелый арбуз издает гулкий звук при постукивании. А если арбуз чуть-чуть сжать сверху и снизу, то он слегка затрещит. Значит, спелый.









