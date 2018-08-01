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Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие

, ИА "Амител"
Россия отмечает День инкассатора 1 августа

'Фото: plusworld.ru


77 лет назад в СССР была создана служба инкассации. Сегодня мы часто встречаем в магазинах, у банкоматов этих с виду холодных и отстраненных, всегда в форме и всегда при оружии людей. Вроде вполне понятная профессия, но кое-чего о них мы не знаем. Например, когда они имеют право стрелять.

1
Кто такие инкассаторы?

Инкассатор — это сотрудник специализированной организации (например, банка или Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ). Он отвечает за сбор и транспортировку наличных, ценных бумаг и драгоценных металлов между банками, организациями и банками. Инкассатор также наполняет банкомат и изымает из него деньги.

На самом деле это очень непростая работа. Во-первых, физически: постоянное ношение бронежилета, оружия, иногда транспортировка тяжелого груза (мешки с металлами).

Во-вторых, психологическая: постоянная возможность преступного нападения, необходимость всегда быть бдительным, высокая материальная ответственность.

2
Что обязан делать инкассатор?

Главная задача — доставить ценный груз в целости и сохранности. Но он занимается еще и бумажной работой — оформлением сопроводительных документов.

3
Какую ответственность несет инкассатор?

Инкассатор несет административную, материальную, дисциплинарную или уголовную ответственность за свою работу. В случае утери или хищения ценностей возмещение ущерба  возлагается на инкассаторскую бригаду.

4
Кого не возьмут в инкассаторы?
  • Имеющих судимость или сомнительные факты в прошлом, вредные привычки.
  • Плохо подготовленных физически.
  • Людей, которые не имеют или не смогут получить разрешение на ношение оружия.
  • Людей без прав категории В.
  • Не служивших в армии, а иногда и не имеющих опыта работы в охранных структурах.
  • Иногда работодатель требует наличия собственного травматического оружия.

Высшее образование приветствуется, но не обязательно.

Каждый новичок проходит стажировку до трех месяцев, затем сдает экзамен.

Носить оружие инкассатор может только после сдачи экзамена в отделении лицензировано-разрешительной системы УВД.

5
В каких случаях инкассатор может применить оружие?
  • Преступное посягательство на перевозимые им ценности, оружие, автомобиль
  • Преступное посягательство на жизнь и здоровье инкассатора и бригады, которая с ним работает.

О каждом факте применения оружия инкассатор обязан сообщать в полицию и находиться на месте применения до прибытия правоохранителей, если это не угрожает его жизни, здоровью или сохранению материально-технических ценностей.

6
Что запрещено делать инкассатору?
  • Применять оружие в местах массового скопления людей.
  • В рабочее время курить, употреблять алкоголь и наркотики, читать, спать.
  • Передавать свою работу или выполнять работу других лиц, даже входящих в инкассационную бригаду.
  • Пользоваться услугами или приобретать товары у компаний-клиентов в рабочее время.
  • Пускать кого-то в машину, выходить из автомобиля не в рабочей точке. Например, запрещено даже выходить по требованию сотрудника ДПС. Инкассатор обязан показать свои документы через стекло и ждать прибытия другого инкассационного автомобиля, который заберет груз. Только после этого оформляется протокол.
  • Двигаться и останавливаться не по маршруту.

Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 1 августа 2016 года.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.08.2016 10:23
гость

Хрень полная.
Берут всякую шелупонь.
Начальники вааще все пенсионеры которым это просто прибавка к пенсии. Лишь бы день прошёл тем начальникам остальное по барабану. Ага.
Потому и крадут инкасаторы мильены.
Хе хе

0  1
1.08.2016 10:25
- гость -

Но пенсионеры не простые все с большими погонами.
Ну как во всей путенской вертикале.

0  0
1.08.2016 13:24
гость

На фотографии сберовские , у их вааще греф чурка все импортное закупил.
Не хочет чурка расейских производителей поддерживать.
Хе хе.

0  0
1.08.2016 15:11
- гость -

гость 1 августа 2016 г.
10:23
Хрень полная.
Берут всякую шелупонь.

На барнаул-работе в росинкасс требуются инкассаторы - 18-20 тр.) и куча ответственности. Сколько там руководятели получают, интересно?

0  0
1.08.2016 16:13
15:11

У инкасаторов Росинкас форма чёрная. А на фото это сбербанковские.анков кие
А зря плата у руководителей это довесок к ментовской пенсии..
Там все бывшие с большими погонами, дуру гонят и зря плата хорошая...
Кактатак. Ага.

0  0
1.08.2016 16:17
- гость -

пенсионеры не простые все с большими погонами.
--------------------------------------------------------------------------
А ну ка погоны ступайте на пенсию, дай молодым дорогу....

0  0
1.08.2016 16:20
гость

Требуются инкасаторы-18-20 тысяч.
На заборе тоже написано а приглядишься дрова.
Так и тут когда устроишься будешь получать 10-12,
Что бы получать чо там написали надо отработать не один год и не факт что будешь получать.
Там хозрассчет чем меньше получает раб тем больше начальник а у н его ещё и
Ага.

0  0
1.08.2016 16:21
- гость -

Похоже здесь все в теме, с ПРАЗДНИКОМ коллеги!!!

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