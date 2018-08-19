Что такое Преображение?

Это слово происходит от греческого "метаморфосис". Переводится как "превращение в другой вид" или "изменение формы". Полное название праздника звучит так: Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преображение относится к 12 важнейшим праздникам после Пасхи, которые связаны с событиями из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии.

События Преображения описаны в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Иисус Христос взял трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна и вместе с ними взошел помолиться на высокую гору Фавор. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса увидели, как Учитель преобразился: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2).