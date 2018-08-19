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Преображение Господне: в чем смысл и традиции праздника

, ИА "Амител"
Православный праздник Преображение Господне каждый год отмечается в один и тот же день – 19 августа


Преображение Господне, или Яблочный Спас, как называют этот праздник в народе, верующие отмечают 19 августа. В этот день православные вспоминают евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа во всей Божественной славе.

1
Что такое Преображение?

Это слово происходит от греческого "метаморфосис". Переводится как "превращение в другой вид" или "изменение формы". Полное название праздника звучит так: Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преображение относится к 12 важнейшим праздникам после Пасхи, которые связаны с событиями из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии.

События Преображения описаны в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Иисус Христос взял трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна и вместе с ними взошел помолиться на высокую гору Фавор. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса увидели, как Учитель преобразился: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2).

 

2
Где находится гора Фавор?

Гора Фавор расположена в Израиле, в девяти километрах к юго-востоку от города Назарета. По преданию, именно на горе Фавор апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне. В настоящее время на вершине горы действуют два монастыря – православный и католический.

3
Когда празднуется Преображение Господне?

Преображение Господне православные празднуют всегда в один и тот же день – 19 августа по новому стилю (6 августа по старому стилю).

4
Почему праздник Преображения называют Яблочным Спасом?

В Греции и Израиле праздник Преображения Господня приходился на пору созревания винограда. Верующие приносили гроздья в храм как знак благодарности Богу. В тех странах, где виноград не растет, в храмы стали приносить и освящать яблоки. Существует специальная молитва "На освящение начаток овощей (плодов)".

5
Традиции Яблочного Спаса

На Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье. Приглашали родных и знакомых. Также существовала традиция угощать нищих – во славу Божию. Если кто-то отказывался исполнить это доброе дело, его всячески порицали: "А не дай, Боже, иметь с ними дела! Забыл он старого и сирого, не уделил им от своего богатства и малого добра, не призрел своим добром хворого и бедного!" Еще на Преображение пели песни, провожали солнце в поле.

После праздника люди щедро делились урожаем: раздавали больным, сиротам и нищим. И только в последнюю очередь ели сами.


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