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Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке

, ИА "Амител"
В каких случаях можно голосовать за другого человека, фотографировать?

Фото: Александра Черданцева. Amic.ru


А вы знаете, что на избирательном участке, где вас ждут 18 марта 2018 года, можно фотографировать? А можно ли зайти в кабинку для голосования с родственником? Или просто так посидеть на участке, посмотреть, как другие голосуют? Этот материал для вас, если не знаете.

1
Можно ли помочь проголосовать человеку, который по физическим причинам не может этого сделать сам?
Да, закон позволяет помочь проголосовать другому избирателю. Но только если вы сам избиратель, а не член комиссии, наблюдатель, кандидат, журналист, чиновник. Чтобы помочь человеку, который, например, пришел на участок, но плохо видит, нужно сообщить об этом члену комиссии. В списке избирателей сделают специальную пометку. В таком случае вам разрешено зайти даже в кабинку для голосования с этим человеком.
Читайте также: Как найти свой избирательный участок?
2
Можно ли заходить в кабинку для голосования с другим человеком?
Это запрещено, если речь не идет о случае, описанном выше. Однако, если вы с маленьким ребенком и вам не с кем его оставить, то вам не запретят зайти в кабинку с ним.
Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки
3
Можно ли фотографировать на избирательных участках?
Прямого запрета в законе нет. Однако запрещено нарушать тайну волеизъявления, а потому нельзя фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.

Читайте также: Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке

4
Можно ли на участке агитировать за кандидата или партию?
Категорически запрещено. Не позволяйте себе такого, на каждом участке есть полицейский, и у него есть полное право составить на вас протокол об административном нарушении.
Читайте также: Круиз, вброс и другие нарушения, которые могут произойти в день выборов
5
Можно ли на участке находиться просто так?
В законе не прописано, как долго избиратель может находиться на участке. Однако прописан круг лиц, которые имеют право быть там все время. Это члены комиссии, кандидаты, наблюдатели, полицейские и журналисты. Вас никто не будет торопить, пока вы изучаете информацию о кандидатах, определяетесь, за кого голосовать, но и пробыть на участке необоснованно долгое время тоже не дадут.

Читайте также: Кто и как может проголосовать на выборах президента дома?

6
А еще на участке запрещено...
Пить, курить, нарушать общественный порядок, мешать работе членов комиссии, полицейских, журналистов и наблюдателей.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 8 сентября 2016 г., в 10:11.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.09.2016 10:15
- гость -

Пункт 5 забавный, я могу прийти в 08:01, то есть буду не все время, а на одну минуту меньше, взять бюллетень и проголосовать за минуту до окончания, какие основания меня выгнать?

0  0
8.09.2016 10:23
- гость -

А бюллетени на память можно взять?

0  0
8.09.2016 10:32
Samatron

а покемонов можно ловить?

0  0
8.09.2016 10:46
- гость -

А естественную нужду справлять можно???

0  0
8.09.2016 10:49
- гость -

гость - 10:46
Писить, какать в туалете, поесть - в буфет. Простые правила облегчат вам жизнь в любом месте...

0  0
8.09.2016 10:52
Дядька

Растелим газетку на урне....Рыбку там, пивка... беломору пачку... Постоим душевно!)))

0  0
8.09.2016 10:54
- гость -

Фотокамера - это и "шпионская штучка", и источник опасного излучения...так считают некоторые СМИ

0  0
8.09.2016 11:05
Сумрачный гений

- гость - 8 сентября 2016 г.
10:46 А естественную нужду справлять можно???

Можно, но только в кабинке, результаты "смыть" в урну... это я про естественную нужду волеизъявления...

0  0
8.09.2016 11:08
Сумрачный гений

Samatron
зарегистрированный
8 сентября 2016 г.
10:32 а покемонов можно ловить?

Ловить - нет, только чпокать

ЗЫ Кого подразумеваете под "покемонами" на избирательном участке?

0  0
8.09.2016 11:09
Сумрачный гений

8.09.2016 10:52
Дядька
Растелим газетку на урне....Рыбку там, пивка... беломору пачку... Постоим душевно!)))

Дядька, как думаешь, это в гарантированную свободу волеизъявления входит?

0  0
8.09.2016 11:16
Дядька

По моему внутреннему ощущению-да! Для остальных не знаю, хотя уверен... многие бы присоединились )))

0  0
8.09.2016 11:24
Сумрачный гений

Дядька, тут беда в том, что употреблять в общественном месте антизаконно и негуманно. Ведь не у всех есть возможность присоединится в силу разных причин сводящихся к отсутствию лишних свободных денег, которых нет, но мы держимся

0  0
8.09.2016 11:54
Дядька

У дядьки тоже немного, наблюдатели от партий пусть скинутся, для поднятия рейтинга))))

0  0
8.09.2017 08:00
- гость -

У нас в подъезде едросята раскидали фейковые листовки якобы от ЛДПР. Это не запрещени избирательным законодательством?

0  0
8.09.2017 08:33
Пионер

У нас в подъезде едросята раскидали фейковые листовки якобы от ЛДПР.

Едрисят поймать. Заставить убрать подъезд. Надо же когда-то им начинать работать.

0  0
8.09.2017 08:58
- гость -

- 10 сентября - это обычный день календаря. Расслабьтесь и получайте удовольствие, от россиян в России уже давно ничего не зависит.

0  0
8.09.2017 09:05
- гость -

. Расслабьтесь и получайте удовольствие, от россиян в России уже давно ничего не зависит.

Вот благодаря тем, кто расслабился и получает удовольствие, от россиян ничего и не зависит.

0  0
8.09.2017 10:30
- гость -

"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать" М. Твен.

0  0
8.09.2017 10:30
- гость -

Пойду на выборы только в одном случае, если будет графа "ПРОТИВ ВСЕХ", достали уже эти барыги! которые идут продвигать свои интересы.

0  0
8.09.2017 10:32
- гость -

ЕдРО уже себе 140% обеспечили или нет?

0  0
8.09.2017 10:33
- гость -

!46%. И это только на дострочном голосовании.

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