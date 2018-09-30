Православные христиане ежегодно 30 сентября отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Все они погибли за свою веру. Рассказываем историю этого Дня памяти в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

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Через какие страдания пришлось пройти мученицам?

История относит нас к событиям, которые развернулись в Италии. Вдова София с малых лет начала прививать трем дочерям любовь к Богу. Она была христианкой и своих дочерей назвала в честь главных христианских добродетелей – Пистис, Эльпис, Агапэ, что в переводе с греческого означает Вера, Надежда, Любовь.



В те времена в языческой Италии были суровые гонения на христиан, но, несмотря на это, девочки в юном возрасте начали исповедовать христианство. В 137 году н. э. об этом узнал римский император Адриан. Правитель приказал привести их к себе и попытался уговорить их отречься от веры. Император приказал придать девочек пыткам, а их матери смотреть, как ее дочери мучаются.

Веру, которой было 12 лет, сначала сильно избили, а потом начали отрезать части тела. Затем Веру бросили на раскаленный лист металла. Но все эти страдания не заставили ее отречься от Бога. Тогда ее бросили в кипящий котел, а после отрубили ей голову.



Средняя сестра Надежда, которой было 10 лет, и девятилетняя Любовь перенесли такие же пытки. Софии отдали тела обезглавленных девочек. Похоронив своих детей, она не отходила ни на минуту от их могил. На третий день женщина умерла от душевных страданий. Верующие люди похоронили ее рядом с могилами ее девочек.



Церковь причислила Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию к лику святых мучениц. Их мощи с 777 года н. э. находятся в монастыре в местечке Эшо во Франции.