Православные христиане ежегодно 30 сентября отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Все они погибли за свою веру. Рассказываем историю этого Дня памяти в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
В те времена в языческой Италии были суровые гонения на христиан, но, несмотря на это, девочки в юном возрасте начали исповедовать христианство. В 137 году н. э. об этом узнал римский император Адриан. Правитель приказал привести их к себе и попытался уговорить их отречься от веры. Император приказал придать девочек пыткам, а их матери смотреть, как ее дочери мучаются.
Веру, которой было 12 лет, сначала сильно избили, а потом начали отрезать части тела. Затем Веру бросили на раскаленный лист металла. Но все эти страдания не заставили ее отречься от Бога. Тогда ее бросили в кипящий котел, а после отрубили ей голову.
Средняя сестра Надежда, которой было 10 лет, и девятилетняя Любовь перенесли такие же пытки. Софии отдали тела обезглавленных девочек. Похоронив своих детей, она не отходила ни на минуту от их могил. На третий день женщина умерла от душевных страданий. Верующие люди похоронили ее рядом с могилами ее девочек.
Церковь причислила Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию к лику святых мучениц. Их мощи с 777 года н. э. находятся в монастыре в местечке Эшо во Франции.
По обычаю, полагалось плакать о судьбе родных и близких в память о Софии, страдавшей и оплакивавшей своих дочерей. Также верующие считали, если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года ничего плохого не случится.
Принято считать, что икона Вера, Надежда, Любовь и мать София во многом помогает, если к ней обратиться с искренней молитвой. Через эту икону обращаются к святым с просьбой о создании и сохранении семьи. Она помогает тем, кто хочет иметь детей. Замужние женщины с детьми молятся перед иконой о здоровье всех членов семьи, о выздоровлении ребенка, об избавлении от женских болезней и заболеваний суставов. Икона поможет пережить тяжелую утрату, помолившись перед ней, избавитесь от скорби и печали.
Комментарии
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Александр Башлачев: Верка Надька и Любка
Когда дважды два было только четыре,
Я жил в небольшой коммунальной квартире.
Работал с горшком, и ночник мне светил
Hо я был дураком и за свет не платил.
Я грыз те же книжки с чайком вместо сушки,
Мечтал застрелиться при всех из Царь-пушки,
Ломал свою голову в виде подушки.
Эх, вершки-корешки! От горшка до макушки
Обычный крестовый дурак.
- Твой ход, - из болот зазывали лягушки.
Я пятился задом, как рак.
Я пил проявитель, я пил закрепитель,
Квартиру с утра превращал в вытрезвитель,
Hо не утонул ни в стакане, ни в кубке.
Как шило в мешке - два смешка, три насмешки -
Hабитый дурак, я смешал в своей трубке
И разом в орла превратился из решки.
И душу с душком, словно тело в тележке,
Катал я и золотом правил орешки,
Hо чем-то понравился Любке.
Муку через муку поэты рифмуют.
Она показала, где раки зимуют.
Хоть дело порой доходило до драки -
Я Любку люблю! А подробности - враки.
Она даже верила в это сама.
Мы жили в то время в холерном бараке
Холерой считалась зима.
И Верка-портниха сняла с Любки мерку -
Хотел я ей на зиму шубу пошить.
Hо вдруг оказалось, что шуба - на Верку.
Я ей предложил вместе с нами пожить.
И в картах она разбиралась не в меру -
Ходила с ума эта самая Вера.
Очнулась зима и прогнала холеру.
Короче стал список ночей.
Да Вера была и простой и понятной,
И снегом засыпала белые пятна,
Взяла агитацией в корне наглядной
И воском от тысяч свечей.
И шило в мешке мы пустили на мыло.
Святою водой наш барак затопило.
Уж намылились мы, но святая вода
Hа метр из святого и твердого льда.
И Вера из шубы скроила одеяло.
В нем дырка была - прям так и сияла.
Закутавшись в дырку, легли на кровать
И стали, как раки, втроем зимовать.
Hо воду почуяв - да сном или духом -
В матросской тельняшке явилась Hадюха.
Я с нею давно грешным делом матросил,
Два раза матрасил, да струсил и бросил.
Hе так молода, но совсем не старуха,
Разбила паркеты из синего льда.
Зашла навсегда попрощаться Hадюха,
Да так и осталась у
На фиг нам вашими стремные стишки? Я просто серьезно задумалась: А соглашусь ли я, чтобы мои дети лишились жизни во имя чего-либо...Нет! Не нахожу причины. НЕт такого во имя чего можно отказаться от жизни ребенка.
- гость - 30 сентября 2016 г.
13:59
На фиг нам вашими стремные стишки? Я просто серьезно задумалась: А соглашусь ли я, чтобы мои дети лишились жизни во имя чего-либо...Нет! Не нахожу причины. НЕт такого во имя чего можно отказаться от жизни ребенка.
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Все люди разные, убеждения у всех разные. Верующие больше ценят спасение души, чем своё тленное тело.
30.09.2016 17:50
- гость -
Далеко не факт что они получать спасение своей души, скорее наоборот.
Я удивляюсь, что это за бог такой, который спокойно смотрит на такие зверства и никак их не останавливает? И верующие всерьёз хотят получить спасение души у такого бога? И ведь никто из них не задаёт себе такой простой вопрос. Страх попасть в какой-то мифический ад заставляет закрывать глаза на столь очевидные вещи, оправдывать равнодушие их божества к их же страданиям. Они даже думать боятся неправильно, ведь их бог их может наказать даже за неправильные мысли. Но мне их не жалко. Ведь такие не жалеют ни себя, ни своих детей, ни кого.
30.09.2017 16:29
Элина
а если посмотреть кого кони к святым причесляют - того кто ради забавы тысячами кошек и собак убил, да чё животные - кровавое воскресенье его рук дело
Эвилина,вы осуждаете Софию,за то что привила дочерям любовь,веру,вы осуждаете тех,для кого не убий,не укради и остальные заповеди не пустой звук и буквы.Почему вы не возмущаетесь действиями тех,кто лишил жизни детей.Получается у вас поддержка тех,кто убил.
Эвилина,вы осуждаете Софию,за то что привила дочерям любовь,веру,вы осуждаете тех,для кого не убий,не укради и остальные заповеди не пустой звук и буквы.Почему вы не возмущаетесь действиями тех,кто лишил жизни детей.Получается у вас поддержка тех,кто убил.
Вот и я говорю, что у верующих нарушено логическое мышление. Где тут поддержка тех, кто убил? София привила любовь? Каким образом? Тем, что спокойно смотрела, как убивают её детей? Вы всерьёз считаете, что мифическое божество дороже собственных детей? Мне жалко только её дочерей, но не её. Мне не жалко тех верующих, которые из-за страха перед своим божеством приносят в жертву своих близких, своих детей, которые ни в чём не виноваты и ещё не могут в полной мере отдавать отчёт в своих действиях. Она могла всё это остановить, но не сделала. По вашему это святая? Вы сами не понимаете, во что верите. Вам бы разобраться в вашей вере.
Ещё раз, тля тех, кто в танке, почему ваше божество не заступилось за этих детей, почему позволило всем этим зверствам произойти? Вы как-то можете ответить на этот вопрос? Ради чего эта, так называемая святая пожертвовала собственными дочерьми, ради этого равнодушного бога?
К тому же ещё неизвестно, что произошло на самом деле. Ведь нам рассказывали в 90х о том, что в 1917 году попы пострадали за веру. Ну теперь то многим ясно, за какую веру они пострадали...
Почему вы не возмущаетесь действиями тех,кто лишил жизни детей.Получается у вас поддержка тех,кто убил.
"Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство."
Эвилина,вы так и не поняли,что мало чем отличаетесь от тех древних язычников,просто ваши гоны по современному.Вы осуждаете тех,кто верит и верует,при этом забывая о том,что не судите и судимы не будете.На этом жизненном пути каждому дается по силе его.И то что нам,людям здесь кажется часто не справедливым,особенно если это смерть наших близких, то просто иногда надо верить в то,что и всевышнему нужны хорошие люди.
И еще,друзья,враги,равнодушные- прекрасная классификация придуманная человеком,но не Богом, пред ним там все едины,и ему судить о земных делах человека.
Каким образом мать втюхала в головы своих маленьких детей любовь к богу , что они терпели пытки ради него. Зачем? Богу-то зачем пытки детей и их невообразимые страдания? И во что такое верили изверги, что ради этого чего-то отрезали части тела живым маленьким девочкам? Почему мать смогла смотреть на это? Почему богам нужны души людей и не нужны люди? Почему небеса не разверзлись и не уничтожили садистов? Куда там всяким чикатилам до верующих мракобесов. Истина тут одна: Религия-опиум для народа, т.е. наркотик и только под наркотой человек будет терпеть пытки.
.Вы осуждаете тех,кто верит и верует,при этом забывая о том,что не судите и судимы не будете
Уж кто больше верующих осуждает за неверие других? Анафема-церковное понятие. А вот неверующие обычно спокойно относятся к церкви, пока она не лезет к ним. А сейчас РПЦ-скопище врунов, воров, жирных священников с часами в миллионы рублей, не знающих, что такое Пост. А во главе фарцовщик и торговец табаком и водкой. Почему Бог не видит этого? Почему эти ворюги не боятся Бога?
Извечный вопрос - есть бог или его нет. Ставлю точку - его нет, расходимся.
Да успокойтесь вы, по новым открытиям, в 137 году еще христианства в помине не было.