Центробанк (ЦБ) в январе разослал банкам письмо с требованием подготовить банкоматы к приему карт "Мир" к 1 марта.
В письме сказано, что банки, не закончившие процесс подготовки, должны сделать это до марта и сообщить об этом регулятору.
В пресс-службе ЦБ отказались называть конкретные банки-адресаты, уточнив, что банки, являющиеся участниками национальной платежной системы "Мир", почти полностью подготовились к началу приема карт, а остальные банки завершают "донастройку".
Разбираемся, что это за карты и будет ли выгодно это бюджетникам.
Первая собственная платежная система, призванная обеспечить безопасность российской финансовой системы, начала создаваться в середине 2014 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков.
По задумке Центробанка, она должна также стать для граждан страны удобным инструментом для осуществления платежей. Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") создана 23 июля 2014 года. Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта. К настоящему времени в РФ эмитировано свыше 500 тысяч карт.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Эльвиру Набиуллину, очень важно, чтобы карты применялись в нашей национальной сети, поэтому и было принято решение перевести бюджетников на систему "Мир".
Ранее Банк России предложил законодательно обязать банки выдать до 1 января 2018 года работникам госсектора национальные карты "Мир", на которые они будут получать деньги из бюджета и внебюджетных госфондов.
По сути, никак, ведь клиенты могут также пользоваться услугами "Сбербанка", "ВТБ-24" и других банков. Осуществлять операции и снимать наличные вы можете в банкоматах и торгово-сервисной сети. Сейчас Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт "Мир". В начале 2017 года банк планирует обеспечить 100% прием карт "Мир" в своей платежной инфраструктуре.
Отметим, число банков, выпускающих карты платежной системы "Мир", к концу текущего года может составить в районе 50-60.
Комментарии
вы сожжете на банкоматах т в банкоматах и торгово-сервисной сети. И как понимать этот пассаж? По сабжу - "бюджетники будут обязаны...". У нас нормы ТК уже поменялись?
Уважаемые редакторы можете узнать причину внезапного подорожания сливочного масла в магазинах на 20-25 рублей?
http://bankir.ru/publikacii/20160808/pereidet-li-nspk-i-karta-mir-na-rossiiskuyu-kriptografiyu-10007893/
- гость - 4 октября 2016 г. 11:49 Из-за слухов о повышении пошлин на ввоз технического пальмового жира.
Какой кошмар, за дерьмо вот такое, ещё платить приходится дорого... Дожили.
к 11:57, я про "масло"
заведите корову- масла будет вагон
4.10.2016 12:02 обезъяна уже думаю об этом))
Тотальный контроль за каждой копейкой граждан. Обычная жадность власти. Никакой безопасностью здесь не пахнет.
гость - 4 октября 2016 г. 11:49
Ага, прям все бросили и побежали выяснять.
гость - 4 октября 2016 г. 12:08
Виза и мастер так же позволяют коньролировать. У тебя паранойя.
гость - 4 октября 2016 г. 12:08 Инопланетяне среди нас!!!!! Пысы-иди лечись.
Иметь несколько карт, к старым добавить МИР. В чем проблема?
У МЕНЯ ТОЛЬКО ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ.
"число банков...районе 50-60..." Я в ауте! "В районе - это местоположение, а 50-60 - количество"
обезъяна 4 октября 2016 г. 12:02 заведите корову- масла будет вагон
лучше козу - она неприхотливая)
Можно и козла домашнего доить всю жизнь, он уже привык если приучен
У Сбера самая обширная сеть банкоматов, поэтому количество 50-60 здесь никакой информации не несет. А если обяжут продавцов эту карту обслуживать, значит они должны понести на это затраты, а из этого вытекает что?
12:17, 12:18 наивный малолетка.
обезъяна 4 октября 2016 г. 12:02 заведите корову- масла будет вагон
Ага, а если зуб удалить дорого, то вырви сам, если одежда дорогая, то вырасти лён, сотки и сшей сам и т. д. Задолбали дебилы, считающие так как наш премьер, не понимающие, а на фига нам такое правительство вообще. Что, люди должны на балконе пшеницу выращивать, в гаражах коров держать, лыко драть на лапти, бизнесом заниматься, если денег не хватает. Оказывается, не один Медведев мешком звезданутый.
а на фига нам такое правительство вообще ------------- Такое правительство нужно для того, что бы Крым был ваш и Сирия то же была ваш! И что бы вы ВАТА от этого ощущения вашести сливались в путриотическом экстазе.
Казя, чтоли, под забугорным псевдонимом проблеял?
Diverдигерат,ага а все обальные и дадины рвут волосы из зада,посыпая голову пеплом из нефти за 51 бакс за баррель,хе,хе,хе! Готовь лопату,прикапывать хироев АТО,под Авдеевкой,свидомит кострюлеголовый!
Недавно открыл карту "мир" в сбербанке. Сей продукт не рекомендуют.... Столкнулся с проблемой ! С маэстро и визы невозможно было перевести на "мировскую" карту денежные средства. Сотрудники сбера ничего пояснить не смогли....