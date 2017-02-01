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Что за карта "Мир" и почему Центробанк хочет обязать бюджетников получать на нее зарплату?

, ИА "Амител"
Всех бюджетников страны переведут на новые карты в ближайшее время


Центробанк (ЦБ) в январе разослал банкам письмо с требованием подготовить банкоматы к приему карт "Мир" к 1 марта.

В письме сказано, что банки, не закончившие процесс подготовки, должны сделать это до марта и сообщить об этом регулятору.

В пресс-службе ЦБ отказались называть конкретные банки-адресаты, уточнив, что банки, являющиеся участниками национальной платежной системы "Мир", почти полностью подготовились к началу приема карт, а остальные банки завершают "донастройку".

Разбираемся, что это за карты и будет ли выгодно это бюджетникам.

1
Что за платежная система "Мир"?

Первая собственная платежная система, призванная обеспечить безопасность российской финансовой системы, начала создаваться в середине 2014 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

По задумке Центробанка, она должна также стать для граждан страны удобным инструментом для осуществления платежей. Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") создана 23 июля 2014 года. Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта. К настоящему времени в РФ эмитировано свыше 500 тысяч карт.

2
Что сказала по этому поводу Набиуллина?

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Эльвиру Набиуллину, очень важно, чтобы карты применялись в нашей национальной сети, поэтому и было принято решение перевести бюджетников на систему "Мир".

Ранее Банк России предложил законодательно обязать банки выдать до 1 января 2018 года работникам госсектора национальные карты "Мир", на которые они будут получать деньги из бюджета и внебюджетных госфондов.

3
Где будут принимать такие карты?
Эти карты обязаны будут приниматься всеми торговыми точками, теми, которые торгуют товарами и услугами. Проект российской платежной карты "Мир" приближается ко второму этапу, когда будет запущен массовый выпуск платежных средств. ЦБ планирует распространить действие карты "Мир" на территорию Евразийского экономического сообщества.
4
Как это изменит жизнь работников бюджетной сферы?

По сути, никак, ведь клиенты могут также пользоваться услугами "Сбербанка", "ВТБ-24" и других банков. Осуществлять операции и снимать наличные вы можете в банкоматах и торгово-сервисной сети. Сейчас Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт "Мир". В начале 2017 года банк планирует обеспечить 100% прием карт "Мир" в своей платежной инфраструктуре.

Отметим, число банков, выпускающих карты платежной системы "Мир", к концу текущего года может составить в районе 50-60.


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    Комментарии

    4.10.2016 11:42
    dana

    вы сожжете на банкоматах т в банкоматах и торгово-сервисной сети. И как понимать этот пассаж? По сабжу - "бюджетники будут обязаны...". У нас нормы ТК уже поменялись?

    0  0
    4.10.2016 11:49
    - гость -

    Уважаемые редакторы можете узнать причину внезапного подорожания сливочного масла в магазинах на 20-25 рублей?

    0  0
    4.10.2016 11:50
    - гость -

    http://bankir.ru/publikacii/20160808/pereidet-li-nspk-i-karta-mir-na-rossiiskuyu-kriptografiyu-10007893/

    0  0
    4.10.2016 11:51
    - гость -

    - гость - 4 октября 2016 г. 11:49 Из-за слухов о повышении пошлин на ввоз технического пальмового жира.

    0  0
    4.10.2016 11:57
    гость

    Какой кошмар, за дерьмо вот такое, ещё платить приходится дорого... Дожили.

    0  0
    4.10.2016 11:58
    гость

    к 11:57, я про "масло"

    0  0
    4.10.2016 12:02
    обезъяна

    заведите корову- масла будет вагон

    0  0
    4.10.2016 12:05
    гость

    4.10.2016 12:02 обезъяна уже думаю об этом))

    0  0
    4.10.2016 12:08
    - гость -

    Тотальный контроль за каждой копейкой граждан. Обычная жадность власти. Никакой безопасностью здесь не пахнет.

    0  0
    4.10.2016 12:16
    - гость -

    гость - 4 октября 2016 г. 11:49

    Ага, прям все бросили и побежали выяснять.

    0  0
    4.10.2016 12:17
    - гость -

    гость - 4 октября 2016 г. 12:08

    Виза и мастер так же позволяют коньролировать. У тебя паранойя.

    0  0
    4.10.2016 12:18
    - гость -

    гость - 4 октября 2016 г. 12:08 Инопланетяне среди нас!!!!! Пысы-иди лечись.

    0  0
    4.10.2016 12:23
    - гость -

    Иметь несколько карт, к старым добавить МИР. В чем проблема?

    0  0
    4.10.2016 12:25
    BLATNOI 2016

    У МЕНЯ ТОЛЬКО ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ.

    0  0
    4.10.2016 13:04
    Не филолог, но всё же

    "число банков...районе 50-60..." Я в ауте! "В районе - это местоположение, а 50-60 - количество"

    0  0
    4.10.2016 14:10
    - гость -

    обезъяна 4 октября 2016 г. 12:02 заведите корову- масла будет вагон

    лучше козу - она неприхотливая)

    0  0
    4.10.2016 14:27
    - гость -

    Можно и козла домашнего доить всю жизнь, он уже привык если приучен

    0  0
    4.10.2016 17:29
    - гость -

    У Сбера самая обширная сеть банкоматов, поэтому количество 50-60 здесь никакой информации не несет. А если обяжут продавцов эту карту обслуживать, значит они должны понести на это затраты, а из этого вытекает что?

    0  0
    5.10.2016 08:18
    - гость -

    12:17, 12:18 наивный малолетка.

    0  0
    1.02.2017 12:22
    - гость -

    обезъяна 4 октября 2016 г. 12:02 заведите корову- масла будет вагон

    Ага, а если зуб удалить дорого, то вырви сам, если одежда дорогая, то вырасти лён, сотки и сшей сам и т. д. Задолбали дебилы, считающие так как наш премьер, не понимающие, а на фига нам такое правительство вообще. Что, люди должны на балконе пшеницу выращивать, в гаражах коров держать, лыко драть на лапти, бизнесом заниматься, если денег не хватает. Оказывается, не один Медведев мешком звезданутый.

    0  0
    1.02.2017 12:33
    Divergent

    а на фига нам такое правительство вообще ------------- Такое правительство нужно для того, что бы Крым был ваш и Сирия то же была ваш! И что бы вы ВАТА от этого ощущения вашести сливались в путриотическом экстазе.

    0  0
    1.02.2017 12:44
    - гость -

    Казя, чтоли, под забугорным псевдонимом проблеял?

    0  0
    1.02.2017 12:45
    Белые росы

    Diverдигерат,ага а все обальные и дадины рвут волосы из зада,посыпая голову пеплом из нефти за 51 бакс за баррель,хе,хе,хе! Готовь лопату,прикапывать хироев АТО,под Авдеевкой,свидомит кострюлеголовый!

    0  0
    1.02.2017 13:01
    - гость -

    Недавно открыл карту "мир" в сбербанке. Сей продукт не рекомендуют.... Столкнулся с проблемой ! С маэстро и визы невозможно было перевести на "мировскую" карту денежные средства. Сотрудники сбера ничего пояснить не смогли....

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