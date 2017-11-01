Фото: bagnet.org
Не едите мясо и на молочное вас тоже не тянет? Смело можете сегодня отметить Международный день вегана, который традиционно, начиная с 1994 года, празднуют 1 ноября. Редакция Amic.ru решила разобраться, чем же отличается веган от вегетарианца, что они на самом деле едят и против чего выступают.
Кто такие вегетарианцы?
К этому слову многие уже привыкли, да и, наверное, практически у каждого есть друг, знакомый или родственник, который не ест мясо. Некоторые из этого процента отдают приоритет растительной пище из-за особенностей организма, другие – из-за диеты, но есть и те, которые выбирают этот путь по идеологическим соображениям.
Основная мысль заключается в том, что вегетарианцы не едят мясо, птицу, рыбу, но лояльно относятся к яйцам и молочным продуктам.
А веганы тогда кто?
Веганов можно считать более идейными. Их убеждения гораздо шире, такие люди не употребляют в пищу не только мясо, птицу, рыбу, но и выступают против яиц, молока, йогуртов, творога и многого другого, так как считают это все продуктами эксплуатации животных. Кроме того, из рациона они исключают мед, так как его забирают у пчел, и желатин, потому что его вываривают из костей и сухожилий животных. Веганы чаще вегетарианцев не носят меха, шерсть, кожу, а покупая обувь, могут и поинтересоваться, есть ли в клее животные жиры, если да, то такой вариант им не пара. Не пользуются веганы косметикой, которую испытывали на животных.
Как с веганом жить?
Так как веганы более убежденные, чем вегетарианцы, часто они требуют серьезного отношения к своим идеям от окружающих. Если ваш друг, близкий родственник или любимый человек стал веганом, ругаться с ним и спорить бессмысленно, проще понять и отнестись серьезно.
Вероятнее всего, вам придется пересмотреть и свой рацион, и тут либо подстраиваться и отказываться от мяса, яиц, молока, либо договориться. Точно стоит выбрать косметику, которую не испытывали на животных, возможно, перестать носить шубу, кожаную куртку, обувь и прочее – для вас это не принцип, а для вегана очень важно.
Ну и не стоит приглашать вегана в цирк – там, по его мнению, к животным относятся негуманно, некоторые не поддерживают зоопарки и, естественно, никакой корриды.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 1 ноября 2016 года.
Комментарии
Если ваш друг, близкий родственник или любимый человек стал веганом, ругаться с ним и спорить бессмысленно, проще понять и отнестись серьезно.
Вероятнее всего, вам придется пересмотреть и свой рацион, и тут либо подстраиваться и отказываться от мяса, яиц, молока, либо договориться. Точно стоит выбрать косметику, которую не испытывали на животных, возможно, перестать носить шубу, кожаную куртку, обувь и прочее – для вас это не принцип, а для вегана очень важно.
Источник: © ИА "Амител"
нормально веганы с невеганами уживаются
Да пусть выстапают, жалко чтоли)))))
Надо захватить все птицефабрики,и выпустить бройлеров на волю!Также и со свинокомплексами!
Что те. Что другие - идиоты.
Мясо! Ничего вкуснее нет.
Огонь добывать научились, чтобы козла зажарить впервую очередь, а потом уже только пожрамши на огне эксперементировали, в стаи сбивались, чтобы на мясо охотиться легче было, да вся жизнь на нем или около построена))))
Одну такую идиотку в америке как раз судить собирались за издевательство над грудным ребёнком. Ребёнка вроде успели спасти.
а плоды растений они кушают, которые навозом коровьим подкармливались? Это же эксплуатация животных в их понимании будет...
Мясо не только вкусно, но и полезно. Без мяса идиоты вырастают.
А то, что они эксплуатируют растения, это каково? Забирают у них семенной фонд, лишают возможности размножаться, а? Изверги.
Вегаены с невеганами нормально уживаются только если кто-то идет на уступки, обычно это делают вторые
Нормально живут, как минимум следят за здоровьем. Если есть чем заменить мясо заменю с удовольствием
По-барабану, кто что любит или не любит в еде, вот абсолютно по-барабану.
Веганы на одной траве долго не проживут. А нам, нормальным, больше мяса достанется.
ерема 1 ноября 2016 г.
17:38
В обычной фасоли есть почти всё, так что спорно
1.11.2016 17:51
- гость -
долго ты на одной фасоли просидишь?
Так для сведения:самый знаменитый веган А.Шикльгруберв миру Гитлер! Так что добрые люди эти веганы! Постоянное ограничение вызывает озлобление на весь мир. Плюсом недостаток шести незаменимых аминокислот,которые содержатся только в животной пище. Триптофан к примеру,без него мозгам никак,считай делил😦!
Так для сведения:самый знаменитый веган А.Шикльгруберв миру Гитлер!Так что
добрые люди эти веганы! Постоянное ограничение вызывает озлобление на весь мир.
Плюсом недостаток шести незаменимых аминокислот,которые содержатся только в
животной пище. Триптофан к примеру,без него мозгам никак,считай
делил😦!
Источник: © ИА "Амител"
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Теперь понятен смысл "Ну,тупые" М.Задорнова про американцев - в силу своего двадцатилетнего вегетарианства ( с 50-лет),он растерял весь Триптофан ,без которого мозгу- НИКАК.
Веганы не едят животных, они их объедают
Чтоб поесть дичи не обязательно бегать за додо на Маврикии
Всех своих ботов обосранцев из унитаза вынули.
господи . что за истерика озлобленных комментаторов?
а вот интересно у веганов слюнки текут когда кто-то газон подстригает?
Веганы на одной траве долго не проживут.
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Может где-нибудь в Индии или США и можно прожить. У нас фрукты такие, что их есть вредно. И не стоит забывать сколько в крае больных с туберкулёзом. Всё это веганство такой же фактор риска как и алкоголизм.