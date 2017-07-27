27 июля 1921 года известный врач-физиолог из Канады Фредерик Грант Бантинг впервые выступил с докладом о получении инсулина. Ученый потратил несколько лет на создание вакцины, способной помочь в излечении сахарного диабета, заболевания, которое развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона поджелудочной железы инсулина. Этим недугом страдают как дети, так и взрослые. Как распознать первые признаки этой болезни, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Сахарный диабет – самое часто встречающееся эндокринное заболевание. С каждым годом количество заболевших им увеличивается.
При этом его выявление на ранней стадии позволяет избежать тяжелых осложнений и продлить жизнь диабетику. Именно поэтому каждый человек обязан знать симптомы сахарного диабета.
Одним из главных признаков сахарного диабета является сильная жажда и голод. Несмотря на частые приемы пищи, человек зачастую теряет в весе. Его начинает мучить кожный зуд, ощущается сухость во рту, нарушается зрение. Больной испытывает частые позывы к мочеиспусканию, а высохшие капли мочи оставляют на белье плотные белые пятна, напоминающие следы от крахмала. Также появляются слабость и сонливость. Даже появление одного их этих симптомов является поводом попасть на прием к эндокринологу.
Врачи рекомендуют проверять кровь на уровень сахара минимум один раз в четыре года. Они объясняют это тем, что у взрослых людей это коварное заболевание может развиваться, не подавая никаких признаков, в течение 12 лет.
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Кстати, проверить уровень глюкозы можно и в домашних условиях с помощью глюкометра. Важно знать, что уровень сахара в норме должен составлять 3,3–5,5 ммоль/л. В состоянии преддиабета, которое предшествует болезни, показатели растут до 5,55–6,94 ммоль/л.
Люди, которые входят в группу риска, должны сдавать анализ крови на уровень глюкозы чаще.
В группу риска в первую очередь входят люди, у которых близкие родственники страдали от этого недуга. Также следить за уровнем сахара в крови следует людям с лишним весом и гипертонией. Высокий уровень холестерина в крови также является одной из предпосылок возникновения совсем "несладкой" болезни.
Кроме этого, переедание, малоподвижный образ жизни, стрессы тоже могут стать причиной возникновения диабета.
Существует диабет I и II типов. Сахарный диабет первого типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина. Этому способствует разрушение бета-клеток поджелудочной железы. Поджелудочная железа отказывается вырабатывать инсулин, и в результате его становится слишком мало либо он исчезает полностью. Этот тип диабета чаще выявляется у детей и молодых людей до 30 лет.
Диабет второго типа, напротив, отличается излишками инсулина, либо этот показатель находится в норме, но при этом клетки тканей теряют чувствительность к инсулину. Со временем, вследствие работы в усиленном режиме, ресурсы поджелудочной железы истощаются, и она начинает вырабатывать инсулина все меньше. Этот тип заболевания встречается гораздо чаще, чем первый. Обычно он диагностируется у пожилых людей. Но встречаются и более молодые его носители.
Здесь в группе риска люди старше 40 лет с избыточным весом и ведущие малоподвижный образ жизни, с наследственной предрасположенностью и с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Большая часть заболевших не знают о том, что болезнь прогрессирует, поэтому при выявлении болезни (часто совершенно случайно обнаруживается повышенный уровень сахара в крови) они уже имеют серьезные осложнения.
Также бывает диабет, который возникает у беременных женщин — гестационный. Будущим мамам назначают строгую диету. Когда эта мера не помогает, врачи назначают женщинам инсулин. Обычно этот вид диабета проходит полностью после родов, но женщине и ребенку также следует периодически проверять уровень инсулина в крови.
Впервые материал был опубликован 14.11.16 г. в 15:52.
Комментарии
Просто сладкого и мучного надо жрать меньше.
У знакомой двухлетняя дочка заболела по непонятным причинам, наследственности нет. Пока до реанимации не дошли, не могли диагноз поставить. На уколах теперь уже 5 лет
Брат у меня худощавый, спортивный, подвижный, никогда не болел ничем, изредка срывался на сладкое, в родне ни одного диабетика. В сорок лет бац, диабет и сразу на инсулин. Теперь уже и ноги отказывают, зрение плохое, организм начал сдаваться. Так что, диабет-образ жизни, как сейчас любят говорить врачи, это только первые годы. Потом этим людям очень тяжело, у них болит всё, а ног не чувствуют совсем. Кстати, врачи их лечат оооочень плохо. Коли инсулин и всё.
14.11.2016 17:11!!!!!!!!да все так и есть!
дело даже не в сладком!!можно на нервах заработать
страшная болячка не дай бог