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Что празднуют россияне в День Конституции и почему это не выходной

, ИА "Амител"
Сколько в России было Конституций и почему россияне перестали отдыхать в этот день?


Один из самых важных государственных праздников в России – День Конституции. В 2018 году современной Конституции РФ исполняется уже 25 лет. Рассказываем самое важное, что нужно знать об этом документе и этом дне.

1
Когда отмечают День Конституции в России?
С 1994 года День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием и был принят этот главный документ государства. Через год тогдашний президент РФ Борис Ельцин объявил этот день государственным праздником.
2
А что, до 1993 года Конституции в России  не было?

Была. Да не одна. После революции 1917 года первая Конституция РСФСР была принята вскоре после роспуска Учредительного собрания в 1918 году. Спустя шесть лет, в 1924 году, РСФСР создал союз с другими независимыми республиками, и 31 января того же года была принята новая Конституция. В ней была провозглашена победа социализма. Пожалуй, самой известной является "Сталинская Конституция", которая была принята 5 декабря 1936 года. Кстати, она не зря носит имя вождя народов – очень многие ее законы писал лично товарищ Сталин. Этот документ вводил выборность в СССР. Причем право принимать участие в выборах давалось абсолютно всем, в том числе и бывшим белогвардейцам и "кулакам". 40 лет, с 1937 по 1977 год, День Конституции СССР отмечался 5 декабря.

А 7 октября 1977 года на смену "Сталинской" пришла "Брежневская" Конституция. В народе ее прозвали "застойной". Действовала она до 1993 года.

3
День Конституции в России – выходной?
Нет. День Конституции в России хотя и является одним из главных государственных праздников, выходным днем не является. В этом году эта дата выпадает на среду. И это будет обычный рабочий день. Кстати, в большинстве стран мира День Конституции также не является выходным днем.
4
Но ведь отдыхали же раньше? Почему выходной отменили?
Действительно, с 1993 по 2005 год 12 декабря в России являлся выходным днем. Однако затем Госдума приняла поправки, которые отменили традицию отдыха в День Конституции РФ. Начиная с 2005 года этот день причислен к памятным датам страны.
5
Как тогда праздновать День Конституции?
Празднование Дня Конституции в России носит официозный характер: проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне. В вузах, ссузах, школах и даже в детских садах детям рассказывают о главном документе страны, а также о том, какие права и обязанности граждан гарантируются Конституцией.

 


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Комментарии

5.12.2016 08:14
- гость -

Давно пора забыть о конституции. Власти её не соблюдают и извращённо трактуют.

0  0
5.12.2016 08:28
- гость -

Еще раз убеждаюсь в некомпетентности ваших писак- конституция 1977 г. была принята не 7 декабря, а 7 октября. По истории выпускникам школ- 2( два )

0  0
5.12.2016 08:43
- гость -

Ельцинская конституция принимали через задницу
«Референдум» по принятию новой Конституции РФ был проведен 12 декабря 1993 г. За два месяца до этого танки расстреляли Верховный Совет - высший законодательный орган страны. Таким образом «референдум» стал завершением «блицкрига» Бориса Ельцина и его «семибанкирщины» по лигитимизации государственного переворота.
Президент самовольно утвердил текст без согласования с Конституционным совещанием и опубликовал за месяц до «референдума». Критика нового текста Конституции в телеэфире была запрещена.
Процедура проведения «референдума» не соответствовала существовавшему закону. Ельцин своим указом установил норму всего лишь 50-процентной явки избирателей на референдум и подачи 50 процентов голосов «за» от числа явившихся, а не от общего числа избирателей - как предписывал Закон РФ «О референдуме».
Результат «референдума» вскоре был разоблачен как подтасовка Центризбиркома. Депутат Госдумы Владимир Исаков доказал фальсификацию на элементарном сопоставлении цифр официального «Бюллетеня Центральной избирательной комиссии».
Официального расследования фальсификации не было, так как, по словам председателя Центризбиркома Николая Рябова, документация «утерялась». Но необходимой в этом случае судебной отмены итогов «референдума» и его повторного проведения не последовало, потому что Конституционного суда, разогнанного Ельциным в ходе переворота, не существовало.

0  0
5.12.2016 08:53
- гость -

Давайте, заполням новость до краев своими фекалиями. Ну же, активнее. Каля, казя, сашок, бося?

0  0
5.12.2016 09:28
ru.банок

Пять конституций за сто лет ? ! Это не конституция, это проституция. Не зря нынешняя власть ею подтирается.

0  0
5.12.2016 10:11
- гость -

вопрос на референдуме был «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?»

а по уму надо было голосовать за представленные проекты Конституции, их несколько вроде было, а так да, любой гражданин своей страны должен принимать верховный закон своей страны
в общем сжульничал ебн и его клика, законодательно оформили итоги государственного переворота 1993 года

0  0
5.12.2016 15:35
- гость -

Бред алкоголика, сумевший с помощью воров и бандитов одурить народ, протолкнуть с помощью фальсификаций конституцию и ввергнуть страну в закамуфлированный феодальный строй теперь является "священной коровой" для нынешних правителей и их вассалов. Остается надеяться, что закамуфлированный феодальный строй перерастет в более прогрессивный.

0  0
10.12.2016 07:42
- гость -

Было возомнило о себе что может жить по конституции

0  0
10.12.2016 08:00
CALIBR

- гость - 5 декабря 2016 г.
08:53
++++++++++++
Не удивительно ,что на ваш призыв откликнулась маргинализированная часть комментаторов ,чей организм отравлен продуктами несварения.
* любой закон , написанный во благо вполне компенсируется необязательностью его исполнения. Слабость общества в том и заключается , что выработавшаяся в результате вековой селекции ,рабская натура, не позволяет спросить с власти.

0  0
10.12.2016 08:05
9:28 фуганутый

Давай ссыль и фото подстилка госдеповская?

0  0
10.12.2016 08:41
- гость -

За год снизилось число россиян, верящих в то, что Конституция РФ защищает их права и свободы, и вместе с тем выросло количество тех, кто полагает, что Основной закон не играет значительной роли в жизни страны. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в преддверии Дня Конституции.

В ходе нынешнего исследования 38% опрошенных выразили мнение, что Конституция гарантирует права и свободы граждан РФ против 48% в ходе аналогичного опроса годом ранее. За этот же временной период с 13 до 20% выросло число россиян, уверенных, что "Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается".

0  0
10.12.2016 08:42
- гость -

Большинство россиян — 70% — знают о том, что 12 декабря в России отмечается День Конституции. Однако о чем говорится в статьях Основного закона, помнит только 11% граждан. 41% граждан никогда ее не читали, и 24% плохо ориентируются в ее содержании. Такие данные привел «Левада-центр» в преддверии Дня Конституции.

0  0
10.12.2016 08:49
А что такое Конституция?

0  0
10.12.2016 09:07
Сталинский Сокол

Я лично отмечаю 5 декабря. А 21 декабря день рождения Великого Сталина!!!

0  0
10.12.2016 09:33
Ну и дурак.

0  0
10.12.2016 10:11
- гость -

интересно, при сталине сокол в солнечном магадане просеку бы рубил тупым топором или вертухаем на вышке за пайку ?

0  0
10.12.2016 10:29
Anarchy

Конституция в этой стране нужна для ритуала поклодания грязной, коррупционной руки во время инаугурации циничными царьками, заодно сопровождаемая красивыми балаканиями про "буду чтить". Тьфу, тошнит

0  0
10.12.2016 11:01
дед

калибру! вот энтот идиотизем вы сами придумали илипроцытировали более умное особоодаренное создание: " Слабость общества в том и заключается , что выработавшаяся в результате вековой селекции ,рабская натура, не позволяет спросить с власти."!?

0  0
10.12.2016 11:46
- гость -

Я помню этот референдум 1993 года, когда голосовали по считалочке: "ДА-ДА-НЕТ-ДА". Четыре вопроса референдума - четыре ответа, думать совсем не надо. Референдум был вскоре после расстрела из танков парламента, еще Белый Дом правительства в копоти от пожаров стоял. Так что "обсуждение" этого основополагающего документа длилось максимум месяц, за который большинство людей не смогли даже прочитать проект. Вот и голосовали по считалочке, которую крутили сутками все телеканалы.

0  0
10.12.2016 11:55
- гость -

В 1993 году было 2 референдума, на одном из них был вопрос о доверии к Б.Ельцину, а на другом референдуме принималась Конституция. Без первого референдума не было бы второго, а соответственно и Конституции.

0  0
10.12.2016 13:18
CALIBR

дед,вы имеете право хранить молчание ) или привести действенные примеры ,опровергающие моё мнение.
* Открыл попкорн,жду.

0  0
10.12.2016 13:36
- гость -

Конституцию РФ написали пиндосы, разве нет?

0  0
10.12.2016 14:07
Массаж мозга

"Идиотизем" - это когда взрослый человек изъясняется исковерканным языком, как ты, ха-ха!

0  0
10.12.2016 15:50
Местный Северный Алтаец

Молодое государство всегда кичится своим суверенитетом,что она есть что её нет.Вон израиль до сих пор без конституции живёт и ничего.

0  0
11.12.2017 10:59
- гость -

День правильной Конституции - 5 декабря!

0  0
11.12.2017 11:03
- гость -

Ну и смысл тереть шкуру? День то всё одно не выходной. Ни выпить, ни закусить. А насухую три не три толку не будет, одна мозоль.

0  0
11.12.2017 11:24
- гость -

Парадокс однако, всеми - 86% уважаемый президент отменил выходной в день Конституции, а вот зачем он это сделал...

0  0
11.12.2017 11:38
гость

Учителям достойную зарплату. А то в бизнес уйдем

0  0
11.12.2017 14:42
- гость -

По данным опроса "Левада-центр", 32% граждан России убеждены, что власти соблюдают Конституцию страны, в прошлом году таких было 44%.

0  0
11.12.2017 15:26
- гость -

Символично, симптоматично - как угодно, что именно Путин отменил празднование Конституции - ведь без выходного какой праздник! Теперь населению ничто не напоминает об основном законе, а ведь могли и изумиться открыв - ведь там про пересменку с Димоном ни слова, и про третий, четвертый и последующие сроки даже намека нет...

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