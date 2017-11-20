Как правильно выбрать магазин?

Во-первых, нужно найти специализированный сайт. Для этого в поисковой системе забиваете название товара, который хотите приобрести. После того, как вы получите множество вариантов, выберите подходящий интернет-магазин, по каталогу магазина можно будет найти необходимый товар. Обращайте внимание на такие мелочи, как стоимость, комментарии пользователей. Не стоит делать покупку в первом попавшемся интернет-магазине. Для начала следует сравнить цены и предложения в различных интернет-магазинах сети, а потом уже приступать к покупке товара.

Также обращайте внимание на надежность магазина. Смотрите внимательно, что вам гарантируют, как доставляется заказанная вещь, входит ли это в стоимость, сколько продавцу нужно времени и как он компенсирует задержку. Только после этого делайте заказ. Помните, что все онлайн-покупки защищены законом. После того, как вы получите товар на руки, посмотрите все документы. Не забудьте проверить исправность товара, пока курьер еще не ушел.