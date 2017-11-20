Покупка подарков и товаров через интернет с каждым годом пользуется все большей популярностью. Растет и количество онлайн-магазинов. Зачастую в интернете можно приобрести товары по более низкой стоимости, да и выбор там намного больше по сравнению с обычными магазинами. Наверняка в преддверии Нового года многие барнаульцы будут заняты, поэтому у них может быть мало времени для шопинга. Одним из самых очевидных вариантов становится заказ товаров через интернет. Рассказываем главные правила, как делать такие покупки.
Во-первых, нужно найти специализированный сайт. Для этого в поисковой системе забиваете название товара, который хотите приобрести. После того, как вы получите множество вариантов, выберите подходящий интернет-магазин, по каталогу магазина можно будет найти необходимый товар. Обращайте внимание на такие мелочи, как стоимость, комментарии пользователей. Не стоит делать покупку в первом попавшемся интернет-магазине. Для начала следует сравнить цены и предложения в различных интернет-магазинах сети, а потом уже приступать к покупке товара.
Также обращайте внимание на надежность магазина. Смотрите внимательно, что вам гарантируют, как доставляется заказанная вещь, входит ли это в стоимость, сколько продавцу нужно времени и как он компенсирует задержку. Только после этого делайте заказ. Помните, что все онлайн-покупки защищены законом. После того, как вы получите товар на руки, посмотрите все документы. Не забудьте проверить исправность товара, пока курьер еще не ушел.
Есть несколько вариантов оплаты товаров. Прежде всего, электронными картами и электронными деньгами. Там вас попросят указать номер карты и некоторые личные данные. Многие банки сейчас выпускают специальные виртуальные карты для оплаты покупок через интернет. Наиболее безопасно расплачиваться в интернет-магазинах именно такими картами. Смотрите внимательно, чтобы при покупке с вас не требовали указать пароли или пин-коды.
Кроме того, можно оплачивать товары через курьера. Тогда предварительной оплаты с вас не потребуют. Для получения подарка необходимо будет поехать в специальный сервисный центр в вашем городе. Кроме того, вы можете получить товар себе на дом.
Основным минусом таких покупок можно считать, что многие предметы вы не можете заранее посмотреть и оценить. Поэтому вам не стоит покупать дорогостоящие подарки, а также вещи. Лучше всего покупать через интернет забавные сувениры для близких и друзей. И помните: когда будете покупать товар, не забудьте посмотреть на дату доставки. Наверняка вам не хотелось бы, чтобы подарок был доставлен после Нового года.
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