Офисные праздники на Новый год — отличный способ не только повеселиться, но и провести время с коллегами в неформальной обстановке. Однако бывают такие случаи, когда встреча праздника может обернуться настоящей катастрофой. Рассказываем несколько основных правил того, как вести себя на корпоративе, чтобы потом не было за это стыдно.
Одевайтесь прилично
Есть такая категория людей, которые считают посиделки с друзьями едва ли не большим праздником, чем празднование в новогоднюю ночь. Поэтому неудивительно, что такие люди готовятся к корпоративу основательно и ведут себя, как персонаж Георгия Вицина в комедии "Не может быть!", помывшись и воспользовавшись услугами парикмахера за месяц до застолья. В любом случае корпоратив с коллегами — идеальная ситуация, чтобы обновить свой гардероб. Если вас ожидает обычный банкет, приобретите вечернее платье или костюм. Наряд девушки должен быть достаточно праздничным, но в то же время не вызывающим. Хотя, если вы хотите соблазнить начальника отдела, просто клевого холостого коллегу — откровенное платье вам не повредит. Мужчинам же тоже стоит одеться поэлегантнее – брюки, джинсы с рубашкой.
Забудьте о работе
Еще один важный пункт. Забудьте, что вы на работе. Поэтому важно, чтобы праздник не проходил в офисе, а был перенесен в какое-нибудь уютное кафе. Как пел Иван Дорн: "Не надо стесняться". Танцуйте, веселитесь, ешьте (тем более взнос за банкет был немаленький) и общайтесь с коллегами. Не будьте занудой, не болтайте о своих новых проектах. Если вы расслабитесь и забудете обо всем, праздник удастся. Можете звать на медленный танец свою начальницу, главного бухгалтера Татьяну Николаевну. В общем, отрывайтесь. Не бойтесь руководства.
Расширьте круг общения
Наверное, вы всегда хотели пообщаться с коллегами из других отделов. Расширяйте свой круг общения. Выпить или поболтать с коллегой, который сидит рядом с вами, вы можете в любое время. А вот лично установить контакт с теми сотрудниками вашей компании, которые обычно находятся в других кабинетах, случай может представиться не так уж и скоро. Так что пользуйтесь этим. Во время празднования Нового года постарайтесь показать себя как разносторонняя личность. Найдите с партнерами по работе общую тему для разговора, общее хобби и увлечения. Возможно, после корпоратива у вас появятся новые приятели и важные связи для карьерного роста.
Держите рот на замке
Часто такое бывает, что во время корпоративов (что неправильно, смотри пункт №2) кто-то начинает обсуждать стратегию развития компании и планы на будущее. Конечно, после нескольких бокалов вина, в расслабленной атмосфере сотрудники, приближенные к руководству, могут, не стесняясь, обсуждать важные рабочие моменты. Такая информация может оказаться очень ценной для вас в будущем, поэтому будьте внимательны к тому, о чем идет разговор за столом. Но помните: самим не нужно трепаться о своих делах и, конечно, не стоит разводить сплетен. Держите рот на замке. Уверены, что вам не хотелось бы, чтобы именно от вас вся фирма узнала, что заместитель директора встречается со своей секретаршей.
Не пейте много алкоголя
Алкоголь в большом количестве — большой враг. Конечно, многие фирмы и организации стараются устраивать пышные гулянья в пятницу, чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной головой. Однако это не повод напиваться до состояния героев мультиков о "Свинке Пеппе". Конечно, с учетом обстановки, коллеги вам многое простят. Но в состоянии сильного опьянения вы можете совершить такие поступки, за которые вам потом будет стыдно. Не устраивайте пошлые танцы, не засыпайте лицом в салате, а также постарайтесь не приставать к коллегам. Конечно, если вы одиноки и уедете домой в компании коллеги, вас никто не осудит. Новогодний корпоратив – второе место после "Дома 2", где можно построить свою любовь. Хорошего вам Нового года!
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 14 декабря 2017 года
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Комментарии
Не ходить в этот цирк.
"Запомнился на долго", "как вести себя на корпоротиве".
А я схожу, пощупаю чужих жён. Тем более они не против )))
Реджинальд Дживс 9 декабря 2016 г.
09:21
Братан, я тебя обязательно найду. Ты меня слышишь?
И какой тогда смысл идти на корпаратив если соблюдать эти правила?
Неверные жены, как это стало банально. Если раньше говорили про гулящих мужиков, то теперь многие женщины готовы давать себя лапать, отдаваться чужим мужикам. Понятие семьи размывается. Измены, измены.
Мнение 9 декабря 2016 г.
09:37 Неверные жены, как это стало банально.
Раньше просто больше шифровались, а сейчас при наличие современных средств связи и фото/видео фиксации сделать это труднее. На счёт сдвига морали не думаю, природой в целях размножения заложена подсознательная тяга к половым связям, с этим ничего не сделаешь. Женщина и мужчина на самом деле на ментальном уровне одинаковы не смотря на внешние различия.
Реджинальд Дживс 9 декабря 2016 г.
09:53
Чувак, не зли меня
"чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной голой"
Если на утро и больная и голая, то корпоратив удался
Смысл корпоратива в том чтобы сделать всё иначе чем в статье. Одеться в "адидас", схватить за попу главбуха, поспорить за работу и всечь директору, а на второй день прикрыться тем что якобы перебрал и ничего не помню. Берти не даст соврать, тыщу раз так делал, прокатывало.
А где Лариса? Она может многое рассказать. У нее ни один корпоратив не обходится без грязного секса с престарелыми маньяками сослуживцами.
Главбухша(теперь уже бывшая в Москву уехала) банка одного рассказывала пошла на коропоратив, а проснулась на утро среди голоых мужиков и баб. Никого узнать так и не могла, кто все эти люди, как туда попала ? Шмутки сгребла, прикрылась чем могла и бегом оттуда. Так вот оно бывает.
- гость - 9 декабря 2016 г.
10:51
Зато какие воспоминая, а у многих только мечты )))
PS Лариса не даст соврать.
Ты и есть тот престарелый маньяк сослуживец или со свечкой каждый раз стоишь.
Лариса не даст соврать.
Она сама соврет.
Запятую забыл поставить: "Лариса не даст, соврать."
гостю 10.17 9 декабря 2016 г.
10:55 Ты и есть тот престарелый маньяк сослуживец или со свечкой каждый раз стоишь.
блин, спалился... (((
корпоративы не посещаю принципиально, мне там просто скучно, а с ошалевшими от музыки и алкоголя людьми, у которых все инстинкты вывалились наружу - совсем не интересно.
нравится вам позориться? да за ради бога, делайте что хотите.
Спасибо, что разрешил!
ЗЫ Главное жён своих не ограничивайте в празднике! ))
Доминирующая часть офиссообщества ждет новогоднего корпоратива, как ВДВ 2 августа. Считаю это сравнение вполне сопоставимо. Жаль в фонтан не залезешь .
ИМХО, за год и так понасмотрелся на лица сослуживцев, а тут ещё и корпоратифф.
В тёплый гараж, с корешами пивка тяпнуть.
Ай-я-яй, опять в Кашенко калитку забыли закрыть...
олкаши зохавали мир!
ЗЫ Главное жён своих не ограничивайте в празднике! ))
_________
я в этом плане человек простой. во-первых все тайное становится явным, а во-вторых перед кем хвостом виляла с него и требуй исполнение всех семейных обязанностей.
т.е. готов разово разменять свою женщину на одну уборку дома и готовку пищи? чО, красава, уважуха!
Олень, к сожалению,
это означает чисто формальный подход к совместному ведению хозяйства, со всеми вытекающими.
А если на корпоротиве вести себя так чтобы не было стыдно, зачем тогда туда вообще ходить?
"я в этом плане человек простой"! ну слава Богу! хоть в чом то наш Берти похож на простолюдина! ха-ха!
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно скучно.
Хотелось бы попасть на корпоратив РПЦ. Вот наверно веселуха.
- гость - 9 декабря 2016 г.
12:26
Хотелось бы попасть на корпоратив РПЦ. Вот наверно веселуха.
_______________
Да ничо весёлого. Стоят на коленях, псалмы поют... Крестятся... Кагором причащаются...
хожу на корпоративы))
9.12.2016 10:51
- гость -
газпромбанк, точно
Рогуе страу 13:23 это всего лишь официальная версия. Также как нестяжательство и езда на крузере. Хотелось бы реальную картину.
ru.банок 9 декабря 2016 г.
13:59
Рогуе страу 13:23 это всего лишь официальная версия. Также как нестяжательство и
езда на крузере. Хотелось бы реальную картину.
_____________
Да боже ж мой, ну как и все нормальные люди водку пьют. От проблема-то - кто как Новый год отмечат.
- гость - 9 декабря 2016 г.
13:51 Нет . Есть один типа банк лежащий на боку, который открывашка все никак просанировать не может.
а у нас всегда очень веселые корпоративы. приходим с мужьями и женами. Конкурсы, шутки, смех. Весело!! всегда посещаю
14.12.2017 08:09
- гость -
Сколько человек приходит? Где гуляете? Рядовые сотрудники вместе с руководством сидят?
14.12.2017 08:21
- гость -
у нас коллектив небольшой. 60 человек + жены и мужья. Приходят все : и офис, и склад, и гараж. Гуляем каждый год в разных местах. В этом году в горный поедем на 2 суток. В прошлом - в Гансе были. Директор вместе женой не только за одним столом со всеми сидит, но и активно участвует и в конкурсах и в застолье. Он у нас вообще человек компанейский. И да, всё мероприятие - за счет шефа
Не люблю корпоративы, я этих людей и так по восемь часов в день вижу. Еще и отдыхать с ними - это перебор. Своё свободное время люблю проводить с семьёй.
Да так и скажи, что жена не пускает
главное на корпортативе это не мандарины и даже не ёлка - главное не оказаться на следующий день на ютубе.
14.12.2017 08:26
- гость -
Слышал я о такой организации. Там 90% практикуют свингерство.
всё мероприятие - за счет шефа
святая простота...
Да так и скажи, что жена не пускает
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Я сама - жена.
14.12.2017 08:34
- гость -
ну ВАМ наверное виднее. я не в курсе. 8 лет работаю.
14.12.2017 08:36
- гость -
значит муж - деспод.
14.12.2017 08:40
- гость -
14.12.2017 08:36
- гость -
значит муж - деспод.
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С чего бы? Я бОльший деспоТ, чем он. Но толпу и шумиху не люблю. Люблю с мужем и ребенком проводить время.
Желание или НЕжелание посещать корпоратив во многом зависит от атмосферы в коллективе. Если в коллективе зависть, интриги, скандалы, если начальника не уважают и презирают, если он в свою очередь и не считается с подчиненными и считает их людьми низшего ранга - то и праздник никому не нужен. И даже если придут на него, то только для галочки или из-под палки. Вот на таких мероприятиях обычно натянутая атмосфера, злобные смешки и лесть. А то и скандалы
Желание или НЕжелание посещать корпоратив во многом зависит от атмосферы в коллективе. Если в коллективе зависть, интриги, скандалы, если начальника не уважают и презирают, если он в свою очередь и не считается с подчиненными и считает их людьми низшего ранга - то и праздник никому не нужен. И даже если придут на него, то только для галочки или из-под палки. Вот на таких мероприятиях обычно натянутая атмосфера, злобные смешки и лесть. А то и скандалы
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И от конкретного человека зависит, от его предпочтений. Все любят отдыхать по-разному. Кому музеи, кому пляж, кому тусовка, а кому и настольные игры в домашнем кругу.
мероприятие - за счет шефа
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
в домашнем кругу мы проводим 365 вечеров в году... А вот встреча с коллективом в неформальной обстановке не так часто бывает. Я вас ни в коем случае не агитирую, но в нашем коллективе очень душевые корпоративы получаются. Я стараюсь их посещать. Мы всем коллективом готовимся заранее, обсуждаем концепцию, шьем костюмы, готовим номера.
Мы всем коллективом готовимся заранее, обсуждаем концепцию, шьем костюмы, готовим номера.
То есть просто голыми трахаться вам уже надоело?
14.12.2017 09:15
- гость -
а вы прям зациклены на трахе? другого варианта развития событий даже представить себе не можете? жаль вас... вы, например, к маме на юбилей тоже приходите за трахом????
Очень глупое сравнение. При чем тут мама и ваш свальный костюмированный грех?
прикольно это смешение комментов на АМИКе...
и за прошлые годы, и за текущий...
посмотрел на комменты людей, которых уже нет...
мда....
а по поводу корпоративов могу высказать личное мнение: они могут нравиться или нет, но участие в них обязательное. это маст хэв. туда идут не для собственного удовольствия, это общее мероприятие для всего коллектива.
а негатив возникает тогда, когда кто-то путает рамсы, и не понимает, что расслабляться на корпоративе нужно не "на все деньги", а контролируя себя. бесконтрольно колесом ходи в своём узком кругу, в семье, с друзьями, а на корпорате конечно-же должно быть весело, но всё-же с соблюдением элементарных приличий. а если не можешь или не умеешь себя контролировать, то пей сок или минералку, один вечер перетерпишь без бухла.
14.12.2017 09:20
- гость -
ну если потанцевать и подурачится с веселыми и интересными людьми для вас грех... вы тогда и на свадьбы не ходите
14.12.2017 09:55
- гость -
а по поводу корпоративов могу высказать личное мнение: они могут нравиться или нет, но участие в них обязательное. это маст хэв. туда идут не для собственного удовольствия, это общее мероприятие для всего коллектива.
Да Вы что? Правда обязательное? Да ещё и в нерабочее время сотрудника, которое он сам вправе решать как проводить? Ссылку на статью Трудового Кодекса пожалуйста скиньте!
14.12.2017 12:18
- гость -
судя по тобою написанному, ты ничего не понял.
проходи мимо, я не буду тратить на тебя время.
14.12.2017 09:55
- гость -
>>прикольно это смешение комментов на АМИКе... комменты людей, которых уже нет... мда....
0меГ регулярно такие темы постит, сам наблюдал, как народ отвечал на прошлогодние посты того же Берти Вустер.
Полный АЛЕС в общем.