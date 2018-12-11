День Конституции — один из главных государственных праздников нашей страны. Ежегодно он приходится на 12 декабря.
Что такое Конституция?
Это основной свод законов страны. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Документ имеет высшую юридическую силу, определяет смысл и содержание законов и иных правовых актов, регламентирует деятельность органов законодательной и исполнительной власти.
Конституция Российской Федерации выступает гарантом политической стабильности, провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Предметом конституционного регулирования являются общественные отношения в политической, экономической, социальной и духовной сферах.
Конституция — основной закон государства. Он является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.
История праздника
День Конституции РФ отмечается довольно масштабно. По всей стране проходят торжественные мероприятия, устраиваются собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях. В школах проходят уроки правоведения, где ученикам рассказывают об основных положениях и фундаментальных законах Конституции современной России.
Материал впервые опубликован на Amic.ru 12 декабря 2016 года
Комментарии
Да, действительно, почему не отдыхаем, раньше конституция была лучше - отдыхали...
Ежегодно он приходится на 12 декабря.
вообще-то ежегодно он приходится на 12 декабря в молодой стране с 23-х летней историей )
Конституция, эта та бумажка, которую перекраивают последние лет пятнадцать?
Конституция - это подкладка для руки. Используется раз в 6 лет. Восновном совместно с фразой "клянусьсоблюдатьправаисвободыкаждогороссиянина".
День Конституции - это как день победы, тоже со слезами на глазах
По данным свежего опроса Левада-Центра, около 41% жителей РФ не читали основной закон.
Конституция: ст.21. охранять человека от любых форм унижения со стороны кого бы то ни было (включая само государство) … Да это просто рынок труда, медицинского обслуживания, доходв (мин/макс).
Как точно заметил известный поэт балагур: "Конституция напоминает бабушкин портрет. Портрет висит в парадной комнате, а бабушки давно уж нет"
Не, ну день Конституции в путинской России это не праздник и мы его не отмечаем. Можно конечно все на Госду.у валить, но надо видеть - кому выгодно, чтобы народ об основном законе имел смутное представление. Именно поэтому происходят пересменки и сроки президентства которых нет в Конституции...
Для
12.12.2016 09:39
- гость -
По данным свежего опроса Левада-Центра, около 41% жителей РФ не читали основной закон.
там далее было написано дальше что еще 47% не помнят или помнят очень плохо
и текст хорошо помнят только 11%
так что для 9 из 10 человек, что там написано в конституции это тайна за семью печатями.
12.12.2017 08:41
- гость -
опять этот бред... как вы заманали, тупорогие...
самый бесполезный и не работающий закон в России
"Что за праздник День Конституции и почему мы его отмечаем"
Вопрос-Кто отмечает? Отпишитесь.
Конституция-это самое святое что у нас есть.Но путинский режим надругался над ней,не допустив гражданина Навального А.А. к выборам в президенты Российской Федерации.
Конституция-1993 стала политической и правовой ловушкой для народа России, поскольку лишила нашу страну суверенитета: главные государственные полномочия в сфере права, идеологии, политики и экономики, по сути, были переданы международным властям и прежде всего, властям США. http://nod66.ru/2013/11/29/664/