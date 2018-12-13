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Что за праздник День Андрея Первозванного, какова его история и традиции

, ИА "Амител"
13 декабря Церковь празднует День святого апостола Христа Андрея Первозванного


Православные отмечают 13 декабря День Андрея Первозванного. О житии святого, а также о традициях и истории этого праздника читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что мы знаем об Андрее Первозванном?

Андрей родился в Вифсаиде – небольшом городе на берегу Генисаретского озера. Его отец работал рыбаком. Андрей вместе со своими братьями также занимался рыбной ловлей. Уже в раннем возрасте он решил посвятить себя служению Богу.

Когда Андрей услышал, что на реке Иордан появился новый пророк, который проповедует скорый приход Мессии и призывает к покаянию, Андрей отправился к нему и вскоре стал одним из ближайших учеников Иоанна Крестителя.

Встреча святого с Иисусом Христом произошла на Генисаретском озере. Андрей и Симон ловили рыбу, а проходивший мимо них по берегу Иисус обратился к братьям со словами: "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков" (Мф 4:19). Братья оставили сети и последовали за Иисусом. Вместе с другими ближайшими учениками Спасителя они были свидетелями Его служения, казни и Воскресения.

Андрей стал первым из двенадцати призванных учеников Христа и именно поэтому получил имя Первозванного.

После Воскресения Христова Андрей возвратился в Иерусалим, где на Троицу исполнился Духа Святого, сошедшего на апостолов, получил дар исцелять, говорить на разных языках и пророчествовать Слово Божие.

2
Почему Андрей Первозванный считается покровителем моряков?
Апостол Андрей исцелял недужных и даже воскрешал умерших. Он воскресил сорок человек, которые спешили к нему услышать весть о Христе, но погибли во время жестокого шторма. С этим случаем связано почитание апостола как покровителя моряков.
3
Традиции праздника

На 13 декабря было принято печь калиту. Это корж из белого теста, который символизирует солнце. Считается также, что калита – символ счастливого брака. Девушка, замешивая тесто, думала о своем любимом парне.

На Руси апостол Андрей считался брачным покровителем. В канун Андреевского праздника молодые девушки молились о замужестве и гадали на женихов.

Также девушки гадали на маленьких пирожках – балабушках. Для этого девушки вместе пекли пирожки, после чего выкладывали их в ряд во дворе. Считалось, чей пирожок первым съест собака, та выйдет замуж самой первой из всех.

4
Государственные символы, связанные с именем Андрея Первозванного
Проповедь апостола Андрея затронула народы, которые живут на территории России и Украины. Поэтому не удивительно, что первый русский орден, учрежденный императором Петром Великим в 1698 году, получил имя Святого Андрея Первозванного и стал высшей наградой Российской империи.

Святой Андрей принял мученическую смерть на косом кресте в виде буквы Х, который впоследствии получил название Андреевского креста. А через несколько лет по эскизам того же Петра был утвержден военно-морской флаг России – Андреевский.


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Комментарии

13.12.2016 11:21
- гость -

С причала рыбачил апостол Андрей,
А спаситель ходил по воде,
И Андрей доставал из воды пескарей,
А спаситель — погибших людей.

0  0
13.12.2016 11:26
- гость -

Кстати, кто нибудь обратил внимание почему в старых книгах народ называют по разному, одних человеками а других людьми?

0  0
13.12.2016 11:57
- гость -

Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru?
да 1088 чел.
нет 1778 чел.
необходим спецраздел 77 чел.
мне все равно 678 чел

1  0
13.12.2016 12:24
djusha67

Епархия оплачивает рекламу на страницах Амика? Может пора уже антимонопольщиков подключать?

0  0
13.12.2016 14:54
Читатель

Проповедь апостола Андрея затронула народы, которые живут на территории России и Украины. Поэтому не удивительно, что первый русский орден, учрежденный императором Петром Великим в 1698 году, получил имя Святого Андрея Первозванного и стал высшей наградой Российской империи.

Почему поэтому не удивительно? лол

0  0
13.12.2016 15:15
- гость -

Были братья работягами - рыбаками, Из уст заступника "юродивых и бедных" усмотрели перспективу личной выгоды, переквалифицировались в ловцов человеческих душ. С колокольни облака разгонять - не хозяйство вести.

С трудом вмещается в мое сознание, понимание. Как ловко наше государство меняет стратегию! Только вчера вечером оно было идейным, сегодня утром - светским, а вечером того же дня уже азартно проповедует православную догму.

Нормальный человек не в состоянии одновременно вместить в себя столько противоречий, где мысли, высказывания и поступки легко изменять от обстановки и стечения обстоятельств.
Убог человек в природе.

0  0
16.12.2016 08:06
- гость -

Это кому-нибудь вообще интересно?

0  0
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