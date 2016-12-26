Новогодний стол по русской традиции должен ломиться от изобилия продуктов, и главное блюдо на этом столе – мясное. Поэтому в преддверии праздника мы осаждаем продуктовые магазины и рынки в поисках лучшего куска. Продавцы мяса всегда заверяют, что их товар качественный, свежий, по самой выгодной цене. Однако покупателю не стоит быть слишком доверчивым. Ошибка при выборе этого продукта может стоить слишком дорого. Приготовленный ужин из некачественного мяса в лучшем случае может обернуться пищевым отравлением, в худшем — летальным исходом. Как выбрать "правильное" мясо и где его нужно покупать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Цвет В первую очередь при выборе мяса стоит обратить внимание на его цвет. Для свежей свинины и телятины характерен бледно-розовый, говядине присущи оттенки от темно-красного до светло-розового. Хорошая баранина будет коричнево-красного оттенка. У свежего продукта разрез будет такого же цвета, как и наружная часть. Если перед вами серо-коричневое или темно-бурое мясо, покупать его точно не стоит.

2 Консистенция У свежего мяса мякоть плотно прилегает к костям и сухожилиям, а структура — упругая и однородная. Если надавить на кусок мяса пальцем и на нем останется вмятина, это говорит о том, что продукт "второй свежести".

3 Жир Определить качество мяса можно по жировым прослойкам. В идеале они чисто-белые. Сало должно быть единым целым с мякотью. Если кусочки жира самостоятельно отслаиваются от основного куска, это говорит о том, что мясо давно лежит на прилавке.Чем желтее и темнее жир, тем старше было животное и тем жестче будет мясо. Зеленоватый, серый или желтый оттенки – это явный повод отказаться от покупки.

4 Запах Запах – важный индикатор качества любого пищевого продукта. У свежего мяса он должен быть без резких посторонних включений. Чтобы убедиться в свежести продукта, попросите продавца сделать надрез.

5 Важно знать Мясо, которое "пережило" несколько заморозок, теряет свои полезные свойства и становится сухим, дряблым. Дело в том, что вода в замороженном состоянии превращается в кристаллы, которые раздвигают и разрывают волокна. После таяния жидкость вытекает из куска. На замороженном продукте не должно быть снега или кровавых ледяных наплывов – это говорит о том, что кусок замораживали несколько раз. Обращайте внимание на условия реализации и на информацию, указанную на маркировке продукта, в части даты изготовления, срока годности и условий хранения.

6 Где покупать мясо? Если вы хотите купить качественный продукт, лучше за покупками отправиться в специализированный мясной магазин. Предпочтение стоит отдать охлажденной продукции.



Мясо является продуктом скоропортящимся. Но при этом продавец должен гарантировать свежесть продукта. Мясо должно храниться в отдельных холодильниках, избегая неправильного товарного соседства.



Старайтесь избегать незнакомых магазинов и уж тем более не следует покупать мясо в несанкционированных местах торговли.

