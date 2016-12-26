Новогодний стол по русской традиции должен ломиться от изобилия продуктов, и главное блюдо на этом столе – мясное. Поэтому в преддверии праздника мы осаждаем продуктовые магазины и рынки в поисках лучшего куска. Продавцы мяса всегда заверяют, что их товар качественный, свежий, по самой выгодной цене. Однако покупателю не стоит быть слишком доверчивым. Ошибка при выборе этого продукта может стоить слишком дорого. Приготовленный ужин из некачественного мяса в лучшем случае может обернуться пищевым отравлением, в худшем — летальным исходом. Как выбрать "правильное" мясо и где его нужно покупать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Мясо, которое "пережило" несколько заморозок, теряет свои полезные свойства и становится сухим, дряблым. Дело в том, что вода в замороженном состоянии превращается в кристаллы, которые раздвигают и разрывают волокна. После таяния жидкость вытекает из куска.
На замороженном продукте не должно быть снега или кровавых ледяных наплывов – это говорит о том, что кусок замораживали несколько раз. Обращайте внимание на условия реализации и на информацию, указанную на маркировке продукта, в части даты изготовления, срока годности и условий хранения.
Мясо является продуктом скоропортящимся. Но при этом продавец должен гарантировать свежесть продукта. Мясо должно храниться в отдельных холодильниках, избегая неправильного товарного соседства.
Старайтесь избегать незнакомых магазинов и уж тем более не следует покупать мясо в несанкционированных местах торговли.
Для устранения неприятного запаха мясо нередко вымачивают в растворе марганцовки. Но распознать этот прием можно по цвету жира, который приобретает розоватый оттенок.
Чтобы отбить "душок", у мясников в ход идет уксус. Это заметно по размытым краям и кисловатому запаху продукта. А если промокнуть мясо салфеткой, она сразу окрасится. Так что перед покупкой не постесняйтесь проверить, чем пахнет ваш кусочек.