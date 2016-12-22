Биатлонисты трех стран заявили о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Кроме этого, иностранные спортсмены сообщили о необходимости отмены результатов российских спортсменов зимней Олимпиады в Сочи. Что вообще происходит и с чем это связано, разбираемся в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Также спортсмены этих стран намерены добиваться дисквалификации наших спортсменов, а также аннулирования результатов зимней Олимпиады в Сочи. Эту идею поддержал и титулованный французский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и десятикратный чемпион мира Мартен Фуркад. Он призвал Международный союз биатлонистов (IBU) наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана.
Поводом для этого стала информация Всемирного антидопингового агентства WADA. Речь идет о списке российских биатлонистов, которые подозреваются в применении допинга. Это письмо ВАДА отправила IBU.
Пока не сообщается, кто именно вошел в этот черный список. Известно, что в нем числится 31 россиянин и среди них есть те, кто уже дисквалифицирован. А также есть и те, кто еще выступает на международных соревнованиях.
"Список из 31 биатлониста меня, как и всех, шокировал... Нам предстоит сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить эту тенденцию. Многое уже сделано на уровне федерального законодательства — введена, например, уголовная ответственность за навязывание допинга", – сообщил "Известиям" депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.
Данные в настоящее время уточняются. В четверг руководство IBU должно вынести свой вердикт по итогам анализа доклада председателя комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором приводится переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В ней в нарушении антидопинговых правил обвиняется 31 российский биатлонист.
Комментарии
Праклятый родченкав, всю малину изгадил1
Бойкот или почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону?
Проявили слабость. А слабых - бьют (c)
да и хрен с ним! зато мы им всем танковый биатлон показать можем, и бадминтон баллистическими ракетками
Ничего вы не понимаете. Не могут тяжелобольные астматики соревноваться со здоровыми людьми. Пусть уж между собой, им еще и гей-процедуры проходить.
Ничего вы не понимаете. Не могут тяжелобольные астматики соревноваться со здоровыми людьми. Пусть уж между собой, им еще и гей-процедуры проходить.
Бойкот?! Да хрен с ыми! будем с друзьями из северной Кореи соревноваться!