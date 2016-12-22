Кто попал в этот список?

Пока не сообщается, кто именно вошел в этот черный список. Известно, что в нем числится 31 россиянин и среди них есть те, кто уже дисквалифицирован. А также есть и те, кто еще выступает на международных соревнованиях.

"Список из 31 биатлониста меня, как и всех, шокировал... Нам предстоит сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить эту тенденцию. Многое уже сделано на уровне федерального законодательства — введена, например, уголовная ответственность за навязывание допинга", – сообщил "Известиям" депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Данные в настоящее время уточняются. В четверг руководство IBU должно вынести свой вердикт по итогам анализа доклада председателя комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором приводится переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В ней в нарушении антидопинговых правил обвиняется 31 российский биатлонист.