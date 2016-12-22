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Бойкот, или Почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону?

, ИА "Амител"
Решение по российским спортсменам будет принято 22 декабря


Биатлонисты трех стран заявили о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Кроме этого, иностранные спортсмены сообщили о необходимости отмены результатов российских спортсменов зимней Олимпиады в Сочи. Что вообще происходит и с чем это связано, разбираемся в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
С чем связан бойкот биатлонистов?
Норвегия стала уже третьей страной по счету, которая выступила против проведения этапа Кубка мира, который должен состояться в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года. Ранее о бойкоте заявили федерации Великобритании и Чехии.

Также спортсмены этих стран намерены добиваться дисквалификации наших спортсменов, а также аннулирования результатов зимней Олимпиады в Сочи. Эту идею поддержал и титулованный французский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и десятикратный чемпион мира Мартен Фуркад. Он призвал Международный союз биатлонистов (IBU) наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана.

Поводом для этого стала информация Всемирного антидопингового агентства WADA. Речь идет о списке российских биатлонистов, которые подозреваются в применении допинга. Это письмо ВАДА отправила IBU.
2
Кто попал в этот список?

Пока не сообщается, кто именно вошел в этот черный список. Известно, что в нем числится  31 россиянин и среди них есть те, кто уже дисквалифицирован. А также есть и те, кто еще выступает на международных соревнованиях.

"Список из 31 биатлониста меня, как и всех, шокировал... Нам предстоит сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить эту тенденцию. Многое уже сделано на уровне федерального законодательства — введена, например, уголовная ответственность за навязывание допинга", – сообщил "Известиям" депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Данные в настоящее время уточняются. В четверг руководство IBU должно вынести свой вердикт по итогам анализа доклада председателя комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором приводится переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В ней в нарушении антидопинговых правил обвиняется 31 российский биатлонист.

3
Куда могут перенести Кубок мира по биатлону из Тюмени?
По сообщению СМИ, этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 могут перенести в Белоруссию. На проведение этого соревнования претендует белорусский центр спортивной подготовки "Раубичи".

 


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    Комментарии

    22.12.2016 15:50
    - гость -

    Праклятый родченкав, всю малину изгадил1

    0  0
    22.12.2016 16:04
    - гость -

    Бойкот или почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону?

    Проявили слабость. А слабых - бьют (c)

    0  0
    22.12.2016 16:49
    Гонец из Пензы

    да и хрен с ним! зато мы им всем танковый биатлон показать можем, и бадминтон баллистическими ракетками

    0  0
    22.12.2016 16:52
    - гость -

    Ничего вы не понимаете. Не могут тяжелобольные астматики соревноваться со здоровыми людьми. Пусть уж между собой, им еще и гей-процедуры проходить.

    0  0
    22.12.2016 16:52
    - гость -

    Ничего вы не понимаете. Не могут тяжелобольные астматики соревноваться со здоровыми людьми. Пусть уж между собой, им еще и гей-процедуры проходить.

    0  0
    22.12.2016 17:21
    СашОК

    Бойкот?! Да хрен с ыми! будем с друзьями из северной Кореи соревноваться!

    0  0
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