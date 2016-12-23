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Метель, гололед, заносы: какие "сюрпризы" ждут Алтайский край на выходных?

, ИА "Амител"
На выходных Алтайский край снова ждет резкая смена погоды


Районы Алтайского края 24 декабря будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная и без осадков погода. Снег ожидается лишь в юго-восточной части.

В ночные часы в субботу выхолодит до -30...-37 градусов, в предгорьях -15...-20. Днем температура будет колебаться от -22 до -27 градусов, в предгорьях -15...-20 градусов.

В ночь на воскресенье в отдельных районах края ожидается слабый снег. В южных районах он пойдет с усилением ветра под утро до 15 метров в секунду, поднимется метель. Температура воздуха ночью -18...-28 градусов, которая днем с прохождением теплого фронта повысится до -7...-12 градусов.

"Днем 25 и ночью 26 декабря с прохождением теплого фронта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе пойдет снег, местами сильный, поднимется метель, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, по югу порывы достигнут 22 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы", – рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.


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