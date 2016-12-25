В ночь на 25 декабря стало известно, что с радаров пропал вылетевший из Адлера в Сирию самолет Минобороны ТУ 154. Позднее пришло известие, что обломки самолета нашли в Черном море. Выясняем вместе с ИА "Амител" , что произошло с самолетом.
Почему решили, что самолет потерпел крушение?
В 5:59 по московскому времени, через 19 минут после взлета, самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из аэропорта Адлера. Затем в МЧС сообщили, что в шести километрах от берега в Черном море найдены фрагменты самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно. Кроме того, в акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.
Куда и зачем они летели?
Зачем в Сирию летели военные и журналисты, наверное, и так понятно. А вот артисты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой.
Что все-таки случилось с самолетом? Почему он упал?
На момент публикации материала существует несколько версий падения самолета: не справились с управлением во время маневра над Черным морем. Причиной может быть неисправность самолета или ошибка пилота. По данным СМИ, погодные условия в аэропорту Сочи хорошие. Сигналы бедствия самолет не подавал.
Что-нибудь делается, чтобы найти людей и самолет?
К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.Министр обороны Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков Ту-154. О происшествии также доложили и президенту Владимиру Путину. Следственный комитет уже изымает документы и опрашивает лиц, которые готовили к вылету Ту-154. В Адлер из Москвы вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Павлом Поповым.
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Может быть, кто-то выжил, куда обращаться за информацией?
По сообщению МЧС, на данный момент людей пока обнаружить не удалось. Но поиски ведутся. Уже начала работу "горячая линия", где можно узнать всю информацию на момент обращения о крушении самолета, и его пассажирах: 8 800 100 18 86
Комментарии
Ну если учесть, что у оборонки лучшая техника, то на каких скотовозах возят гражданских, да ещё эконом. Всякие лоукости.
Что случилось? Он утонул.
Вова иди поцелуй пупок черту асу-аду