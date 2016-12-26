С 23 декабря в Барнауле детей организованно подвозят на новогодние представления к театру драмы и Дворцу спорта. Водителей просят пропускать колонны с детьми. Но у некоторых это вызывает недовольство и даже противостояние. Читательница ИА "Амител" Ольга рассказывает ситуацию, свидетелем которой стала утром 26 декабря: "Пока стояла на остановке на Павловском тракте, мимо проехало более 20 автобусов с детьми в сопровождении полиции. Поразилась поведению некоторых водителей: кто-то демонстративно медленно и нехотя сворачивает в сторону и прижимается к обочине только после третьего напоминания, а кто-то считает себя "ну очень хитрым" и вклинивается в колону. В результате еще какой-то полицейский автомобиль был вынужден курсировать вдоль колонны, изгоняя "хитрецов". Таким образом, колонна занимает уже не один ряд, а два. Кроме того, ее продвижение еще сильнее замедляется. Неужели нет никаких правил поведения водителей в подобных случаях? А если есть, то что грозит за их нарушения?" Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ":
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Что грозит водителю автомобиля, если он не предоставил дорогу спецтехнике?
С 23 по 30 декабря в Барнауле пройдут краевые елки. Школьников со всего Алтайского края будут привозить в театр драмы им. В.М. Шукшина.
Городские новогодние представления во Дворце зрелищ и спорта пройдут 26, 27 и 28 декабря.
Автобусы с детьми на новогодние утренники будут передвигаться в сопровождении экипажей ДПС. Сопровождение будет осуществляться по основным магистралям – проспектам Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический, Павловский тракт.
Водителей просят быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах и неудобствам.