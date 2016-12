Сколько водителям терпеть заторы из-за новогодних елок и чем грозит спешка? В какие дни ожидать заторов и по каким дорогам Барнаула лучше не ездить в эти дни?



С 23 декабря в Барнауле детей организованно подвозят на новогодние представления к театру драмы и Дворцу спорта. Водителей просят пропускать колонны с детьми. Но у некоторых это вызывает недовольство и даже противостояние. Читательница ИА "Амител" Ольга рассказывает ситуацию, свидетелем которой стала утром 26 декабря: "Пока стояла на остановке на Павловском тракте, мимо проехало более 20 автобусов с детьми в сопровождении полиции. Поразилась поведению некоторых водителей: кто-то демонстративно медленно и нехотя сворачивает в сторону и прижимается к обочине только после третьего напоминания, а кто-то считает себя "ну очень хитрым" и вклинивается в колону. В результате еще какой-то полицейский автомобиль был вынужден курсировать вдоль колонны, изгоняя "хитрецов". Таким образом, колонна занимает уже не один ряд, а два. Кроме того, ее продвижение еще сильнее замедляется. Неужели нет никаких правил поведения водителей в подобных случаях? А если есть, то что грозит за их нарушения?" Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ": Читайте также: Смотрим, как Александр Карлин открыл губернаторскую елку в Барнауле 1 Что грозит водителю автомобиля, если он не предоставил дорогу спецтехнике? В отделе пропаганды ГИБДД по Барнаулу напоминают: за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии с ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. 2 Что грозит водителю автомобиля, если он "вклинился" в колонну? За пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней в соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. 3 Сколько дней будут продолжаться новогодние представления для детей в Барнауле? С 23 по 30 декабря в Барнауле пройдут краевые елки. Школьников со всего Алтайского края будут привозить в театр драмы им. В.М. Шукшина. Городские новогодние представления во Дворце зрелищ и спорта пройдут 26, 27 и 28 декабря. 3 По каким улицам будут двигаться колонны автобусов с детьми? Автобусы с детьми на новогодние утренники будут передвигаться в сопровождении экипажей ДПС. Сопровождение будет осуществляться по основным магистралям – проспектам Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический, Павловский тракт. Водителей просят быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах и неудобствам. Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

Notice: Undefined variable: conn in /.www/www/amic.ru/docs/news/template.qw.php on line 180 Fatal error: Call to a member function exec() on a non-object in /.www/www/amic.ru/docs/phplib/lib/class.Authors.php on line 12