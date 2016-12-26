Новогодняя ночь в Алтайском крае будет теплой и снежной, рассказала предварительный прогноз порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
"31 декабря и 1 января снегопад усилится. В некоторых районах поднимется метель, но она будет слабой", – сообщила синоптик.
Столбики термометров в ночь на 1 января, а также днем покажут отметки в -3...-10 градусов. Но уже в ночь на 2 декабря характер погоды начнет меняться – ветер усилится, возможна штормовая погода.Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
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