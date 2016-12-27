Меньше недели остается до Нового года. Когда барнаульцы смогут увидеть открытие главной городской елки и праздничный салют, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Когда откроют елку на площади Сахарова?
Открытие главной барнаульской елки состоится 30 декабря в 17.00. Жители и гости краевой столицы смогут увидеть представление "Новогодние сюрпризы". В 18.00 над главной сценической площадкой города запустят красочный салют.
А где еще можно увидеть салют?
Фейерверки на районных елках Барнаула отгремели 24 декабря. Но барнаульцы смогут увидеть еще один салют прямо в новогоднюю ночь в 18.30. Он состоится перед площадью Иоанна Богослова по адресу улица Шумакова, 25а.
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Перед салютом на стенах храма зрителям покажут светомузыкальное представление с 3D-эффектом "Новогоднее чудо". Оно начнется в 18.00.
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