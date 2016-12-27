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Когда в Барнауле на пл. Сахарова можно посмотреть главный новогодний салют?

, ИА "Амител"
Так как в новогоднюю ночь не все смогут попасть на салют, главный фейерверк на площади Сахарова решено провести 30 декабря


Меньше недели остается до Нового года. Когда барнаульцы смогут увидеть открытие главной городской елки и праздничный салют, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда откроют елку на площади Сахарова?
Открытие главной барнаульской елки состоится 30 декабря в 17.00. Жители и гости краевой столицы смогут увидеть представление "Новогодние сюрпризы". В 18.00 над главной сценической площадкой города запустят красочный салют.
 
2
А где еще можно увидеть салют?
Фейерверки на районных елках Барнаула отгремели 24 декабря. Но барнаульцы смогут увидеть еще один салют прямо в новогоднюю ночь в 18.30. Он состоится перед площадью Иоанна Богослова по адресу улица Шумакова, 25а.

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Перед салютом на стенах храма зрителям покажут светомузыкальное представление с 3D-эффектом "Новогоднее чудо". Оно начнется в 18.00.

 

 

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    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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