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Как и когда пополнить транспортную карту на январь в Барнауле?

, ИА "Амител"
Статистика за декабрь показывает, что чаще всех транспортными картами в краевой столице пользуются пенсионеры


До начала нового, 2017 года остаются считанные дни. Новогодние каникулы завершатся 9 января, и мы вновь вернемся к привычному распорядку нашей жизни. В связи с этим уже сейчас многие задаются вопросом – в какие сроки необходимо успеть пополнить баланс транспортной карты на январь и где это сделать. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
До какого числа нужно успеть пополнить транспортную карту?
Пополнить баланс транспортной карты либо приобрести пластиковый проездной на новый месяц барнаульцам нужно успеть до 14-го числа. Например, чтобы совершать поездки по карте в январе, вам необходимо пополнить счет в период с 15 декабря по 14 января включительно. То же самое будет повторяться и в последующие месяцы.

Читайте также: Что делать, если электронный проездной неактивен или сломан?

Приобретать повторно транспортную карту нет необходимости, вы можете пользоваться ею в течение трех лет.
2
Где можно купить транспортную карту и пополнить баланс?

Приобрести транспортную карту вы можете в киосках "Лига Пресс" или на почте. Но далеко не все эти учреждения оказывают такие услуги. Обращаем ваше внимание, что точные адреса следует уточнять на сайте "Центртранса", а также по телефонам "горячей линии": 46-25-46, 71-78-20, 46-14-79".

Смотрите также: Все, что нужно знать барнаульцам про транспортные карты. Инфографика

На сегодняшний день речь идет о 15 киосках "Лига-Пресс", 42 почтовых отделениях связи. Здесь же вы можете и пополнить баланс. Кроме этого, положить деньги на счет транспортной карты можно и в 42 банкоматах Сбербанка.

Купить персональные транспортные карты для малообеспеченных школьников и студентов можно только в почтовых отделениях связи.

3
Как узнать баланс на транспортной карте?

Если вы обладатель тарифа "Электронный кошелек", остаток средств на карте вы можете узнать бесплатно во время очередной поездки в общественном транспорте. Эта информация отображается на вашем билете, который распечатывает кондуктор на терминале. Горожане, которые выбрали тариф "Проездной в автобусе", при обилечивании также могут посмотреть остаток своих поездок. Или можно обратиться в пункт пополнения баланса. 

Те, кто купил проездной в электротранспорт, за балансом могут не следить, так как эти проездные безлимитные и рассчитаны ровно на месяц.

 

Читайте также в сюжете: Электронные проездные в Барнауле
    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    28.12.2016 09:06
    Filin

    сколько вижу, пенсионеры просто показывают свою карточку

    0  0
    28.12.2016 09:14
    - гость -

    а работяги платят деньги

    0  0
    28.12.2016 09:22
    Гость

    Попал в ситуацию. У водителя в автобусе прислонил карту на выходе,вылез чек,надо было два билета(электронный кошелёк). Прислоняю второй раз,не работает. Говорю мол как сделать? Водила говорит что никак,типа другой картой надо теперь расплатиться. Достал наличку,расчитался за второй билет. Вышел позвонил в центртранс,сказали что всех обучили и надо было просто на красную кнопку на терминале нажать и второй раз рассчитаться картой. Похоже не всех обучили или водилы не очень умные. Сам полезешь на кнопки дать,потом ещё и виноватым останешься.

    0  0
    28.12.2016 09:29
    - гость -

    на каком выходе прислонил карту?

    0  0
    28.12.2016 09:29
    Гость

    28.12.2016 09:06 Filin

    Пенсионеры ездят по старым бумажным.В январе-то же самое.

    0  0
    28.12.2016 09:32
    - гость -

    28.12.2016 09:29 - гость - В 75 и 80 на выходе.

    0  0
    28.12.2016 09:34
    - гость -

    в маршрутках вообще карт нет

    0  0
    28.12.2016 09:38
    - гость -

    В Газелях может и нет. А в 75,80,110 точно есть.

    0  0
    28.12.2016 09:43
    Андрей

    Подтверждаю слова 28.12.2016 09:22 Гость Так же позвонил в Центранс, сказали что при расчете Электронным кошельком за двоих, необходимо повторно приложить к аппарату карту и нажать Клавишу "НЕТ", т.к. на экране всплывает сообщение типо "Карта приложена случайно!?"и варианты ответа "Да или НЕТ". И так же по телефону сказали что письма были разосланы с этими данными перевозчикам! но видимо у нас как и всегда - обучением никто не занимался)

    0  0
    28.12.2016 09:54
    - гость -

    Андрей, недоработочка. система должна спросить это голосом, водитель тоже ответить голосом. а система распознать, что это водитель, и только в этом случае...

    0  0
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