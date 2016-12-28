Где можно купить транспортную карту и пополнить баланс?

Приобрести транспортную карту вы можете в киосках "Лига Пресс" или на почте. Но далеко не все эти учреждения оказывают такие услуги. Обращаем ваше внимание, что точные адреса следует уточнять на сайте "Центртранса", а также по телефонам "горячей линии": 46-25-46, 71-78-20, 46-14-79".



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На сегодняшний день речь идет о 15 киосках "Лига-Пресс", 42 почтовых отделениях связи. Здесь же вы можете и пополнить баланс. Кроме этого, положить деньги на счет транспортной карты можно и в 42 банкоматах Сбербанка.

Купить персональные транспортные карты для малообеспеченных школьников и студентов можно только в почтовых отделениях связи.