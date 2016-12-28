До начала нового, 2017 года остаются считанные дни. Новогодние каникулы завершатся 9 января, и мы вновь вернемся к привычному распорядку нашей жизни. В связи с этим уже сейчас многие задаются вопросом – в какие сроки необходимо успеть пополнить баланс транспортной карты на январь и где это сделать. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
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Приобретать повторно транспортную карту нет необходимости, вы можете пользоваться ею в течение трех лет.
Приобрести транспортную карту вы можете в киосках "Лига Пресс" или на почте. Но далеко не все эти учреждения оказывают такие услуги. Обращаем ваше внимание, что точные адреса следует уточнять на сайте "Центртранса", а также по телефонам "горячей линии": 46-25-46, 71-78-20, 46-14-79".
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На сегодняшний день речь идет о 15 киосках "Лига-Пресс", 42 почтовых отделениях связи. Здесь же вы можете и пополнить баланс. Кроме этого, положить деньги на счет транспортной карты можно и в 42 банкоматах Сбербанка.
Купить персональные транспортные карты для малообеспеченных школьников и студентов можно только в почтовых отделениях связи.
Если вы обладатель тарифа "Электронный кошелек", остаток средств на карте вы можете узнать бесплатно во время очередной поездки в общественном транспорте. Эта информация отображается на вашем билете, который распечатывает кондуктор на терминале. Горожане, которые выбрали тариф "Проездной в автобусе", при обилечивании также могут посмотреть остаток своих поездок. Или можно обратиться в пункт пополнения баланса.
Те, кто купил проездной в электротранспорт, за балансом могут не следить, так как эти проездные безлимитные и рассчитаны ровно на месяц.
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Комментарии
сколько вижу, пенсионеры просто показывают свою карточку
а работяги платят деньги
Попал в ситуацию. У водителя в автобусе прислонил карту на выходе,вылез чек,надо было два билета(электронный кошелёк). Прислоняю второй раз,не работает. Говорю мол как сделать? Водила говорит что никак,типа другой картой надо теперь расплатиться. Достал наличку,расчитался за второй билет. Вышел позвонил в центртранс,сказали что всех обучили и надо было просто на красную кнопку на терминале нажать и второй раз рассчитаться картой. Похоже не всех обучили или водилы не очень умные. Сам полезешь на кнопки дать,потом ещё и виноватым останешься.
на каком выходе прислонил карту?
28.12.2016 09:06 Filin
Пенсионеры ездят по старым бумажным.В январе-то же самое.
28.12.2016 09:29 - гость - В 75 и 80 на выходе.
в маршрутках вообще карт нет
В Газелях может и нет. А в 75,80,110 точно есть.
Подтверждаю слова 28.12.2016 09:22 Гость Так же позвонил в Центранс, сказали что при расчете Электронным кошельком за двоих, необходимо повторно приложить к аппарату карту и нажать Клавишу "НЕТ", т.к. на экране всплывает сообщение типо "Карта приложена случайно!?"и варианты ответа "Да или НЕТ". И так же по телефону сказали что письма были разосланы с этими данными перевозчикам! но видимо у нас как и всегда - обучением никто не занимался)
Андрей, недоработочка. система должна спросить это голосом, водитель тоже ответить голосом. а система распознать, что это водитель, и только в этом случае...