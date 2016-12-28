Декабрь подходит к концу. В преддверии нового месяца держателям электронных транспортных карт следует в срок до 14 января включительно пополнить баланс. Теперь это сделать можно не только в почтовых отделениях и киосках "Лига Пресс", но и в банкоматах ПАО "Сбербанк России". Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике Вопрос-ответ".
Для того чтобы пополнить баланс транспортной карты, необходимо поместить в картоприемник банковскую карту и ввести пин-код. После этого вставьте вашу транспортную карту в специальный карман банкомата и не вынимайте ее до окончания операции пополнения карты.
Смотрите также: Электронный проездной: зачем нужен, как купить и что делать, если потерял
Далее необходимо выбрать раздел "региональные услуги", группа "другие категории", затем "транспортная карта", "пополнение транспортной карты (Барнаул). Когда на экране появится информация о билете, нажмите пункт "продолжить". Выберите информацию о доступных операциях по карте →"продолжить" → введите необходимые данные →укажите сумму пополнения →"продолжить". После проверки реквизитов платежа нажмите "оплатить".
Да, если у вас нет банковской карты, вы можете внести средства на счет наличными. На экране выберите раздел "платежи наличными", далее вставьте транспортную карту в специальный держатель.
Выбираете раздел "другие категории" → "транспортная карта" → "пополнение транспортной карты (Барнаул). После на экране появится информационное сообщение "выдача сдачи не предусмотрена. Остаток будет перечислен выбранному поставщику". Для того чтобы продолжить обслуживание, следует выбрать пункт "согласен".
Далее вам станет доступна информация о вашей транспортной карте, нажимаем кнопку "продолжить". После выберите информацию о доступных операциях по карте →"продолжить" → введите необходимые данные →укажите сумму пополнения →"продолжить".
На экране отразится детализация по карте, где можно посмотреть информацию/реквизиты платежа, а также распечатать ее по кнопке "инфо печать". Выберите организацию для зачисления сдачи → укажите номер телефона → "оплатить".
Читайте также в сюжете: Электронные проездные в Барнауле
Комментарии
не нужно этого делать.
россияне сначала создают проблемы а потом мужественно их преодолевают
пытался я пополнить через банкомат, первый раз он отказался её пополнять, а при повторной попытке завис
30 тыс для 600 тыс города......очередное закапывание средств ..... это как "электронная Россия", электронный документооборот, но параллельно и "бумажный".... а закон об "электронном документе" не судьба принять уже более 10 лет., кто знает количество посадочных мест в транспорте, оборудованных данной фишкой, к общему количеству посадочных мест общественного транспорта на всех всевозможных маршрутах города? АУууууу....
не, пока не будет нормального пополнения через инет... нееее
кто знает количество посадочных мест в транспорте,
вы еще и сидя ездить хотите???
я б и лежа поехал, но плохо остановки вижу